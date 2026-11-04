Piyasada altın alarmı! ABD ara seçimlerinde Trump'ın yaşadığı şokun ilk etkisi ortaya çıktı: İşte altını uçuran 2 sebep

Küresel piyasalarda yönü belirleyebilecek bir diğer önemli gelişme ise ABD'den açıklanacak ekonomik veriler olacak. Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları elde edebilmek için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 78 oranında fiyatlıyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın açısından faiz artışı beklentisi baskı oluşturabilse de doların zayıflaması, tahvil getirilerindeki gerileme ve jeopolitik riskler değerli metalleri destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. ABD'deki siyasi gelişmeler, Fed'in faiz kararına yönelik beklentiler ve Ortadoğu'daki gelişmelerin önümüzdeki günlerde altın, gümüş ve petrol fiyatlarının seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

"SADECE ALTIN DEĞİL TAHVİL FAİZLERİ DE HAREKETLENDİ" Piyasalardaki hareketliliği A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Aslında sadece altında değil, tabii Amerikan tahvil faizlerinde bir hareketlilik oldu, ciddi şekilde düşmeye başladı. Şimdi Amerikan borsaları kapalı ama vadeli işlemlerde yüzde 5'e yakın düşüşler görüldü." dedi. ABD SEÇİMLERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ! ALTIN VE PETROL FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

İran gerilimi ve ABD kamuoyu baskısına dikkat çeken Erdem, "Hep konuşuyorduk, bu İran savaşı başladığından beri Amerikan kamuoyunun baskısı mutlaka olacak diye. Trump için öngörülemez lider vesaire deniliyor ama bana göre pragmatik bir lider ve duruma göre de vaziyet alacak. Bence bir uzlaşı arayacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.