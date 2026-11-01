Altında dip görüldü mü? Uzman isim A Haber’de uyardı: İşte ons ve gram için kritik seviyeler
Brent petrol fiyatları yükselişe geçerken altın, gümüş ve borsalarda sert geri çekilmeler yaşanıyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu dalgalanmanın ardından "Altın ve borsada dip seviye görüldü mü?", "Bu düşüşler bir alım fırsatı mı?" ve "Yatırımcı parasını nerede korumalı?" soruları gündeme oturdu. Piyasaların nabzını tutan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin henüz sona ermediğini belirterek, "Ben daha da düşeceğine inanıyorum" dedi. Özcan, yatırımcıları panik işlemlerine karşı uyarırken ons altın için kritik seviyeleri de açıkladı.
Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanma, yatırımcıların gözünü altın, gümüş ve borsaya çevirdi. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan sert değer kaybı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve borsalardaki satışlarla birlikte piyasalarda dengeleri değiştirdi. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.
"KÜRESEL PİYASALARDA ÇELİŞKİLİ BİR TABLO HAKİM"
Brent petrol yükselirken altın ve gümüşteki düşüşün sürmesi, borsada yaşanan geri çekilmeler ve piyasaların dip seviyeyi görüp görmediğine dair yöneltilen soruları yanıtlayan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, hem Türkiye'de hem de dünya piyasalarında yatırımcılar açısından oldukça hareketli ve zorlu bir haftanın geride kaldığını belirterek, "Bir tarafta altın ve gümüşte sert düşüşler yaşanıyor, diğer tarafta borsalarda ciddi satışlar görüyoruz, buna karşılık petrol fiyatları da yükseliyor. İlk bakışta bir çelişki varmış gibi görünüyor. Normal şartlarda dünyada savaşlar, siyasi belirsizlikler ve ekonomik riskler arttığında altına yönelik talebin artmasını bekleriz. Fakat bu defa farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü küresel piyasalarda yatırımcılar artık yalnızca jeopolitik riskleri değil, aynı zamanda enflasyonu ve merkez bankalarının faiz politikalarını da fiyatlıyorlar." ifadelerini kullandı.
Altında dip seviyenin görülüp görülmediğine yönelik soruya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, altının önemli bir düzeltme sürecinden geçtiğini vurgulayarak, "Ancak düşüşün kesin olarak sona erdiğini söyleyemem. Kısa vadede aşağı yönlü risklerin devam ettiğini düşünüyorum." dedi.
Düşüşün arka planındaki dinamikleri de aktaran Ekonomist Dr. Özgür Özcan, ABD'den gelen verilerin belirleyici olduğunu dile getirerek, "Fiyat artışlarının hâlâ yeterince kontrol altına alınamaması, özellikle petrol ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon açısından yeni bir risk oluşturuyor. Bunun sonucunda da piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi bir yana, yeniden faiz artıracağı beklentisi güçleniyor. Altın, faiz getirisi sağlayan bir yatırım aracı olmadığından dolayı, ABD faizlerinin yüksek kalması veya daha da yükselmesi durumu yatırımcı açısından tahvil ve benzeri faiz getirili varlıkları daha cazip hale getirebiliyor. Dolayısıyla altın tutmanın alternatif maliyeti artıyor ve altına olan talep de zayıflayabiliyor." şeklinde konuştu.
Haftanın son işlem gününde gerçekleşen sert satış dalgasının yalnızca dolar ve faizle açıklanamayacağını ifade eden Ekonomist Dr. Özgür Özcan, küresel borsalardaki satışların da emtia tarafına yansıdığını belirterek, "Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji şirketleriyle ilgili endişeler had safhaya varmış durumda. Yapay zekâ alanına yapılan büyük yatırımların ne ölçüde kâra döneceği sorgulanmaya başlandı. Teknoloji hisselerindeki sert satışlar piyasanın diğer alanlarına da yayıldı. Böyle dönemlerde bazı yatırımcılar borsada uğradıkları zararları karşılamak, teminat yükümlülüklerini yerine getirmek veya nakit pozisyonlarını artırmak amacıyla altın gibi varlıkları da satabiliyor." sözleriyle piyasadaki satış baskısının nedenlerini aktardı.
DÜŞÜŞLER BİR ALIM FIRSATI MI? İŞTE ONS VE GRAM İÇİN KRİTİK SEVİYELER
Mevcut tablonun ve yaşanan kriz ortamının bir alım fırsatı olup olmadığına yönelik soru üzerine konuşan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek, "Ben daha da düşeceğine inanıyorum. Altın fiyatlarında kısa vadede aşağı yönlü baskının tamamen sona erdiğini düşünmüyorum. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel piyasadaki gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek. Ancak altın oldukça sert bir düşüş yaşadı. Bu nedenle önümüzdeki hafta zaman zaman tepki alımlarının gelmesini, fiyatların az da olsa toparlanma yaşamasını bekliyorum. Benim beklentim, haftanın genelinde dalgalı bir seyir izlenmesi yönünde olur." dedi.