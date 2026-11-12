Genel seçime kadar biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki ayrı kurultay senaryosu masada tartışılırken; parti yönetiminde yeniden alevlenen "hançer" polemiği ve Kılıçdaroğlu ekibinin hazırladığı yeni yol haritasına ilişkin çok çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. A Haber kulis bilgilerinin nabzını tuttu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR: ÇİFTE KURULTAY MASADA

Parti içi muhalefet ve kurultay tartışmaları yeniden alevlenirken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Delege derse ki, 'Şu kişi bize gelsin genel başkan olsun', nasıl reddedeceksiniz?" sözleriyle kurultay iradesine işaret etmişti.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, yaklaşan CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde genel seçime kadar parti içerisinde biri olağan, diğeri ise olağanüstü olmak üzere iki ayrı kurultay sürecinin işletileceği konuşuluyor.