4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ: YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 11

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tablosunu değerlendiren Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "Yılın ikinci yarısının artışını belirleyecek 6 aylık TÜFE oranı... Şu anda 4 aylık TÜFE oranı belli. Dün itibarıyla Ekim ayı TÜFE'si de geldi. Beklentilerin tabii bir miktar üzerindeydi; özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki sapma ve artışlar bir miktar yüksek geldi. Dolayısıyla yılın ikinci döneminin ilk 4 ayında toplam TÜFE oranı yüzde 8,29 oranında gerçekleşti. Bu şu anlama geliyor; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında alacakları zamları Temmuz ile Aralık ayındaki 6 aylık TÜFE'ye göre alıyorlar. Şu anda netleşen artış oranları yüzde 8,29 oldu. Buna son 2 aylık TÜFE de ilave edilecek. Biz bunu bir önceki aya göre yüzde 10 civarında gerçekleşir diye tahmin ediyorduk, şu anda yüzde 11 seviyelerinde bir artışa tekabül edeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.