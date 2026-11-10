İnce'nin yeniden aday olabileceği yönündeki kulis bilgilerini değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, "Valla bana hiç heyecan vermedi. Senin de kulisini asitlemek istemem ama artık siz bir partiden ayrılmışsınız, başka bir parti kurmuşsunuz, sonra dönmüşsünüz, 'Ben bir de gideceğim oraya tekrar genel başkan olacağım' diyorsunuz. Zaten bu parti sizi cumhurbaşkanı adayı da yapmış. Ben CHP içerisinde de bunun çok alkışlarla karşılanacağını düşünmem" i fadelerini kullandı.

CHP içerisindeki kurultay hesaplarını ve başkent kulislerine yansıyan son bilgileri paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, " Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayını gerçekleştirecek ve bu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip veya rakipler çıkacak mı? Parti kulislerinde Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanlığına hazırlandığı yönünde çok ciddi iddialar var. Bu iddialarla ilgili Muharrem İnce'ye sorduğumuzda 'evet' veya 'hayır' yanıtını vermedi, hiçbir medya kuruluşuna konuşmayacağını ifade etti. Ancak yaptığımız görüşmelerde özellikle CHP içindeki bazı milletvekilleri, Muharrem İnce'nin bu yönde bir hazırlık yaptığı yönündeki iddiaları teyit ediyor" sözleriyle parti içinde konuşulan senaryoyu aktardı.

Muharrem İnce'nin siyaset yapma tarzına ve hırsına değinen Gazeteci Zafer Şahin, "Muharrem İnce ister mi? İster. Bu 'siyasetçi' dediğimiz profil her şeyi her zaman istiyor. CHP Genel Başkanı da olmak ister, yeniden Cumhurbaşkanı adayı da olmak ister, şaşırmam yani. Ama siyasetin yazılı olmayan kuralları da bence artık Muharrem İnce'ye siyaset kulvarında bir kariyer yolu açmıyor. Kılıçdaroğlu neler aşıp gelmiş oraya. 2014'te yarıştılar, 2017 sonu ya da 2018 başında yine yarıştılar. Üçüncü bir Kılıçdaroğlu-İnce rekabetini açıkçası beklemiyorum; olursa da Kılıçdaroğlu kurultay salonlarında on kaplan gücünde oluyor. Muharrem İnce'ye bir şans tanıyacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU PARTİYİ İNCE'YE BIRAKMAMAK İÇİN UĞRAŞIR"

İnce'nin geçmişten bugüne CHP içerisindeki profilini ve kurultay matematiğini ele alan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Muharrem İnce ister ama siyasetin işleyişi, dinamikleri çok hızlı değişiyor. Muharrem İnce, 'Gençlik kollarından geldim, en alttan gelerek milletvekilliği, grup başkanvekilliği yaptım, iki kere yarıştım, Cumhurbaşkanı adayı oldum' diye düşünür. Diğer taraftan bir Memleket Partisi serüveni var; siyasetin hemen hemen her yönünü ve yöntemini denedi aslında. Fakat CHP'de genel başkan seçilmek delege sistemine kimin hakim olduğuyla ilgilidir. İlçe ve il kongrelerinden nasıl bir delege yapısı çıkacak, bu süreçleri kim yönetecek, bunlar belirleyicidir" dedi.