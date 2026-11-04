Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.53 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı da yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolar oldu.

ABD'DEKİ ARA SEÇİMLERDE DEMOKRATLAR ÖNDE

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği görülüyor.