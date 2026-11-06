Kut'ül Amare'de Osmanlı ruhu canlandı! 160 yıllık tarihi El Imara El Kebir Camii yeniden açıldı
Bir zamanlar Osmanlı'nın adalet ve kardeşlik anlayışıyla şekillenen Irak topraklarında, 160 yıllık bir ecdat yadigârı yeniden ayağa kalktı. Yıllarca çatışmaların, mezhep ayrılıklarının ve etnik gerilimlerin gölgesinde kalan Amara'da El Imara El Kebir Camii, yıllar süren çalışmaların ardından kapılarını yeniden açtı. Türkiye'den gönderilen ustalar, malzemeler ve hayırseverlerin desteğiyle Osmanlı mimarisi yeniden hayat buldu. Sünni ve Şii Müslümanları aynı safta buluşturan tarihi cami, Türk, Kürt ve Arap halklarının ortak geçmişini hatırlatan bir kardeşlik sembolüne dönüştü.
Dicle'nin kıyısında, Irak'ın güneyinde yılların izlerini taşıyan bir şehir... Bir zamanlar Osmanlı'nın imar ettiği, farklı halkların ve inançların aynı coğrafyada bir arada yaşadığı Amara... Bugün bu topraklarda yalnızca 160 yıllık bir cami yeniden yükselmiyor; aynı zamanda geçmişin ortak hafızası da yeniden canlanıyor.
Yıllarca savaşların, mezhep gerilimlerinin ve etnik ayrışmaların gölgesinde kalan Irak'ta, Osmanlı'dan miras kalan El Imara El Kebir Camii, yeniden ibadete açıldı. Osmanlı'nın bölgedeki izlerini taşıyan tarihi yapı, yeni görünümüyle Amara'nın siluetine kazandırılırken, taşıdığı anlam mimarisinin çok ötesine uzanıyor.
Irak Türkmenleri Adalet, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mithat İbrahim'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılan cami, Türkiye ile Irak arasındaki tarihi bağların da dikkat çekici bir örneği oldu. Bir telefonla başlayan girişim, Türkiye'den Irak'a uzanan büyük bir dayanışma seferberliğine dönüştü.
BİR ZAMANLAR AYNI MEDENİYETİN ÇATISI ALTINDAYDILAR! OSMANLI MİRASI YENİDEN BİRLEŞTİRİYOR
El Imara El Kebir Camii'nin hikâyesi, 19. yüzyıla, Osmanlı'nın Irak topraklarındaki imar faaliyetlerine uzanıyor. 1860-1861 yıllarında, Osmanlı'nın Basra Valisi Abdülkadir Kölemen Paşa'nın girişimiyle inşa edilen cami, Amara kentinin dini ve sosyal hayatında önemli bir merkez haline geldi.