Brent petrolde sert düşüş! ABD seçimleri sonrası fiyatlar yüzde 9 geriledi
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin ardından uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 7,95 azalarak 88,45 dolar oldu.
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolar seviyesine geriledi.
BRENT PETROLDE YÜZDE 9'LUK SERT DÜŞÜŞ
Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.53 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı da yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolar oldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'deki ara seçimlerin ardından Washington'ın Orta Doğu'da izleyeceği politikaya ilişkin belirsizlik etkili oldu.
ABD'DEKİ ARA SEÇİMLERDE DEMOKRATLAR ÖNDE
ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği görülüyor.
JD VANCE: KAYBETMEMİZİN NEDENİ SAVAŞ
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisini İran ile devam eden savaşa bağlayarak, seçmenlerin çatışmaya duyduğu öfkenin daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyenleri, Demokratlara yönelttiğini söyledi. Vance, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kaybetmemizin nedeni savaş." ifadesini kullandı.
PETROL PİYASALARINDA GÖZLER ABD'NİN İRAN POLİTİKASINDA
Bu tablonun Trump'ın görev süresinin kalan bölümünde politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendirilirken, petrol piyasalarında Washington'ın İran'a yönelik atacağı adımlar izleniyor.
Taraflar arasındaki diplomatik temasların sürmesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.