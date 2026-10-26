Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede

Ortadoğu çatışmasının enerji fiyatlarını tırmandırması enflasyon endişelerini artırdı. Yükselen faiz beklentileriyle güvenli liman altında yön aşağı döndü. Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'daki gerilim ile merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilirken, ons altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 12 dolara yükseldi. Gram altın ise 6 bin 418 TL seviyesini gördü. İşte piyasaların yakından takip ettiği sıcak gelişmelerin altın fiyatlarına etkisi.

Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Ons altın, 26 Ekim 2026 sabahı yüzde 0,39'luk primle 4 bin 12 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları yükseliş kaydetmesine rağmen son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, gram altın da yüzde 0,53 artışla 6 bin 418 TL seviyesine çıktı.

Piyasalardaki fiyatlamalarda Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler belirleyici oluyor. ABD yönetiminin bölgedeki gelişmelere yönelik değerlendirmeleri sürerken, İran'ın olası misilleme hamleleri ve bölgedeki askeri hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor.

PİYASALARDA TRUMP ETKİSİ Trump yönetimi, bölgedeki Amerikalılara yönelik artan tehditler karşısında, önümüzdeki hafta yapılacak ara seçimlerin ardından İran ile bir anlaşmaya varıp varmayacağını veya askeri saldırılara devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor.

Tahran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor. Ortadoğu çatışması bu yıl enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve faiz oranlarının yükselmesi beklentilerini güçlendirdi.