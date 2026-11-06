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Afyon'da katledilmişti! Ayşe Sena Demir'in annesinden yürek yakan sözler

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyon'da katledilmişti! Ayşe Sena Demir'in annesinden yürek yakan sözler

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde cani Arif Sefa Özdemir tarafından okul çıkışı düzenlenen silahlı saldırıda katledilen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunisa Demir, yürek yakan detayları anlattı. Kızının ölüm haberini televizyondaki son dakika alt yazısından öğrendiğini belirten acılı anne; Hacettepe Üniversitesi birincisi olan kızının arkadaşını geride bırakmamak için kaçmadığını ve aracın içinde kurşun yağmuruna tutulduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde cani Arif Sefa Özdemir'in pompalı tüfekli katliamında hayatını kaybeden 15 yıllık Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in arkasında bıraktığı hikayeler yürekleri dağladı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunisa Demir, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi.

Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunisa DemirArif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunisa Demir

Hayrunisa Demir, "Televizyonda alt yazı geçti bu İhsaniye'de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm Müdür Beyin aramasıyla ilgili. 'Müdür Bey bir olay mı var?' diye sordum. 'Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen' dedi. Ben de 'Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın' dedim. Müdür Bey, 'Hayır onunla ilgisi yok' dedi. Ama tabi benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım" dedi.

Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Ayşe Sena DemirArif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Ayşe Sena Demir

'OKULUNA ŞEVKLE GİDERDİ'

Hayrunisa Demir, "Çok şevkle giden okula, köy okullarını çok seven, köy çocuklarının ufuklarını aydınlatmaya çalışan, onlara sürekli deneyler yapan ve derse hazırlanan bir öğretmendi. Çok idealistti. Acil durum olduğu zaman, ben çocuğumu aradığım zaman kesinlikle telefonu açmazdı. 'Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun,' derdi. Bu kadar idealist, yılların öğretmeni olmasına rağmen derse hazırlanarak giderdi. 15 yıllık öğretmendi" diye konuştu.

Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Ayşe Sena DemirArif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Ayşe Sena Demir

'KÖY OKULUNDA ÇOK MUTLUYDU'

Demir, "Dönem birincisi olarak Hacettepe'yi bitirmişti. Köy okulunda çok mutluydu. 'Onlara oturmayı, kalkmayı, güzel ahlaklı olmayı, çevreciliği öğretiyorum anne' diyordu. Eczacılığı istiyordu fakat eczacılıktan daha güzel bir meslek olduğunu düşünüyordu. Çünkü daha faydalı bir şey yaptığını düşünüyordu. Çok idealistti her anlamda, davranışsal, oturma, kalkma, dürüstlük, adalet anlamında gerçekten örnek bir öğretmendi. Pandemi döneminde yolculukta girememiş olduğu 3-4 dersin parası yattığı zaman bana telefon açıp, 'Anneciğim bunu sen al, ihtiyaç sahiplerine ver, ben haram para sokmam' diyen bir öğretmendi" dedi.

Afyon'da katledilmişti! Ayşe Sena Demir'in annesinden yürek yakan sözler - 1

'ONUN ANISINA DERS VERMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Kızının hayalleri olduğunu söyleyen Hayrunisa Demir, "Hayalleri vardı çocukların gelecekleriyle ilgili. Çok zeki çocuklar olduğunu söylüyordu. Uzman öğretmen olmuştu ve öğretmenlikten çok mutluydu, köyden ve Afyon'dan çok memnun bir öğretmendi. 'Anne burada çok mutlu oluyorum. Antalya'ya geldiğim zaman çok kargaşa, karmaşa. Orada düşünme, tefekkür etme vakti buluyorum' diyordu. 'Çok mutluyum ben orada. Onlara hep bir şeyler öğretiyorum, hediyeler alıyorum' derdi. Ben geçen yıl ayrıldım öğretmenlikten. Eğitim alamayan, özel eğitim gerektiren çocuklara fahri olarak ders verme, okuma yazma öğretme, davranış eğitimi yapma gibi amaçlarım var benim. Tabii ki çocuğumun böyle gaddarca öldürülmesinden sonra, onun anısına devam edeceğim" diye konuştu.

Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunisa DemirArif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunisa Demir

'ÖLDÜĞÜNÜ HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM'

Demir, "Arkadaki öğretmeni indirmiş o saldırgan. Öğretmen yalvarmış, yere kapanmış, 'Beni öldürme' diye. Bunlara da 'İnin aşağıya' demiş. Muhtemelen benim çocuğum, arkadaşını bırakmamak için olduğunu düşünüyorum. Yani basıp belki gidebilirdi. Yanındaki din bilgisi öğretmeni de inmiyor. Muhtemelen diyorum benim kızım insanlara ihanet eden bir çocuk olmadığı için diye düşünüyorum, o arkadaşı, inen arkadaşını orada bırakmamak için bu şekilde bir davranış yapmıştı. Dışarıdan tarıyor. Yandan giriyor işte, akciğerini, kalbini parçalıyor. Ölü olarak gitmiyor hastaneye, orada ameliyat esnasında çıkaramıyorlar, kan kaybından vefat ediyor. Onun öldüğünü hiç düşünmüyorum" dedi.

Afyon'da katledilmişti! Ayşe Sena Demir'in annesinden yürek yakan sözler - 2

2 SONRA YAŞADIKLARI İZMİR'E GİTMEYİ PLANLIYORLARMIŞ

Diğer yandan, Arif Sefa Özdemir'in Kıyır köyünde öldürdüğü Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'un (68) İzmir'de yaşadıkları ve yaz aylarını memleketlerinde geçirdiği öğrenildi.

Çiftin dün Afyonkarahisar'a pazar alışverişine gittiği, sonrasında köylerine 1 kilometre uzakta saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 2 gün sonra İzmir'e gitmeyi planlayan Aydoğmuş çiftinin, 2 oğlu, 1 kızı ve 8 torunu olduğu öğrenildi. Memleketinde yardımsever, misafirperver olarak bilinen Kıyır çifti için öğle namazı cenaze töreni düzenlenecek.

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#Afyonkarahisar #Arif Sefa Özdemir #Ayşe Sena Demir
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