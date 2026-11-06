Afyon'da katledilmişti! Ayşe Sena Demir'in annesinden yürek yakan sözler
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde cani Arif Sefa Özdemir tarafından okul çıkışı düzenlenen silahlı saldırıda katledilen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunisa Demir, yürek yakan detayları anlattı. Kızının ölüm haberini televizyondaki son dakika alt yazısından öğrendiğini belirten acılı anne; Hacettepe Üniversitesi birincisi olan kızının arkadaşını geride bırakmamak için kaçmadığını ve aracın içinde kurşun yağmuruna tutulduğunu söyledi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde cani Arif Sefa Özdemir'in pompalı tüfekli katliamında hayatını kaybeden 15 yıllık Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in arkasında bıraktığı hikayeler yürekleri dağladı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunisa Demir, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi.
Hayrunisa Demir, "Televizyonda alt yazı geçti bu İhsaniye'de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm Müdür Beyin aramasıyla ilgili. 'Müdür Bey bir olay mı var?' diye sordum. 'Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen' dedi. Ben de 'Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın' dedim. Müdür Bey, 'Hayır onunla ilgisi yok' dedi. Ama tabi benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım" dedi.
'OKULUNA ŞEVKLE GİDERDİ'
Hayrunisa Demir, "Çok şevkle giden okula, köy okullarını çok seven, köy çocuklarının ufuklarını aydınlatmaya çalışan, onlara sürekli deneyler yapan ve derse hazırlanan bir öğretmendi. Çok idealistti. Acil durum olduğu zaman, ben çocuğumu aradığım zaman kesinlikle telefonu açmazdı. 'Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun,' derdi. Bu kadar idealist, yılların öğretmeni olmasına rağmen derse hazırlanarak giderdi. 15 yıllık öğretmendi" diye konuştu.