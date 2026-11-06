Meslek hayatı boyunca binlerce cinayetin aydınlatılmasında görev aldığını söyleyen Bayar, yaşanan katliamın son derece ağır bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. Bayar, "Kötü bir akşam. 41 yıllık meslek hayatım boyunca Kriminal Daire'de ekibimle birlikte binlerce cinayeti aydınlattık. Bugün ne yazık ki çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Öncelikle ülkemize başsağlığı diliyorum. İki kadın öğretmenimizin de burada öldürüldüğü konusu var. Özellikle ifade etmek isterim ki 30 yaşlarındaki bu şahıs yakalanmış durumda." dedi.

Cinayet soruşturmalarındaki temel prensiplere değinen Bayar, "Kriminal alanda ve bu tür cinayet olaylarında hiçbir zaman şunu unutmayız: Her cinayetin kendi iç dinamiği ve cinayeti ortaya koyan bir motivasyonu vardır. Bu motivasyonun ne olduğu bizim açımızdan çok önemli. Hukuksal yönden ölen ve öldürenler arasındaki illiyet rabıtası dediğimiz bir konu bu. Şahıs, teknolojinin sunduğu imkânlarla yakalandı. Canlı olarak yakalanmasından ötürü meslektaşlarımı ve kolluk kuvvetlerini tebrik ediyorum. Bu konu bizim açımızdan çok önemli. Aksi hâlde ölü ele geçirilmesi çok şey ifade etmeyebilirdi ancak şu anda sağ olarak elimizde." ifadelerini kullandı.

Bayar, saldırganın hedef gözeterek hareket ettiğine dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"HEDEF GÖZETİLEREK TASARLANMIŞ BİR EYLEM"

Olaylar zincirinin rastlantısal olmadığını belirten Bayar, "Bir araçta 3 ceset, ardından diğer araçta 3 ceset ve peşinden iki öğretmenimiz... İlliyet rabıtasına ve motivasyona baktığınızda ilk planda akla gelen, aralarında mutlaka bir ilişki ve dinamik olduğudur. Eline pompalı tüfek almış, hedef gözeterek belirlenmiş, yani tasarlanmış bir eylem söz konusu. Kişinin Afyon dışından gelerek bu cinayeti işlediği yönünde bir duyum aldım. Dolayısıyla ortada açık bir tasarlama ve motivasyon var. Şahıs yakalandığı için bu dinamiği sakin bir şekilde ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir Valiliğinin açıklamasıyla zanlının sağ olarak ele geçirildiğinin netleştiğini hatırlatan Bayar, "Peki, bunun motivasyonu ne? Çok önemli olan konu bu. Eray Bey'in de belirttiği gibi kirpi uygulamasıyla yakalanma süreci ve tüm ayrıntılar hukuksal yönden kolluk kuvvetlerince değerlendirilecek. Sadece 3 kişiyi öldürmekle kalmıyor; aracına atlıyor, ardından araç değiştirerek başka bir aracı gasp edip yoluna devam ediyor. Hani Amerikan filmlerinde gördüğümüz sahneler gibi bir durum var. Bu eylemleri açıkça tasarlamış. Bu konuların tamamen dışında bir insan değil. Cinayetlere ve nasıl kaçacağına dair oldukça motive olmuş. Ancak kriminal alandaki mottomuz şudur: Her suçlu mutlaka hata yapar. Yapılan titiz çalışmalarla fail yakalandı." sözleriyle süreci anlattı.