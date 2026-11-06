Irak Türkmenleri Adalet, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mithat İbrahim, ecdat yadigarı caminin saha çalışmasında (Foto: ahaber.com.tr)

SÜNNİ VE ŞİİLER AYNI SAFTA! OSMANLI'NIN BİRLEŞTİRİCİ MİRASI YENİDEN HATIRLANDI

Caminin en dikkat çekici yönlerinden biri de farklı mezheplerden Müslümanları aynı çatı altında buluşturan geçmişi.

Yıllarca mezhepsel gerilimlerin yaşandığı Irak'ta El Imara El Kebir Camii, Sünni ve Şii Müslümanların birlikte ibadet ettiği önemli mekânlardan biri olarak öne çıkıyor.

Meysan Sünni Vakfı Müdürü Şeyh Wisam Salman, caminin bu birleştirici kimliğine dikkat çekerek özellikle 1990'lı yılların sonlarında burada düzenlenen ortak cuma namazlarını hatırlatıyor. Sünni ve Şii Müslümanların aynı saflarda buluştuğu bu ibadetler, 2003 sonrasında da devam etti.

Tarihi cami, böylece yalnızca bir mezhebin değil, bütün Müslümanların ortak ibadet mekânı olarak hafızalarda yer edindi.

Bu birliktelik, Osmanlı döneminde farklı inanç ve toplulukların aynı coğrafyada bir arada yaşadığı ortak medeniyet mirasını da hatırlatıyor. Bugün yeniden açılan cami, mezhep farklılıklarının ötesinde buluşmanın mümkün olduğunu gösteren sembolik bir anlam taşıyor.