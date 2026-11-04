Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep
ABD'de Trump'ın ara seçimlerde yaşadığı şok, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda dolar değer kaybederken ABD tahvil getirilerinde yaşanan düşüş, altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. Ons altın yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken gümüşteki yükseliş yüzde 3'e ulaştı. Petrol fiyatlarında ise aşağı yönlü hareket görüldü. Uzman isim A Haber ekranlarında piyasaları etkileyen sıcak gelişmenin detaylarını değerlendirdi.
Küresel piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününe hareketlilik damga vurdu. ABD ara seçimlerinden gelen ilk sonuçlar, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu. Demokratların bazı kritik Senato yarışlarını kazanması ve Temsilciler Meclisi'nde güç elde etmesi, Kongre'deki siyasi dengelere ilişkin beklentileri değiştirdi. Seçim sonuçlarının ardından doların gerilemesi ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki belirgin düşüş, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Önceki işlem gününde 3 bin 900 dolar seviyelerine kadar çekilen ons altın, kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçti.
Günün erken saatlerinde spot altın 3 bin 934 dolar civarında işlem görürken, ilerleyen saatlerde yüzde 2'lik yükselişle ons başına 4.002 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın da yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 6.445 TL seviyesinde alıcı buldu. Gümüş piyasasında da benzer bir yükseliş yaşandı. Ons gümüş yüzde 3 değer kazanarak 51,10 dolara çıktı.
ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYAN İKİ KRİTİK GELİŞME
Altın piyasasındaki yükselişte ABD seçim sonuçlarının yanı sıra jeopolitik gelişmeler de etkili oldu. Demokratların kritik eyaletlerde elde ettiği başarı, Kongre'deki güç dağılımının değişebileceği ve ABD'nin mali politikalarında yeni belirsizliklerin ortaya çıkabileceği beklentisini güçlendirdi. Senato kontrolünün el değiştirme ihtimali, ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde düşüşe yol açarken yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini hızlandırdı. Tahvillere artan talep de getiriler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
Altın fiyatlarını destekleyen ikinci önemli unsur ise Ortadoğu'daki gelişmeler oldu. İranlı üst düzey bir yetkilinin, ABD ile savaşı sona erdirecek bir uzlaşmaya henüz uzak olunduğunu açıklaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyon seçeneğini gündemde tutması, bölgedeki jeopolitik riskleri canlı tuttu. Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temaslardan gelen çelişkili açıklamalar da enerji piyasalarında belirsizliği artırdı. ABD ara seçim sonuçlarıyla birlikte değerlendirilen bu gelişmeler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.
PETROL FİYATLARINDA GERİLEME
Altın ve gümüşte yükseliş yaşanırken petrol fiyatları günü düşüşle karşıladı. Siyasi belirsizlikler ve ABD-İran hattındaki gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,25 gerileyerek 103,34 dolara indi. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 95,56 dolar seviyesine çekildi. Enerji piyasalarında yatırımcılar, Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temaslardan gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.