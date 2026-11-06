133 kilometrelik firar bu köyde sona erdi! Zanlıyı gören köy sakini A Haber'e konuştu: WhatsApp'taki fotoğraf katili ele verdi
Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın faili Arif Sefa Özdemir'in firar sürecine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Kaçarken aracı çamura saplanan ve 12 kilometre yaya yürüyen zanlı, toplam 133 kilometrelik takip sonucunda Eskişehir'de yakalandı. Kuyucak köyünde çöp konteynerinin arkasına saklanan zanlıyı ilk fark eden köy sakini Ali Rıza Efe, yaşadığı o dehşet anlarını A Haber ekranlarında anlattı.
Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın faili Arif Sefa Özdemir'in kaçış güzergâhına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Katliamın ardından firar eden zanlının aracı, Taşlık köyü kırsalında çamura saplandı.
Aracını terk etmek zorunda kalan Özdemir, gecenin karanlığında yaklaşık 12 kilometre yürüyerek akşam saatlerinde Eskişehir'in Kuyucak köyüne ulaştı. Toplam 133 kilometrelik firar süreci, köy sakinlerinden birinin dikkati sayesinde son buldu.
ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDA FENERLE KARŞILAŞTI
Kuyucak köyünde çöp konteynerinin yanında şüpheli hareketlerde bulunan zanlıyı ilk fark eden isim, köy sakinlerinden Ali Rıza Efe oldu. Elindeki feneri karanlıkta gördüğü kişinin üzerine tutarak zanlıyla yüz yüze gelen Ali Rıza, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Işık tuttum gözüne. 'Ne arıyorsun sen burada?' dedim. 'Ben buralıyım.' dedi bana. 'Ne bekliyorsun sen?' dedim. 'Dayımın oğlunu bekliyorum.' dedi. Tabii ben feneri tutunca, 'Tutma dayı bana.' dedi. Çöp kovasının arkasına böyle bir şey tuttu, oraya herhalde silahı saklamış."
WHATSAPP'TAKİ FOTOĞRAF ZANLIYI ELE VERDİ
Şüpheli tavırları nedeniyle şahsın köyden olmadığından şüphelenen Efe, köy muhtarlığının WhatsApp grubunda paylaştığı fotoğrafı görünce şüphesinde haklı olduğunu anladı. Jandarmaya haber veren Ali Rıza Efe, yaşananları şöyle aktardı:
"Muhtar, fotoğrafı WhatsApp grubunda paylaşmıştı. Fotoğrafı görünce şüphelerim arttı. Bunun üzerine muhtarımız Veli Fidan'ı aradım. O da jandarma ekipleriyle birlikte geldi."
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın faili Arif Sefa Özdemir'i saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.