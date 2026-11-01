Altında dip görüldü mü? Uzman isim A Haber’de uyardı: İşte ons ve gram için kritik seviyeler

Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanma, yatırımcıların gözünü altın, gümüş ve borsaya çevirdi. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan sert değer kaybı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve borsalardaki satışlarla birlikte piyasalarda dengeleri değiştirdi. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

"KÜRESEL PİYASALARDA ÇELİŞKİLİ BİR TABLO HAKİM"

Brent petrol yükselirken altın ve gümüşteki düşüşün sürmesi, borsada yaşanan geri çekilmeler ve piyasaların dip seviyeyi görüp görmediğine dair yöneltilen soruları yanıtlayan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, hem Türkiye'de hem de dünya piyasalarında yatırımcılar açısından oldukça hareketli ve zorlu bir haftanın geride kaldığını belirterek, "Bir tarafta altın ve gümüşte sert düşüşler yaşanıyor, diğer tarafta borsalarda ciddi satışlar görüyoruz, buna karşılık petrol fiyatları da yükseliyor. İlk bakışta bir çelişki varmış gibi görünüyor. Normal şartlarda dünyada savaşlar, siyasi belirsizlikler ve ekonomik riskler arttığında altına yönelik talebin artmasını bekleriz. Fakat bu defa farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü küresel piyasalarda yatırımcılar artık yalnızca jeopolitik riskleri değil, aynı zamanda enflasyonu ve merkez bankalarının faiz politikalarını da fiyatlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Altında dip seviyenin görülüp görülmediğine yönelik soruya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, altının önemli bir düzeltme sürecinden geçtiğini vurgulayarak, "Ancak düşüşün kesin olarak sona erdiğini söyleyemem. Kısa vadede aşağı yönlü risklerin devam ettiğini düşünüyorum." dedi.