Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın faili Arif Sefa Özdemir'in kaçış güzergâhına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Katliamın ardından firar eden zanlının aracı, Taşlık köyü kırsalında çamura saplandı.

Aracını terk etmek zorunda kalan Özdemir, gecenin karanlığında yaklaşık 12 kilometre yürüyerek akşam saatlerinde Eskişehir'in Kuyucak köyüne ulaştı. Toplam 133 kilometrelik firar süreci, köy sakinlerinden birinin dikkati sayesinde son buldu.

ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDA FENERLE KARŞILAŞTI

Kuyucak köyünde çöp konteynerinin yanında şüpheli hareketlerde bulunan zanlıyı ilk fark eden isim, köy sakinlerinden Ali Rıza Efe oldu. Elindeki feneri karanlıkta gördüğü kişinin üzerine tutarak zanlıyla yüz yüze gelen Ali Rıza, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Işık tuttum gözüne. 'Ne arıyorsun sen burada?' dedim. 'Ben buralıyım.' dedi bana. 'Ne bekliyorsun sen?' dedim. 'Dayımın oğlunu bekliyorum.' dedi. Tabii ben feneri tutunca, 'Tutma dayı bana.' dedi. Çöp kovasının arkasına böyle bir şey tuttu, oraya herhalde silahı saklamış."