A Haber CHP kulislerinin nabzını tuttu! CHP'li kaynak: Kılıçdaroğlu hançerlenmemeli
Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde sular durulmuyor. Partide Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adaylığı yüksek sesle konuşulurken, seçime kadar biri olağan biri olağanüstü olmak üzere iki ayrı kurultayın toplanabileceği gündeme geldi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın CHP kulislerinden edindiği sıcak bilgilere göre; parti yönetiminde tansiyonu yükselten "hançer" polemiği ve Kılıçdaroğlu ekibinin yeni yol haritasına dair çok çarpıcı değerlendirmeler ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşan kurultay süreci öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adaylığı kulisleri hareketlendirdi.
Genel seçime kadar biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki ayrı kurultay senaryosu masada tartışılırken; parti yönetiminde yeniden alevlenen "hançer" polemiği ve Kılıçdaroğlu ekibinin hazırladığı yeni yol haritasına ilişkin çok çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. A Haber kulis bilgilerinin nabzını tuttu.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR: ÇİFTE KURULTAY MASADA
Parti içi muhalefet ve kurultay tartışmaları yeniden alevlenirken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Delege derse ki, 'Şu kişi bize gelsin genel başkan olsun', nasıl reddedeceksiniz?" sözleriyle kurultay iradesine işaret etmişti.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, yaklaşan CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde genel seçime kadar parti içerisinde biri olağan, diğeri ise olağanüstü olmak üzere iki ayrı kurultay sürecinin işletileceği konuşuluyor.
ZİRVEDE "HANÇER" SAVAŞI: VEFA VE SIRTINDAN VURMA TARTIŞMASI
Parti tabanında ve yönetim kademesinde Kılıçdaroğlu'nun daha önce sıklıkla dile getirdiği "hançer" çıkışına yönelik hassasiyet en üst düzeye çıkmış durumda. Yaşanan vefasızlıklara dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın vefalı! Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan, Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin!" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerin hedefinde olduğu öne sürülen Özgür Özel ise iddialara karşı çıkarak, "Hiç üstüme almadım, hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok!" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
"YAKIN EKİBİ TARAFINDAN YENİDEN HANÇERLENMEMELİ"
Kurultay hesaplaşması kızışırken CHP'li üst düzey bir yönetici, 38. Olağan Kurultay sürecinde yaşananları hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, "Daha önce sırtından hançerlenen birisi, yeniden yakın ekibi tarafından sırtından hançerlenmemeli" uyarısında bulundu ve Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar arkasında duracaklarını belirtti.