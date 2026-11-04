ABD savaşları bitirirse ne olur? Petrolde "muazzam çöküş" senaryosu
Küresel piyasalarda gözler ABD Kongre seçimlerine ve Orta Doğu'daki kritik gelişmelere çevrilirken emtia piyasalarında tarihi bir dalgalanma yaşanıyor. Orta Doğu'da ateşkes ve uzlaşı beklentilerinin güçlenmesiyle Brent petrol fiyatlarında bir günde yüzde 10'a yaklaşan sert bir düşüş yaşandı. A Haber’de konuşan Ekonomist Üzeyir Doğan, savaşın tamamen sona ermesi halinde petrol fiyatlarında büyük bir çöküş yaşanabileceğini ve fiyatların 50 doların bile altına gerileyebileceğini öne sürdü.
Küresel piyasalar ABD'den gelen seçim sonuçları ve Washington yönetiminin Orta Doğu politikasına ilişkin mesajlarıyla hareketlendi. Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Peki bu tablonun arkasında Trump yönetiminin değişen politikası mı var? Ekonomist Üzeyir Doğan, piyasalardaki hareketliliğin nedenlerini A Haber'de anlattı.
PİYASALARDA SERT HAREKETLİLİK: TRUMP ETKİSİ Mİ?
Yurt içi piyasalarda altının 6.100 lira civarındaki dip seviyesinden 6.500 liraya yükselmesi, aynı süreçte uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının sert düşüşe geçmesi, yaşanan hareketliliğin bir "Trump etkisi" olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
DEMOKRATLARIN KONGRE ZAFERİ TÜM PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
Piyasalardaki dalgalanmanın arka planını değerlendiren Ekonomist Üzeyir Doğan, yaşanan gelişmelerin ABD seçimleri ve Demokratların zaferi üzerinden okunabileceğini belirtti.
Doğan, "Amerika'da Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da ezici diyebileceğimiz bir çoğunlukla seçimleri kazanması, piyasalardaki tüm planları değiştirdi. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş var. Özellikle akşam saatlerinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamaları oldu. Vance, seçimleri kaybetmelerinin nedeni olarak İran savaşını ve İsrail'le ilişkileri gösterdi." ifadelerini kullandı.
Washington yönetiminin iki yıl sonraki seçimlere yönelik olarak bir anket şirketi aracılığıyla halkın beklentilerini analiz etme sürecine gireceğini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu açıklamalar, Amerika'nın Orta Doğu politikasında köklü bir değişim yaşanabileceği beklentisini artırdı. Bugüne kadar İsrail'in emir eri gibi konumlanan bir Amerika yerine, Orta Doğu'da kendi çıkarlarını gözeten bir Amerika denklemine geçişin habercisi oldu."
BRENT PETROLDE BİR GÜNDE YÜZDE 10'A YAKIN DÜŞÜŞ
İran'la savaş riskinin azalması ve anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle piyasalarda belirgin bir fiyatlama eğilimi oluştuğunu ifade eden Ekonomist Üzeyir Doğan, Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye dikkat çekti.
Doğan, "Seçimlerden önce 110 dolar civarında olan Brent petrol fiyatları, şu an itibarıyla 94 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Bir günlük düşüş neredeyse yüzde 10'a yaklaştı. Bu, oldukça büyük bir gerileme." dedi.
Fiyatlardaki düşüşün tek nedeninin seçimler olmadığını belirten Doğan, ekim ayında petrol arzının yükseldiğini, talebin ise beklentilerin gerisinde kaldığını hatırlattı. Piyasaların gelişmelere temkinli yaklaştığını vurgulayan Doğan, şu değerlendirmede bulundu:
"Piyasa ilk tepkisini oldukça sert verdi ancak bunun fiiliyata dönüştüğünü görmek isteyecektir. Çünkü savaş başladığından beri Trump, yaklaşık 50 kez 'Savaş bitti, İran'la anlaşmaya çok yakınız.' minvalinde açıklamalarda bulundu. Bu da 51'incisi olabilir. Ancak yine de piyasada bir umut ışığı doğdu."