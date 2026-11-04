-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD'de Trump'ın ara seçimlerde yaşadığı şok, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda dolar değer kaybederken ABD tahvil getirilerinde yaşanan düşüş, altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. Ons altın yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken gümüşteki yükseliş yüzde 3'e ulaştı. Petrol fiyatlarında ise aşağı yönlü hareket görüldü. Uzman isim A Haber ekranlarında piyasaları etkileyen sıcak gelişmenin detaylarını değerlendirdi.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 1

Küresel piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününe hareketlilik damga vurdu. ABD ara seçimlerinden gelen ilk sonuçlar, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu. Demokratların bazı kritik Senato yarışlarını kazanması ve Temsilciler Meclisi'nde güç elde etmesi, Kongre'deki siyasi dengelere ilişkin beklentileri değiştirdi. Seçim sonuçlarının ardından doların gerilemesi ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki belirgin düşüş, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Önceki işlem gününde 3 bin 900 dolar seviyelerine kadar çekilen ons altın, kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçti.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 2

Günün erken saatlerinde spot altın 3 bin 934 dolar civarında işlem görürken, ilerleyen saatlerde yüzde 2'lik yükselişle ons başına 4.002 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın da yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 6.445 TL seviyesinde alıcı buldu. Gümüş piyasasında da benzer bir yükseliş yaşandı. Ons gümüş yüzde 3 değer kazanarak 51,10 dolara çıktı.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 3

ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYAN İKİ KRİTİK GELİŞME

Altın piyasasındaki yükselişte ABD seçim sonuçlarının yanı sıra jeopolitik gelişmeler de etkili oldu. Demokratların kritik eyaletlerde elde ettiği başarı, Kongre'deki güç dağılımının değişebileceği ve ABD'nin mali politikalarında yeni belirsizliklerin ortaya çıkabileceği beklentisini güçlendirdi. Senato kontrolünün el değiştirme ihtimali, ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde düşüşe yol açarken yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini hızlandırdı. Tahvillere artan talep de getiriler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 4

Altın fiyatlarını destekleyen ikinci önemli unsur ise Ortadoğu'daki gelişmeler oldu. İranlı üst düzey bir yetkilinin, ABD ile savaşı sona erdirecek bir uzlaşmaya henüz uzak olunduğunu açıklaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyon seçeneğini gündemde tutması, bölgedeki jeopolitik riskleri canlı tuttu. Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temaslardan gelen çelişkili açıklamalar da enerji piyasalarında belirsizliği artırdı. ABD ara seçim sonuçlarıyla birlikte değerlendirilen bu gelişmeler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 5

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Altın ve gümüşte yükseliş yaşanırken petrol fiyatları günü düşüşle karşıladı. Siyasi belirsizlikler ve ABD-İran hattındaki gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,25 gerileyerek 103,34 dolara indi. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 95,56 dolar seviyesine çekildi. Enerji piyasalarında yatırımcılar, Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temaslardan gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 6

Küresel piyasalarda yönü belirleyebilecek bir diğer önemli gelişme ise ABD'den açıklanacak ekonomik veriler olacak. Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları elde edebilmek için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 78 oranında fiyatlıyor.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 7

Faiz getirisi bulunmayan altın açısından faiz artışı beklentisi baskı oluşturabilse de doların zayıflaması, tahvil getirilerindeki gerileme ve jeopolitik riskler değerli metalleri destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. ABD'deki siyasi gelişmeler, Fed'in faiz kararına yönelik beklentiler ve Ortadoğu'daki gelişmelerin önümüzdeki günlerde altın, gümüş ve petrol fiyatlarının seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 8

"SADECE ALTIN DEĞİL TAHVİL FAİZLERİ DE HAREKETLENDİ"

Piyasalardaki hareketliliği A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Aslında sadece altında değil, tabii Amerikan tahvil faizlerinde bir hareketlilik oldu, ciddi şekilde düşmeye başladı. Şimdi Amerikan borsaları kapalı ama vadeli işlemlerde yüzde 5'e yakın düşüşler görüldü." dedi.

ABD SEÇİMLERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ! ALTIN VE PETROL FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?
Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 9

İran gerilimi ve ABD kamuoyu baskısına dikkat çeken Erdem, "Hep konuşuyorduk, bu İran savaşı başladığından beri Amerikan kamuoyunun baskısı mutlaka olacak diye. Trump için öngörülemez lider vesaire deniliyor ama bana göre pragmatik bir lider ve duruma göre de vaziyet alacak. Bence bir uzlaşı arayacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 10

Trump'ın ne yapacağı konusunda ise Faruk Erdem, "İki yol var önünde, ya uzlaşı arayacak ve işte bu savaştan vazgeçip içerideki büyümeye, hayat pahalılığına yönelecek ya da direnecek, işte kararnamelerle yürütmeye çalışacak, ticaret savaşlarına götürecek." sözleriyle masadaki iki ana senaryoyu aktardı.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 11

PİYASALAR UZLAŞIYI FİYATLIYOR

Faruk Erdem, "Piyasalar şimdi biraz da bu uzlaşı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Yani Amerika'daki piyasalar da öyle, Avrupa henüz açılmadı, açıldığında göreceğiz orada da düşüşler meydana gelecek. Ama tahvil faizlerinin düşmesi, doların zayıflaması altını biraz beslemeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 12

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşe de işaret eden Erdem, "Petrolde bir düşüş oldu. 117 dolarlardan buraya geldi. Amerikan petrolüne baktığınız zaman oradaki düşüş devam ediyor, 96 dolarlarda. Petrol 103 dolara kadar geriledi, 117 dolarlardaydı biliyorsun." ifadelerini kullandı.

ABD SEÇİMLERİNİN PİYASALARA ETKİSİNİ FARUK ERDEM CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ!
Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep 13

Açıklamalarına piyasalardaki risk algısını özetleyerek devam eden Faruk Erdem, "Hem uzlaşı olabilir ihtimali içerideki piyasalarda bir hareketliliğe yol açtı ama 'direneceğim' vetolarıyla yaptığı paylaşımlar, 'Acaba tekrar İran'a saldırır mı?' endişesi petrolü bir tık yukarı çekti. Ancak 117 dolarlardan buraya geldi, ilk tepki böyleydi çünkü dolar zayıflıyor. Amerika'da tüccar kafasıyla düşünen, pragmatik, duruma göre hareket eden bir liderin nasıl bir tavır koyacağını da görmüş olacağız." sözleriyle değerlendirmesini noktaladı.

Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo
Sonraki Galeri
Emekli ve memura zam hesabı sil baştan! Kim ne kadar maaş alacak? İşte kademe kademe yeni tablo
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin