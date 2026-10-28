Gram altında iki gün uyarısı! İslam Memiş tarih verdi: Çok sert olacak

Altın piyasalarında dalgalı seyir sürerken, fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği de merak konusu oldu. Piyasalardaki son gelişmeleri aktaran Finans Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtti. İki gün uyarısında bulunan Memiş, "Bu sert hareketlere karşı yatırımcı arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Altın fiyatlarında gözler merkez bankalarının alacağı faiz kararlarına çevrilirken, yükselen petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş ve diğer yatırım araçlarında beklenen seviyeleri paylaştı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ Petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Memiş, enerji maliyetlerinin yükselmesinin merkez bankalarının faiz politikalarını da etkilediğini söyledi.

ABD'de açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,7, piyasa beklentisinin ise yüzde 3,6 olduğunu hatırlatan Memiş, "Petrol fiyatları yükseldikçe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ister istemez enflasyon yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte savaşın etkili olduğunu savunan Memiş, Rusya, Çin ve ABD'nin ekonomik açıdan kazançlı çıktığını belirterek, "Üç ülkenin yeni dünya düzenini kurduğunu tekrar söyleyebilirim" dedi.