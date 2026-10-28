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Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği de merak konusu oldu. Piyasalardaki son gelişmeleri aktaran Finans Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtti. İki gün uyarısında bulunan Memiş, "Bu sert hareketlere karşı yatırımcı arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 1

Altın fiyatlarında gözler merkez bankalarının alacağı faiz kararlarına çevrilirken, yükselen petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş ve diğer yatırım araçlarında beklenen seviyeleri paylaştı.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 2

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ

Petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Memiş, enerji maliyetlerinin yükselmesinin merkez bankalarının faiz politikalarını da etkilediğini söyledi.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 3

ABD'de açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,7, piyasa beklentisinin ise yüzde 3,6 olduğunu hatırlatan Memiş, "Petrol fiyatları yükseldikçe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ister istemez enflasyon yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 4

Petrol fiyatlarındaki yükselişte savaşın etkili olduğunu savunan Memiş, Rusya, Çin ve ABD'nin ekonomik açıdan kazançlı çıktığını belirterek, "Üç ülkenin yeni dünya düzenini kurduğunu tekrar söyleyebilirim" dedi.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 5

İSLAM MEMİŞ İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Hafta boyunca açıklanacak faiz kararları ve siyasi gelişmelerin piyasalarda sert fiyat hareketlerine yol açabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Memiş, "ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı 21'de. 21.30'da da Fed başkanından açıklamalar var. Yani akşam saat 21'e kadar piyasalarda geniş bir dalgalanma olacak. Bu sert hareketlere karşı yatırımcı arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 6

Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Perşembe günü öğleden sonra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı var. Ve devamında İsrail'deki seçim sonuçları var. Devamında Trump'ın açıklamaları var. Yani dışarıya odaklı bir hafta geçireceğiz bu hafta boyunca."

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 7

ONS ALTIN İÇİN HAFTA SONU TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Ons altının uluslararası piyasalarda 4.002 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, fiyatların 4.000 doların üzerinde tutunmaya çalıştığını belirtti.

Haftanın kalan bölümüne ilişkin beklentisini de paylaşan Memiş, "Muhtemelen haftayı da 4.070-4.080 dolar aralığında tamamlarız diye tahmin ediyorum" dedi.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 8

GRAM ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Kapalıçarşı'da gram altının 6.451 lira seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, son iki haftada fiziki altın piyasasında yoğun satışlar yaşandığını söyledi.

İhtiyaç nedeniyle yapılan altın satışlarının piyasadaki arzı artırdığını ifade eden Memiş, gram altının ons altına kıyasla daha düşük seviyelerde işlem görebildiğini kaydetti.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 9

Altın ve gümüşün mevcut fiyatlarını kişisel değerlendirmesi açısından düşük bulduğunu belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim paramla altın ve gümüş şu anda ucuz. Yani ben burada altın ve gümüşü oldukça ucuz görmeye devam ediyorum."

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 10

GÜMÜŞTE 50, 56 VE 57 DOLAR SEVİYELERİ

Ons gümüşün 53,65 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, fiyatların 53-54 dolar aralığında hareket ettiğini söyledi.

Gümüşte yukarı yönlü hareketlerde 56 ve 57 dolar seviyelerinin, olası düşüşlerde ise 50 dolar desteğinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak 11

Dolar endeksinde kısa vadede 100-104 aralığını izlediğini belirten Memiş, altın/gümüş rasyosunda ise 68 ve 76 seviyelerine dikkat çekti.

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