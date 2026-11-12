Siyasette transfer hareketliliği! Çarpıcı kulis bilgileri A Haber'de: Büşra Özdemir AK Parti'ye geçmek istiyor
Siyasette belediye başkanlarının parti değişimleri ve transfer iddiaları yeniden sıcak gündem maddesi haline gelirken, Gazeteci Sinan Burhan A Haber'de Arka Plan programında siyaset kulislerini sarsacak çok önemli gelişmeleri aktardı. AK Parti'nin Yeni Parti kongresine temsilci göndermeme kararının perde arkasını açıklayan Burhan, tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerine vekalet eden Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçmek istediğini ve kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında beklediğini duyurdu.
Siyasetteki sıcak gelişmeleri, AK Parti'nin Yeni Parti'nin hafta sonu düzenleyeceği ilk olağan kongreye temsilci göndermeme kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçmek istediği yönündeki kulis bilgileriyle yeniden gündeme geldi.
AK PARTİ'DEN YENİ PARTİ KONGRESİNE TEMSİLCİ VETOSU
Siyasetteki son dakika gelişmelerini değerlendiren Gazeteci Sinan Burhan, "Cumartesi ve pazar günü Yeni Parti ilk olağan kongresini yapacak. Ancak önemli bir gelişme var; Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeni Parti'nin kongresine katılmayacak ve temsilci göndermeyecek" bilgisini paylaştı. Alınan bu kararın gerekçesini siyasi nezaket çerçevesinde açıklayan Burhan, "Gerekçe şu; Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak ortaya koymuş oldukları hakaret ve iftira şeklindeki tavır siyasetin nezaketine ve zarafetine uygun değil. Bu tavır nedeniyle AK Parti kategorik olarak bir duruş sergiledi ve bu durum siyasi bir sonuç doğuracaktır" ifadelerini kullandı.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BEKLETİYOR, BÜŞRA HANIM GEÇMEK İSTİYOR"
Muhalefet cephesinden AK Parti'ye yönelik geçiş trafiğinin devam ettiğini vurgulayan Gazeteci Sinan Burhan, "Aslında heyecan veya transfer süreci bitmedi, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız bekletiyor. Yanlış bir algı var; sanki Sayın Erdoğan ya da bakanlar gidip muhalefet belediye başkanlarını ikna etmeye çalışıyormuş gibi yansıtılıyor, kesinlikle öyle bir şey yok" açıklamasında bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki duruma dikkat çekerek doğrudan kulis bilgisi veren Burhan, "COP31 zirvesi marjında görüşmeler yapıldı ve net bir bilgi veriyorum; Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Hanım AK Parti'ye geçmek istiyor. Ancak burada Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar bekleniyor" sözleriyle kulisleri hareketlendirdi.
AK Parti'nin her talebi doğrudan kabul etmediğini de hatırlatan Burhan, "AK Parti herkese gelin demiyor; partinin kriterleri ve ilkeleri var, bunlara uygun olanlarla yola devam ediliyor" değerlendirmesini yaptı.
ANTALYA'DAKİ KRİTİK MECLİS DENGESİ VE HUKUKİ FORMÜL
Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki olası senaryoları ve meclis aritmetiğini ele alan Gazeteci Sinan Burhan, "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve Yeni Parti ağırlığı bulunuyor, Cumhur İttifakı'nın ise 38 meclis üyesi var. Muhittin Böcek ceza alır veya istifa ederse mecliste seçim yenilenmek zorunda kalır. Eğer bu süreçte Büşra Hanım seçilirse müktesep hak kazanır ve seçime kadar başkan olarak görevine devam eder. Şu an için Böcek'in başkanlığı düşmediği için süreç başkan vekilliği üzerinden yürüyor" ifadeleriyle hukuki ve siyasi tablonun detaylarını aktardı.
"YEREL VE MERKEZİ YÖNETİM UZLAŞISI OLUMLU SONUÇ VERİYOR"
Zirvelerde sergilenen uyumun siyasetteki yansımalarına değinen Gazeteci Bercan Tutar, "Bu tarz zirveler her zaman olumlu sonuçlanıyor; daha önce NATO zirvesinde de Mansur Yavaş'ın performansı çok iyiydi ve AK Parti ile uyumlu bir uzlaşı sergilemişti. Antalya'da da belediye ile merkezi hükümet arasında benzer bir uzlaşı ve performans ortamının oluştuğunu görüyoruz" sözleriyle değerlendirmede bulundu.
"BURCU KÖKSAL: KAVGA BENİ YORDU, ŞİMDİ RAHATIM"
Siyasetteki istifa ve parti değiştirme dalgasına ilişkin perde arkasını aralayan Gazeteci Sinan Burhan, "İki gün önce Afyon Belediye Başkanı Burcu Hanım'la görüştüm. Burcu Köksal bana, 'Sadece hizmet olarak düşünmemek lazım. Evet merkezi hükümet destek veriyor, teşekkür ederiz ama sadece hizmetten dolayı değil. Kavga beni yordu. Huzursuzdum, mutsuzum diyordum; şimdi rahatım, kafam rahat' dedi" ifadelerini kullandı. Sürecin yalnızca yargı korkusu veya hizmet arayışıyla açıklanamayacağını belirten Burhan, "Siyasetteki bu ikircikli tutum milletin hafızasında ciddi bir eleştiri oluşturuyor. Bizde kalırsa temiz, AK Parti'ye geçerse suçlu anlayışı doğru değil" sözleriyle muhalefetin çifte standardını eleştirdi.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS SÜRPRİZİ
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ilgili sıcak temasları aktaran Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Kadem Mete bana, 'Ahmet Aras'ı seviyoruz, güzel hizmetleri var, diyalogları çok iyi. Bize geçerse memnuniyet duyarız' dedi. Ahmet Bey'in AK Parti'ye geçmesi sürpriz olmaz, ben geçeceğini öngörüyorum" sözleriyle Muğla için güçlü bir transfer sinyali verdi.
ANTALYA'NIN 5 DEV İLÇESİ VE UŞAK LİSTEDE
Geçiş dalgasının yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmayacağını, Ege ve Akdeniz'de dengelerin değişebileceğini belirten Gazeteci Sinan Burhan, Uşak Belediye Başkanı'nın da geçiş ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Antalya özelindeki çarpıcı bilgileri aktaran Burhan, "Antalya'nın il büyüklüğündeki ilçeleri olan Alanya, Kepez, Korkuteli, Demre ve Manavgat belediye başkanlarının, parti içindeki kavgalardan ve huzursuzluktan dolayı çok uzun olmayan bir süre içinde AK Parti'ye katılacağını değerlendiriyorum" sözleriyle Akdeniz hattındaki hareketliliğe dikkat çekti.
GEÇİŞLER İÇİN TARİH VERİLDİ: KASIM SONU VE ARALIK BAŞI
Program sunucusu Banu El'in geçişlerin zamanlamasına dair sorusu üzerine takvimi açıklayan Sinan Burhan, "Yarından tez hemen bir geçiş beklemiyorum, bir anda toplu bir katılım da olmayabilir. Ancak Kasım sonu veya Aralık başı gibi, bu yıl bitmeden peyderpey katılımların olacağını öngörüyorum" sözleriyle kulislerde konuşulan tarihi kamuoyuna duyurdu.
Normal şartlarda belediye başkanlarının seçildikleri partide kalmaları gerektiğini savunan Burhan, parti içindeki kargaşa ve olağanüstü baskıların bu transferleri kaçınılmaz hale getirdiğini kaydetti.
CHP'DE KAOS VE MAHALLE BASKISI BELEDİYELERİ KİLİTLEDİ
Muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarının görev yapamaz hale gelerek kulvar değiştirmek zorunda kalması Türk siyasetinin en sıcak gündem maddesi haline geldi. Programda, özellikle sol cenahın içine düştüğü çıkmaza dikkat çekilirken, Dr. Eray Güçlüer, "Zaten hiç kimse tutup da başka partiye geçeceğim diye o partiden belediye başkanı olmaz. Ancak özellikle soldaki bu kaotik durum, mahalle baskısı ve siyasi dayatmalar, bu temel aktörlerin siyasette kulvar değiştirmesine neden oluyor. Arka plandaki asıl neden ise bu insanların artık halka hizmet götürmekte siyasi engeller yüzünden zorluklarla karşılaşmasıdır" ifadelerini kullandı.
GENEL MERKEZİN "KADRO VE İRTİKAP" ÇARKI BAŞKANLARI CANINDAN BEZDİRDİ
Canlı yayında CHP Genel Merkezi ile yerel yönetimler arasında yaşanan güç savaşları ve perde arkasındaki kirli pazarlıklar da açıkça dile getirildi. Genel merkezden gönderilen isimlerin belediyeleri ele geçirmeye çalıştığı vurgulanırken, Gazeteci Sinan Burhan, "Genel merkezdeki bazı profillerin devreye girip her bir belediyeye kendi adamlarını yerleştirmesi ve orada belli bir rüşvet-irtikap çarkını tesis etmeye çalışması dürüst insanları çaresiz bırakıyor. Seçilmiş bir belediye başkanını görevini yapamaz hale getiren, onu yolsuzlukların parçası olmaya zorlayan bu baskıcı atmosferde kimse çalışmak istemez" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel döneminde başkanların taleplerinin dikkate alınmadığını ve diyalog kanallarının tamamen kapandığını vurgulayan Burhan, "Belediye başkanlarının huzursuzluğu en önemli nedenlerden biri. Başkanı olduğu parti içindeki kavgadan dolayı kafası rahat olmayan bir yönetici halka nasıl hizmet sunabilir?" sözleriyle yaşanan çöküşü özetledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 1994 DESTANI DERS NİTELİĞİNDE: "HİZMET İRADE İŞİDİR"
CHP'li belediyelerin İller Bankası'ndan nüfusa göre en yüksek bütçeleri almalarına rağmen sürekli "engelleniyoruz" yalanına sığınmalarını sert bir dille eleştiren Gazeteci Sinan Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki İstanbul zaferini hatırlattı. Burhan, "Hükümet bugün kimseyi engellemiyor; aksine vergi gelirlerinin en yükseğini CHP'li belediyeler alıyor. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994'te ne yaptı? Ben İstanbul'a geldiğimde çöp dağları vardı; 'Yedi Tepe' denen şehir çöpten 'Yetmiş Tepe' olmuştu, musluklardan su akmıyordu, evlerde küvetler doluydu. Dönemin tüm bürokratik ve merkezi engellemelerine rağmen Sayın Erdoğan azimle, sarsılmaz bir iradeyle İstanbul'un suyunu akıttı, çöpleri temizledi" ifadelerini kullandı.
Hizmet üretmenin mazeret değil liderlik ve irade gerektirdiğini belirten Burhan, CHP'nin içine düştüğü kavgaların faturasını ise hizmetten mahrum kalan vatandaşın ödediğini vurguladı.