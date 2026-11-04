Emekliye 2027 Ocak zammında yeni hesap! Refah payı ve seyyanen zam formülü masada
Milyonlarca emekli ve memurun 2027 yılı Ocak ayında alacağı zam oranları için geri sayım hızlandı. 4 aylık kesinleşen enflasyon verilerinin ardından yıl sonu tahminleri güncellenirken, hükümet kanadından gelen "ilave refah payı" açıklamaları beklentileri yükseltti. Masadaki zam formüllerini, oransal artış ve seyyanen zam ihtimallerini Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı.
Milyonlarca emekli ve memurun gözleri, Ocak 2027'de maaşlarına yansıyacak zam oranlarına çevrildi. Dört aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte yıl sonuna ilişkin beklentiler yeniden şekillenirken, hükümet kanadından gelen ilave refah payı açıklamaları da zam beklentilerini artırdı.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ: YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 11
Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tablosunu değerlendiren Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "Yılın ikinci yarısının artışını belirleyecek 6 aylık TÜFE oranı... Şu anda 4 aylık TÜFE oranı belli. Dün itibarıyla Ekim ayı TÜFE'si de geldi. Beklentilerin tabii bir miktar üzerindeydi; özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki sapma ve artışlar bir miktar yüksek geldi. Dolayısıyla yılın ikinci döneminin ilk 4 ayında toplam TÜFE oranı yüzde 8,29 oranında gerçekleşti. Bu şu anlama geliyor; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında alacakları zamları Temmuz ile Aralık ayındaki 6 aylık TÜFE'ye göre alıyorlar. Şu anda netleşen artış oranları yüzde 8,29 oldu. Buna son 2 aylık TÜFE de ilave edilecek. Biz bunu bir önceki aya göre yüzde 10 civarında gerçekleşir diye tahmin ediyorduk, şu anda yüzde 11 seviyelerinde bir artışa tekabül edeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Tarkan Zengin, "Kümülatif miktarlarda biz yüzde 10'a tekabül edeceğini düşünürken, bu ay beklentilerin bir miktar üzerinde oldu. Son iki ayda da bir sapma olmadığı takdirde yüzde 11 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 6,27 oranında şu anda 4 aylık TÜFE'ye göre netleşen artışları var. Orada da yüzde 8 civarında bekliyorduk, yıl sonu itibarıyla yüzde 9 ya da 10'a yakın bir tutar olmasını bekliyoruz" sözleriyle son tabloyu aktardı.
TÜM EMEKLİLERE İLAVE ZAM
Normal enflasyon farkının üzerine bir refah payı ekleneceğini vurgulayan Tarkan Zengin, "Buna ilave bir artış yapılacağını önce Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Ardından hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında bu artışlara ilaveten bir artış yapılacağını söylediler. Dolayısıyla bu artışın ne olacağı bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, yıl sonuna yetiştirilecek kanuni düzenlemeyle netleşecek" dedi. Zammın kapsamına ilişkin yanlış algılara da açıklık getiren Zengin, "Bu artışlar sayıları 17 milyonu aşan emeklimizin tamamına yapılacak. Sanki en düşük emekli maaşı sadece artırılacakmış gibi bir algı oluşuyor. Dolayısıyla bu, tüm emeklilerimize yapılacak bir artıştır" değerlendirmesinde bulundu.
MASADAKİ İKİ FORMÜL: ORANSAL MI, SEYYANEN Mİ?
Zam senaryolarının nasıl uygulanabileceğine değinen Tarkan Zengin, "Oransal zam dediğimiz, emeklilere yüzdelik dilim ifadesiyle verilen artıştır. Örneğin SSK ve Bağ-Kur için yüzde 8,29, memurlar için yüzde 6,27 kesinleşti; son iki ay eklenecek. Seyyanen dediğimiz ise bir nominal rakamdır; yani 3 bin lira, 5 bin lira gibi rakamlardır. Yapılacak artışta oransal zam zaten enflasyon nedeniyle olacak. Ancak bunun yanında oranın tutarı mı artırılacak, yoksa bir miktar oransal, bir miktar seyyanen mi verilecek? Seyyanenin avantajı şudur: Alt gelir grubunda, daha düşük aylık alanlara oransal yansıması daha yüksek olur. Masada bunlar olur, maliyetleri hesaplanır ve nihai çalışma Kabine'de Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulur" dedi.