Siyasette belediye başkanlarının parti değişimleri ve transfer iddiaları yeniden sıcak gündem maddesi haline gelirken, Gazeteci Sinan Burhan A Haber'de Arka Plan programında siyaset kulislerini sarsacak çok önemli gelişmeleri aktardı. AK Parti'nin Yeni Parti kongresine temsilci göndermeme kararının perde arkasını açıklayan Burhan, tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerine vekalet eden Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçmek istediğini ve kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında beklediğini duyurdu.

Siyasetteki sıcak gelişmeleri, AK Parti'nin Yeni Parti'nin hafta sonu düzenleyeceği ilk olağan kongreye temsilci göndermeme kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçmek istediği yönündeki kulis bilgileriyle yeniden gündeme geldi. SİYASET KULİSLERİNDE BELEDİYE TRANSFERİ HAREKETLİLİĞİ! AK PARTİ'DEN YENİ PARTİ KONGRESİNE TEMSİLCİ VETOSU

Siyasetteki son dakika gelişmelerini değerlendiren Gazeteci Sinan Burhan, "Cumartesi ve pazar günü Yeni Parti ilk olağan kongresini yapacak. Ancak önemli bir gelişme var; Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeni Parti'nin kongresine katılmayacak ve temsilci göndermeyecek" bilgisini paylaştı. Alınan bu kararın gerekçesini siyasi nezaket çerçevesinde açıklayan Burhan, "Gerekçe şu; Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak ortaya koymuş oldukları hakaret ve iftira şeklindeki tavır siyasetin nezaketine ve zarafetine uygun değil. Bu tavır nedeniyle AK Parti kategorik olarak bir duruş sergiledi ve bu durum siyasi bir sonuç doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: A Haber "SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BEKLETİYOR, BÜŞRA HANIM GEÇMEK İSTİYOR"

Muhalefet cephesinden AK Parti'ye yönelik geçiş trafiğinin devam ettiğini vurgulayan Gazeteci Sinan Burhan, "Aslında heyecan veya transfer süreci bitmedi, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız bekletiyor. Yanlış bir algı var; sanki Sayın Erdoğan ya da bakanlar gidip muhalefet belediye başkanlarını ikna etmeye çalışıyormuş gibi yansıtılıyor, kesinlikle öyle bir şey yok" açıklamasında bulundu. Manisa AK Partiye mi geçiyor? MANİSA AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR? Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki duruma dikkat çekerek doğrudan kulis bilgisi veren Burhan, "COP31 zirvesi marjında görüşmeler yapıldı ve net bir bilgi veriyorum; Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Hanım AK Parti'ye geçmek istiyor. Ancak burada Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar bekleniyor" sözleriyle kulisleri hareketlendirdi. AK Parti'nin her talebi doğrudan kabul etmediğini de hatırlatan Burhan, "AK Parti herkese gelin demiyor; partinin kriterleri ve ilkeleri var, bunlara uygun olanlarla yola devam ediliyor" değerlendirmesini yaptı.

Büşra Özdemir | Fotoğraf: A Haber Arşiv ANTALYA'DAKİ KRİTİK MECLİS DENGESİ VE HUKUKİ FORMÜL

Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki olası senaryoları ve meclis aritmetiğini ele alan Gazeteci Sinan Burhan, "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve Yeni Parti ağırlığı bulunuyor, Cumhur İttifakı'nın ise 38 meclis üyesi var. Muhittin Böcek ceza alır veya istifa ederse mecliste seçim yenilenmek zorunda kalır. Eğer bu süreçte Büşra Hanım seçilirse müktesep hak kazanır ve seçime kadar başkan olarak görevine devam eder. Şu an için Böcek'in başkanlığı düşmediği için süreç başkan vekilliği üzerinden yürüyor" ifadeleriyle hukuki ve siyasi tablonun detaylarını aktardı. "YEREL VE MERKEZİ YÖNETİM UZLAŞISI OLUMLU SONUÇ VERİYOR"

Zirvelerde sergilenen uyumun siyasetteki yansımalarına değinen Gazeteci Bercan Tutar, "Bu tarz zirveler her zaman olumlu sonuçlanıyor; daha önce NATO zirvesinde de Mansur Yavaş'ın performansı çok iyiydi ve AK Parti ile uyumlu bir uzlaşı sergilemişti. Antalya'da da belediye ile merkezi hükümet arasında benzer bir uzlaşı ve performans ortamının oluştuğunu görüyoruz" sözleriyle değerlendirmede bulundu. Tekirdağ ve Muğla AK Partiye geçebilir TEKİRDAĞ VE MUĞLA AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR "BURCU KÖKSAL: KAVGA BENİ YORDU, ŞİMDİ RAHATIM"

Siyasetteki istifa ve parti değiştirme dalgasına ilişkin perde arkasını aralayan Gazeteci Sinan Burhan, "İki gün önce Afyon Belediye Başkanı Burcu Hanım'la görüştüm. Burcu Köksal bana, 'Sadece hizmet olarak düşünmemek lazım. Evet merkezi hükümet destek veriyor, teşekkür ederiz ama sadece hizmetten dolayı değil. Kavga beni yordu. Huzursuzdum, mutsuzum diyordum; şimdi rahatım, kafam rahat' dedi" ifadelerini kullandı. Sürecin yalnızca yargı korkusu veya hizmet arayışıyla açıklanamayacağını belirten Burhan, "Siyasetteki bu ikircikli tutum milletin hafızasında ciddi bir eleştiri oluşturuyor. Bizde kalırsa temiz, AK Parti'ye geçerse suçlu anlayışı doğru değil" sözleriyle muhalefetin çifte standardını eleştirdi. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS SÜRPRİZİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ilgili sıcak temasları aktaran Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Kadem Mete bana, 'Ahmet Aras'ı seviyoruz, güzel hizmetleri var, diyalogları çok iyi. Bize geçerse memnuniyet duyarız' dedi. Ahmet Bey'in AK Parti'ye geçmesi sürpriz olmaz, ben geçeceğini öngörüyorum" sözleriyle Muğla için güçlü bir transfer sinyali verdi.