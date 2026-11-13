Malatya'daki acı facianın perde arkası: Askeri helikopter neden düştü?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerin şehit olduğu elim olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Facianın olası nedenleri A Haber ekranlarında masaya yatırılırken Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bakım kabiliyetinin dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurguladı. Güçlüer, kazanın düşük irtifada meydana gelen, pilota müdahale ve kontrol imkânı tanımayan ani ve öngörülemeyen bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazası Türkiye'yi derinden sarstı. Askeri helikopterin düşmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya karışan helikopterin S-70 tipi olduğu belirtilirken, olayda 4 askerin şehit olduğu bildirildi. Peki askeri helikopter neden düştü? A Haber ekranlarında konuyu masaya yatıran Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, teknik detayları ve olası kaza nedenlerini bir bir açıkladı. SİKORSKY HELİKOPTERLERİNİN KAZA GEÇMİŞİ VE DÜNYADAKİ YERİ Kazanın ardından geçmiş istatistikleri ve hava aracının genel durumunu değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Sikorsky kazalarına baktığımızda ilk kaza 1993 yılında meydana geldi. 1993'ten 2024'e kadar 29 kaza kırım yaşandı. 2025 yılı içerisinde ise bir Sikorsky kazası kayıtlara geçerken diğer tüm hava araçları ve uçaklar da dâhil edildiğinde toplam 21 kaza gerçekleşti. Sikorsky S-70 ya da UH-60 olarak bilinen bu model, dünyada kendini ve rüştünü kesinlikle ispat etmiş genel maksat bir helikopterdir." ifadelerini kullandı.

"TSK, DÜNYANIN EN İYİ BAKIM SİSTEMİNE SAHİP ORDUSUDUR" Helikopterin teknik özelliklerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey bakım standartlarına değinen Dr. Eray Güçlüer, "Türk ordusu, dünyada en yüksek kapasiteli ve en iyi bakım sistemine sahip ordudur. Bu konuda Amerika'dan bile daha ilerideyiz. Bu helikopterlerin bakım merkezlerine bizzat gitmiş biriyim. Oralarda tek bir saç telinin dahi yere düşmesine izin verilmez. Bu helikopter yaklaşık 20 metre uzunluğundadır. Her bir palinin uzunluğu 8 metre olup 16 metreden büyük bir rotor çizgisi oluşturur. 6 ton ağırlığındaki bu araç, 4 ton taşıma kapasitesiyle toplam 10 tonluk ağırlığa ulaştığında 5 bin 800 metre irtifaya çıkabilir ve saatte 300 kilometre hıza ulaşabilir. Bindiğim ve performansını yakından bildiğim müthiş bir helikopterdir." şeklinde konuştu. MİKRO SEVİYEDE KONTROLLER VE TAVİZSİZ PARÇA DEĞİŞİMİ Yaşanan kazanın ilk etapta teknik bir arızaya işaret ettiğini belirten Dr. Eray Güçlüer, bakım süreçlerinin ne kadar hassas yürütüldüğünü anlattı. Güçlüer, "Hava araçları, insan aklının öngöremediği durumlarla karşılaşabiliyor. Yaşanan bu durum, ilk etapta elde edilen verilere göre teknik bir arızaya işaret ediyor. Bakım merkezlerinde helikopterler çeşitli bakım hollerine alınır. Yüzeysel kontroller kameralar, bilgisayarlar ve yapay zekâ yardımıyla yapılırken metalin içindeki milimetrik ya da mikron seviyesindeki çatlaklar özel ışınlarla taranır. Bir helikopterin bakımı 4-5 ay sürer. Türk Silahlı Kuvvetleri, parça ömrü konusunda asla riske girmez. Parçalar, kullanım süreleri dolmadan en az üçte bir oranında önceden yenileriyle değiştirilir. Güneydoğu'daki en zorlu operasyonel şartlarda dahi bakım zamanı gelmiş bir helikopter kesinlikle havalandırılmaz." sözleriyle TSK'nın emniyet disiplinine dikkat çekti.

HAREKETLİ PARÇA RİSKİ VE GECE GÖRÜŞ TEKNOLOJİSİ Uçak ve helikopter mekanikleri arasındaki farklara dikkat çeken, hava şartlarının uçuş kabiliyetine etkisini de değerlendiren Dr. Eray Güçlüer, "Tüm bu hassasiyete rağmen geriye öngörülemeyen anlık durumlar kalıyor. Bu, tıpkı bir insanın aniden kalp krizi geçirmesi gibi. Helikopterlerde uçaklara kıyasla çok daha fazla hareketli parça bulunur ve hareketli parça sayısı arttıkça risk de artar. Hava koşulları açısından ise HAVELSAN yapımı sistemlerimiz sayesinde Türkiye'deki tüm UH-60 ve Sikorsky helikopterleri tam gece görüş kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle havanın karanlık olması uçuş kabiliyetini olumsuz etkilemez. Araç üzerinde iki adet 1.700 beygirlik, toplamda 3.400 beygir güç üreten motor bulunur. Ayrıca TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve millî T-70 helikopterlerimiz de mevcut. Bu helikopterlerin motor kabiliyeti Sikorsky'den bile daha yüksektir." değerlendirmesinde bulundu. SİBER SALDIRI VE DIŞ MÜDAHALE İDDİALARINA NET CEVAP Kaza sonrasında gündeme gelen dış müdahale iddialarını da değerlendiren Dr. Eray Güçlüer, bu yöndeki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını savundu. Güçlüer, "Dışarıdan bir karıştırma, jammer uygulaması ya da yazılıma müdahale gibi spekülasyonlar son derece imkânsızdır. HAVELSAN'ın yüklediği yüksek teknolojili yazılımlar, siber saldırılara karşı olağanüstü dirençlidir. Burada tek ihtimal, öngörülemeyen bir nedenden kaynaklanan ani teknik arızadır." ifadelerini kullandı. İRTİFA VE ROTOR GÜCÜ (RPM) DETAYI: MANEVRA YAPILAMADI Helikopterin kaza anındaki irtifasının ve motor dinamiklerinin önemine değinen Dr. Eray Güçlüer, rotor devrinin (RPM) olası bir motor arızası sırasında pilotlara sağlayabileceği kontrol imkânını anlattı. Güçlüer, "İrtifa, bu tip olaylarda hayati önem taşır. Eğer helikopter belirli bir irtifada ve yeterli rotor devrine (RPM) sahipse motorlar dursa dahi pilotun helikopteri bir süre havada kontrol edebilme imkânı olur. Ancak düşük irtifada, kalkışta ya da iniş sürecinde bu durum pek mümkün olmaz. Pilotlar henüz gerekli RPM gücüne ulaşamamış olabilir. Uzmanlar şu anda telsiz konuşmalarını ve uçuş kayıtlarını titizlikle inceliyor." dedi.