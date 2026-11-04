ABD savaşları bitirirse ne olur? Petrolde "muazzam çöküş" senaryosu

Yurt içi piyasalarda altının 6.100 lira civarındaki dip seviyesinden 6.500 liraya yükselmesi, aynı süreçte uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının sert düşüşe geçmesi, yaşanan hareketliliğin bir "Trump etkisi" olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Küresel piyasalar ABD'den gelen seçim sonuçları ve Washington yönetiminin Orta Doğu politikasına ilişkin mesajlarıyla hareketlendi. Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Peki bu tablonun arkasında Trump yönetiminin değişen politikası mı var? Ekonomist Üzeyir Doğan, piyasalardaki hareketliliğin nedenlerini A Haber'de anlattı.

ABD'de Demokratların Kongre seçimlerinde elde ettiği zafer, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi ve petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

DEMOKRATLARIN KONGRE ZAFERİ TÜM PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Piyasalardaki dalgalanmanın arka planını değerlendiren Ekonomist Üzeyir Doğan, yaşanan gelişmelerin ABD seçimleri ve Demokratların zaferi üzerinden okunabileceğini belirtti.

Doğan, "Amerika'da Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da ezici diyebileceğimiz bir çoğunlukla seçimleri kazanması, piyasalardaki tüm planları değiştirdi. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş var. Özellikle akşam saatlerinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamaları oldu. Vance, seçimleri kaybetmelerinin nedeni olarak İran savaşını ve İsrail'le ilişkileri gösterdi." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin iki yıl sonraki seçimlere yönelik olarak bir anket şirketi aracılığıyla halkın beklentilerini analiz etme sürecine gireceğini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıklamalar, Amerika'nın Orta Doğu politikasında köklü bir değişim yaşanabileceği beklentisini artırdı. Bugüne kadar İsrail'in emir eri gibi konumlanan bir Amerika yerine, Orta Doğu'da kendi çıkarlarını gözeten bir Amerika denklemine geçişin habercisi oldu."