"Geçmişte ABD'ye bağımlılığımız daha çok mali yardımla ilgiliydi. Şimdi ise ABD'nin İsrail'e yönelik yardımı durduracağını düşünüyorum. Trump, mali yardımı keseceğini zaten açıkladı. Ancak biz aynı zamanda özellikle savaş dönemlerinde ihtiyaç duyduğumuz belirli silahların tedariki konusunda da ABD'ye bağımlıyız."

İsrail'in ABD'ye mali yardım ve silah tedariki başta olmak üzere birçok konuda bağımlı olduğunu belirten Liel, Kongre'de İsrail'e yönelik daha eleştirel bir tutumun öne çıkabileceğini ifade etti.

İSRAİL İÇİN KONGRE VE BEYAZ SARAY'DA YENİ DÖNEM Alon Liel, ara seçim sonuçlarının Tel Aviv yönetimi açısından hem Kongre hem de Beyaz Saray düzeyinde darbe niteliği taşıdığını söyledi.

"Trump, İran'da ve ötesinde askeri konularda İsrail ile yoğun işbirliği yapmıştı. Dolayısıyla bu sonuçlar hem Kongre hem Beyaz Saray düzeyinde İsrail'e büyük bir darbe."

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya daha önce tam destek verdiğini hatırlatan Liel, şu değerlendirmeyi yaptı:

Trump'ın seçim sonuçlarının ardından siyasi açıdan daha zayıf bir konuma gelebileceğini savunan Liel, Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybetmesinin İsrail açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

"GAZZE'DE YAPTIKLARIMIZIN YÜKÜNÜ OMUZLARIMIZDA TAŞIYORUZ"

Liel, ABD'de İsrail'e yönelik eleştirilerin seçim sonuçlarına da yansıdığına işaret etti.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü seçilen Abdul el-Sayed'in İsrail'i yalnızca politikaları üzerinden değil, devlet olarak da eleştirdiğini belirten Liel, bu sonucun mevcut ve gelecek İsrail hükümetleri açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdığını savundu.

Gazze'deki gelişmelerin ABD'deki bazı seçim yarışlarında etkili olduğunu ifade eden Liel, şu sözleri kullandı:

"Gazze'de yaptıklarımız çok büyük ve bunu omuzlarımızda taşıyoruz."