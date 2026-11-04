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İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD'deki ara seçimlerin ardından İsrail'de Washington-Tel Aviv ilişkilerinin geleceğine yönelik endişeler gündeme geldi. İsrailli eski diplomat Alon Liel ve yazar Jeff Halper, Cumhuriyetçilerin yaşadığı seçim kaybında İran savaşının etkili olduğunu savundu. Uzmanlar, Kongre'deki dengelerin değişmesinin İsrail'e yönelik askeri yardımları ve Washington'ın İran politikasını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekerek İsrail'in "savunmasız" kaldığını vurguladı.

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 1

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin geleceği İsrail'de tartışılmaya başlandı.

İSRAİL İÇİN KONGRE VE BEYAZ SARAY'DA YENİ DÖNEM
Alon Liel, ara seçim sonuçlarının Tel Aviv yönetimi açısından hem Kongre hem de Beyaz Saray düzeyinde darbe niteliği taşıdığını söyledi.

İsrail'in ABD'ye mali yardım ve silah tedariki başta olmak üzere birçok konuda bağımlı olduğunu belirten Liel, Kongre'de İsrail'e yönelik daha eleştirel bir tutumun öne çıkabileceğini ifade etti.

Liel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte ABD'ye bağımlılığımız daha çok mali yardımla ilgiliydi. Şimdi ise ABD'nin İsrail'e yönelik yardımı durduracağını düşünüyorum. Trump, mali yardımı keseceğini zaten açıkladı. Ancak biz aynı zamanda özellikle savaş dönemlerinde ihtiyaç duyduğumuz belirli silahların tedariki konusunda da ABD'ye bağımlıyız."

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 2

"İSRAİL'E BÜYÜK DARBE"

Trump'ın seçim sonuçlarının ardından siyasi açıdan daha zayıf bir konuma gelebileceğini savunan Liel, Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybetmesinin İsrail açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya daha önce tam destek verdiğini hatırlatan Liel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Trump, İran'da ve ötesinde askeri konularda İsrail ile yoğun işbirliği yapmıştı. Dolayısıyla bu sonuçlar hem Kongre hem Beyaz Saray düzeyinde İsrail'e büyük bir darbe."

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 3

"GAZZE'DE YAPTIKLARIMIZIN YÜKÜNÜ OMUZLARIMIZDA TAŞIYORUZ"
Liel, ABD'de İsrail'e yönelik eleştirilerin seçim sonuçlarına da yansıdığına işaret etti.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü seçilen Abdul el-Sayed'in İsrail'i yalnızca politikaları üzerinden değil, devlet olarak da eleştirdiğini belirten Liel, bu sonucun mevcut ve gelecek İsrail hükümetleri açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdığını savundu.

Gazze'deki gelişmelerin ABD'deki bazı seçim yarışlarında etkili olduğunu ifade eden Liel, şu sözleri kullandı:

"Gazze'de yaptıklarımız çok büyük ve bunu omuzlarımızda taşıyoruz."

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 4

İRAN'A YENİ SALDIRI İHTİMALİ AZALABİLİR
Liel, Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıplarda İran savaşının etkili olduğunu savundu.

İran'la savaşın Amerikan kamuoyunda destek görmeyen bir politika olduğunu belirten Liel, Gazze'deki gelişmelerin ise özellikle İsrail'e eleştirel yaklaşan adayların yarıştığı bazı bölgelerde etkili olduğunu söyledi.

ABD'deki seçim sonuçlarının Trump'ın İran politikasına da yansıyabileceğini kaydeden Liel, Kongre desteğinin azalmasının olası bir askeri saldırı için siyasi hareket alanını daraltacağını ifade etti.

Liel, İran'a yönelik saldırıların kapsamı ve bütçesi konusunda Trump'ın daha temkinli davranabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"İran konusunda muhtemelen farklı bir Trump göreceğiz. Ancak farklı bir İsrail de görebiliriz. Çünkü İsrail, ABD olmadan İran'a karşı yürütülecek bir savaşta etkili olamayacağını biliyor."

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 5

İsrail'in ABD desteğinin azalması ihtimalini hesaba katmak zorunda olduğunu vurgulayan Liel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'a yönelik geniş çaplı ve devam eden bir saldırı ihtimalinin daha düşük olduğunu düşünüyorum."

FİLİSTİN'İN TANINMASINDA YENİ BİR DALGA YAŞANABİLİR
Liel, Trump'ın siyasi etkisinin azalmasının Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasının önünü açabileceğini savundu.

Dünyada yaklaşık 160 ülkenin Filistin'i tanıdığını belirten Liel, Almanya, İtalya ve Japonya gibi İsrail açısından önemli ülkelerin henüz Filistin'i tanımadığını hatırlattı.

Liel, Trump'ın etkisinin azalması halinde yeni bir tanıma dalgasının yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada yaklaşık 160 ülke Filistin'i tanıyor. Ancak Almanya, İtalya ve Japonya gibi İsrail açısından çok önemli ülkeler henüz Filistin'i tanımadı, çünkü Trump'tan çekiniyorlardı. Trump'ın etkisi azalırsa, özellikle Almanya, İtalya ve Japonya tarafından Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik yeni bir dalga yaşanabilir. Bu durumda İsrail'in dostu olan ülkeler arasında Filistin'i tanımayan tek ülke fiilen ABD olacak. Ardından ABD, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e kabul edilmesine imkan tanıyabilir."

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 6

Liel, ABD seçimlerinin etkili olabileceği bir diğer alanın ise İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik yaptırımlar olduğunu söyledi.

Birçok ülkenin bu yaptırımları değerlendirdiğini ancak Washington'ın tepkisinden çekindiğini belirten Liel, Kongre ve Beyaz Saray'ın yaptırımlara yeşil ışık yakması durumunda özellikle Batı Şeria'daki yerleşimlerde faaliyet gösteren İsrailli şirketler ve bankaların hedef alınabileceğini ifade etti.

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 7

JEFF HALPER: İSRAİL SAVUNMASIZ POZİSYONDA
İsrailli-ABD'li yazar Jeff Halper de ABD seçim sonuçlarının İsrail açısından önemli bir darbe olduğunu söyledi.

Demokratların, özellikle partinin sol kanadının İsrail'e yönelik eleştirilerinin Cumhuriyetçilere kıyasla daha belirgin olduğunu ifade eden Halper, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarının ardından İsrail'i eleştirmenin meşru hale geldiğini savundu.

Halper, Kongre ve Senato seçimlerinin önemli bir bölümünde İsrail meselesinin ön sıralarda yer aldığını belirtti.

İsrail'in kendisine yöneltilen eleştirileri antisemitizm olarak nitelendirmesinin eskisi kadar etkili olmadığını söyleyen Halper, Trump'ın İsrail'e yardımları kesmesinin de beklenmedik bir gelişme olduğunu ifade etti.

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 8

Halper, bu kararın Demokratlar arasında daha önce yalnızca aşırı sol kanatla sınırlı olan İsrail'e askeri yardımların durdurulması ve silah verilmemesi yönündeki talepleri güçlendirdiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından uluslararası eleştirilerin arttığına dikkat çeken Halper, İngiltere'de de yaptırımların giderek daha yaygın hale geldiğini söyledi.

Filistinlilerin bu tartışmaların dışında kalmasına da dikkat çeken Halper, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinliler bu tartışmanın dışında kalıyor. Bence bu çok büyük bir sorun. Şu anda ortaya çıkan bu durumdan yararlanabilecek durumda değiller. Ortada Filistinliler açısından bir nihai hedef yoksa bütün bunların anlamı ne? İsrail'in içinde bulunduğu durum ne kadar kötü olursa olsun İsrail ne kadar savunmasız hale gelirse gelsin ne kadar eleştiri yöneltilirse yöneltilsin ve ne kadar yaptırım uygulanırsa uygulansın, nereye gidildiği bilinmediği sürece, Filistinliler ve onların destekçileri bu durumu siyasi bir programa ve nihai bir hedefe dönüştüremediği sürece, bütün bunlar yalnızca İsrail'i hırpalamak anlamına geliyor."

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 9

EVANJELİKLER VE YAHUDİ TOPLUMUNUN DESTEĞİ SÜRÜYOR
Halper, ABD'deki Yahudi toplumunun ve Hristiyan Evanjeliklerin İsrail'e yönelik siyasi desteğin geleceğinde önemli rol oynadığını söyledi.

Yahudi toplumunun özellikle Demokrat Parti içerisinde güçlü bir örgütlenmeye sahip olduğunu belirten Halper, bu durumun partinin bir bölümünün İsrail'e yönelik eleştirilerini sınırladığını ifade etti.

Genç Yahudilerin İsrail'e yönelik eleştirilerinin arttığını ancak bu değişimin henüz siyasi dengeleri tamamen dönüştürmediğini kaydeden Halper, Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'ın MAGA tabanını oluşturan Hristiyan Evanjeliklerden destek almaya devam ettiğini belirtti.

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 10

Halper, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diğer tarafta ise elbette Trump'ın MAGA tabanının temelini oluşturan Hristiyan Evanjelikler var. Onlar da şu anda İsrail'e destek konusunda oldukça sağlam bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerde değişimi sınırlayan bu tür faktörleri göz ardı edemeyiz."

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 11

"CUMHURİYETÇİLER SAVAŞ NEDENİYLE FİYATLARIN YÜKSELMESİNİ DAHA FAZLA GÖZE ALAMAZ"
Halper, Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpların başlıca nedenlerinden birinin İsrail'in İran'a yönelik savaşı olduğunu savundu.

Trump ve çok sayıda Cumhuriyetçinin, İsrail'in ABD'yi İran savaşına sürüklediği gerekçesiyle Netanyahu'yu sorumlu tuttuğunu öne süren Halper, savaşın seçim sonuçlarında belirleyici etkenlerden biri olduğunu söyledi.

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız 12

Yeni Kongre'nin ocak ayında göreve başlayacağını ve İsrail'de hükümet kurma sürecinin de 2-3 ay sürebileceğini hatırlatan Halper, İsrail'in politikalarında kısa vadede büyük bir değişiklik beklemediğini ifade etti.

ABD'de ise Kongre'nin değişmesiyle birlikte daha belirgin bir siyasi dönüşüm yaşanabileceğini belirten Halper, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kongre, Trump'ın savaşı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bütçeyi kontrol ediyor. Bu nedenle ocak ayına kadar olan dönemi ABD açısından tehlikeli görüyorum. Trump'ın şu anda önünde bir engel bulunmasa da Cumhuriyetçiler, 2028 seçimlerini ve yüksek fiyatların seçmen üzerindeki etkisini hesaba katmak zorunda. Bu nedenle diplomatik bir çözümün ortaya çıkacağını ve İran savaşının seçimlerin ardından yavaş yavaş sona ereceğini düşünüyorum."

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