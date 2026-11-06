41 yıllık kriminal uzmanından katliam analizi "Hedef gözetilerek tasarlanmış bir eylem”
Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında dehşet saçan, aralarında iki kadın öğretmenin de bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının perde arkası A Haber canlı yayınında ele alındı. Saldırganın sağ olarak yakalanmasının adli süreç açısından önemine dikkat çeken Emekli Emniyet Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayar, cinayetler zincirinin ardındaki olası motivasyonu ve saldırganın profilini değerlendirdi. Bayar, vahşeti “hedef gözetilerek tasarlanmış bir eylem” olarak nitelendirdi.
Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında yaşanan, 8 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının ardından gözler katilin profiline ve cinayetlerin arkasındaki nedene çevrildi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Emniyet Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"CANLI OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Meslek hayatı boyunca binlerce cinayetin aydınlatılmasında görev aldığını söyleyen Bayar, yaşanan katliamın son derece ağır bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. Bayar, "Kötü bir akşam. 41 yıllık meslek hayatım boyunca Kriminal Daire'de ekibimle birlikte binlerce cinayeti aydınlattık. Bugün ne yazık ki çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Öncelikle ülkemize başsağlığı diliyorum. İki kadın öğretmenimizin de burada öldürüldüğü konusu var. Özellikle ifade etmek isterim ki 30 yaşlarındaki bu şahıs yakalanmış durumda." dedi.
Cinayet soruşturmalarındaki temel prensiplere değinen Bayar, "Kriminal alanda ve bu tür cinayet olaylarında hiçbir zaman şunu unutmayız: Her cinayetin kendi iç dinamiği ve cinayeti ortaya koyan bir motivasyonu vardır. Bu motivasyonun ne olduğu bizim açımızdan çok önemli. Hukuksal yönden ölen ve öldürenler arasındaki illiyet rabıtası dediğimiz bir konu bu. Şahıs, teknolojinin sunduğu imkânlarla yakalandı. Canlı olarak yakalanmasından ötürü meslektaşlarımı ve kolluk kuvvetlerini tebrik ediyorum. Bu konu bizim açımızdan çok önemli. Aksi hâlde ölü ele geçirilmesi çok şey ifade etmeyebilirdi ancak şu anda sağ olarak elimizde." ifadelerini kullandı.
"HEDEF GÖZETİLEREK TASARLANMIŞ BİR EYLEM"
Olaylar zincirinin rastlantısal olmadığını belirten Bayar, "Bir araçta 3 ceset, ardından diğer araçta 3 ceset ve peşinden iki öğretmenimiz... İlliyet rabıtasına ve motivasyona baktığınızda ilk planda akla gelen, aralarında mutlaka bir ilişki ve dinamik olduğudur. Eline pompalı tüfek almış, hedef gözeterek belirlenmiş, yani tasarlanmış bir eylem söz konusu. Kişinin Afyon dışından gelerek bu cinayeti işlediği yönünde bir duyum aldım. Dolayısıyla ortada açık bir tasarlama ve motivasyon var. Şahıs yakalandığı için bu dinamiği sakin bir şekilde ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Eskişehir Valiliğinin açıklamasıyla zanlının sağ olarak ele geçirildiğinin netleştiğini hatırlatan Bayar, "Peki, bunun motivasyonu ne? Çok önemli olan konu bu. Eray Bey'in de belirttiği gibi kirpi uygulamasıyla yakalanma süreci ve tüm ayrıntılar hukuksal yönden kolluk kuvvetlerince değerlendirilecek. Sadece 3 kişiyi öldürmekle kalmıyor; aracına atlıyor, ardından araç değiştirerek başka bir aracı gasp edip yoluna devam ediyor. Hani Amerikan filmlerinde gördüğümüz sahneler gibi bir durum var. Bu eylemleri açıkça tasarlamış. Bu konuların tamamen dışında bir insan değil. Cinayetlere ve nasıl kaçacağına dair oldukça motive olmuş. Ancak kriminal alandaki mottomuz şudur: Her suçlu mutlaka hata yapar. Yapılan titiz çalışmalarla fail yakalandı." sözleriyle süreci anlattı.
"5N1K İLE TÜM GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"
Failin adalete teslim edilmesiyle birlikte olayın karanlık noktalarının aydınlatılacağını vurgulayan Bayar, "Her cinayetin bir dinamiği ve motivasyonu vardır. Şimdi bu motivasyonu ortaya koyacağız. 5N1K kuralında olduğu gibi olayın 'neden' ve 'niçin' gerçekleştiği tek tek açığa çıkacak. Zira şahıs artık elimizde. Elbette giden canları geri getiremeyeceğiz ancak bütün hedefimiz bu işin dinamiğini ortaya koymak ve motivasyonunu çok yakın zamanda hep birlikte anlamak olacak." ifadelerini kullandı.