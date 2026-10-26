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Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ortadoğu çatışmasının enerji fiyatlarını tırmandırması enflasyon endişelerini artırdı. Yükselen faiz beklentileriyle güvenli liman altında yön aşağı döndü. Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'daki gerilim ile merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilirken, ons altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 12 dolara yükseldi. Gram altın ise 6 bin 418 TL seviyesini gördü. İşte piyasaların yakından takip ettiği sıcak gelişmelerin altın fiyatlarına etkisi.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede 1

Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Ons altın, 26 Ekim 2026 sabahı yüzde 0,39'luk primle 4 bin 12 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları yükseliş kaydetmesine rağmen son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, gram altın da yüzde 0,53 artışla 6 bin 418 TL seviyesine çıktı.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede 2

Piyasalardaki fiyatlamalarda Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler belirleyici oluyor. ABD yönetiminin bölgedeki gelişmelere yönelik değerlendirmeleri sürerken, İran'ın olası misilleme hamleleri ve bölgedeki askeri hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede 3

PİYASALARDA TRUMP ETKİSİ

Trump yönetimi, bölgedeki Amerikalılara yönelik artan tehditler karşısında, önümüzdeki hafta yapılacak ara seçimlerin ardından İran ile bir anlaşmaya varıp varmayacağını veya askeri saldırılara devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede 4

Tahran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor. Ortadoğu çatışması bu yıl enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve faiz oranlarının yükselmesi beklentilerini güçlendirdi.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede 5

YÜKSEK ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ BASKILIYOR

Bölgedeki çatışmaların etkisiyle enerji fiyatlarında yaşanan tırmanış da küresel ölçekte enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

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Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede 6

Enflasyonist baskıların faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini artırması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Kritik virajda gözler sürpriz hamlede 7

Bu arada, ABD Merkez Bankası Fed'in bu hafta faiz oranlarını değiştirmeden bırakması ve Aralık ayında potansiyel olarak artırması bekleniyor. Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.

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