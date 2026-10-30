Altında düşüş gerçek mi, tuzak mı? İslam Memiş A Haber'de deşifre etti: "Varlıklarınızı koruyun!"

Fed'in faiz kararının ardından altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan gerileme küresel piyasalarda hareketliliği artırdı. A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz'ın canlı yayın konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş, düşüşün arka planında merkez bankalarının nakit ihtiyacıyla gerçekleştirdiği altın satışlarının bulunduğunu belirtti. Çin, ABD ve Rusya'nın ucuzlayan altınları topladığını öne süren Memiş, yatırımcıları manipülasyon piyasasına karşı varlıklarını korumaları konusunda uyardı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıklayarak politika faizini sabit bırakmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. İSLAM MEMİŞ: ALTINDA BÜYÜK BİR OYUN VAR Kararın hemen sonrasında altın ve gümüş fiyatlarında gerileme kaydedilirken, piyasaların nabzını A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz'ın canlı yayın konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş değerlendirdi. Memiş, yatırımcılara manipülasyon piyasasına karşı varlıklarını koruma çağrısında bulundu.

FED'İN FAİZ KARARI VE ALTINDAKİ GERİLEME Piyasaların Fed kararını önceden fiyatladığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Amerika Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişime gitmedi, sürpriz yapmadı. Ancak aralık ayında muhtemelen 25 baz puanlık faiz artırma olasılığı var ve piyasalar bunu beklemeye devam ediyor. Her ne kadar Fed faizlerde bir değişime gitmese de pas geçse de altın ve gümüş tarafında, değerli metaller tarafında haftayı düşüşle tamamladığımızı gözlemliyoruz. Uluslararası piyasalarda ons altın 1.990 dolar, gram altın TL fiyatı 1.415 seviyesinde. Yani burada yüzde 1 civarında düşüşle haftayı tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTIN PİYASASINDA BÜYÜK OYUN Altın piyasasında küresel aktörlerin devrede olduğunu vurgulayan Memiş, "Altın tarafında büyük bir oyun var ve özellikle yatırımcıların bunu fark etmesi lazım. Körfez ülkeleri ve dünyadaki bütün merkez bankaları nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla ucuza altınları Çin, Amerika ve Rusya şu anda topluyor. Bu yüzden altın tarafında teknik olarak baskı biraz daha devam edebilir. Çünkü dünyada bütün yatırımcılar Amerikan tahvil faizlerine ve dolara yöneldi. Şu anda savaşı bilerek, isteyerek sürdürenler, doları tercih eden yatırımcılar portföyünde özellikle dolar ve nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalıyorlar" sözleriyle durumu özetledi.

Yatırımcıların mevcut süreçte panik yapmaması gerektiğine dikkat çeken Memiş, "Yatırımcının burada yapması gereken en tabii ve doğal durum, uzun vadeli bir strateji belirlemek ve bugünkü manipülasyon piyasasında varlıklarını korumaktır. Varlıkların korunması gereken bir süreçten geçtiğimizi özellikle belirtmek isterim" uyarısında bulundu.