Bugünün İranlılar açısından özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Karabağ, eylemin yalnızca ABD seçimleriyle bağlantılı olmadığını ifade etti. Gösterinin, 4 Kasım 1979'da gerçekleşen Tahran'daki ABD Büyükelçiliği baskınının 47. yıl dönümü kapsamında düzenlenen anmalarla da bağlantılı olduğunu kaydetti.

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, arkasında bulunan düzeneğin iki gün önce kurulduğunu ve kısa süre önce ateşe verildiğini belirtti. Ateşe verilen figürler arasında Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın yardımcısı J. D. Vance ve Steve Witkoff'un fotoğraflarının yanı sıra ABD ve İsrail bayraklarının da bulunduğunu söyledi.

A Haber'de yayımlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Tahran 'a canlı bağlantı gerçekleştirildi. Bağlantı sırasında muhabirin arkasında bulunan yanmış İsrail bayrağı ve Trump görselinin yer aldığı düzenek dikkat çekti. Bölgedeki son gelişmeler ve Trump'ın seçimlerde yaşadığı kaybın İran'daki yansımaları ele alındı.

Tahran'da düzenlenen etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD'li yetkililerin fotoğrafları ile ABD ve İsrail bayrakları yakıldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Tarihsel sürece dikkat çeken Karabağ, 1979'daki elçilik krizinin ardından, 1980 yılında gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde Jimmy Carter'ın krizin devam etmesi nedeniyle seçimi kaybettiğini ve rakibinin kazandığını hatırlattı. Karabağ, aradan 46 yıl geçtikten sonra ABD'de benzer bir tablonun yeniden yaşandığını dile getirdi.

"ABD POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

İran liderinin seçim sonuçlarına ilişkin tutumunu da aktaran Karabağ, liderin yaptığı açıklamada, "Bizim için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o değişim, onların İran konusundaki politikasına herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır." dediğini belirtti.

ABD'ye taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen İran liderinin, "Eğer taviz verilirse, onlar kendi tabiriyle daha da cüretkâr olur ve daha fazla şey ister." ifadelerini kullandığını aktardı.

Karabağ, İran liderine göre Washington'da kim görevde olursa olsun ABD'nin İran politikasında bir değişiklik beklenmediğini, buna karşın Tahran yönetiminin genel çerçevede seçim sonuçlarını olumlu karşıladığını bildirdi.