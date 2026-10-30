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Kulisleri hareketlendiren çıkış: Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı sinyali! İmamoğlu-Yavaş denklemden düştü mü?

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Kulisleri hareketlendiren çıkış: Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı sinyali! İmamoğlu-Yavaş denklemden düştü mü?

Kulislerde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları konuşulurken, Özel'den tartışmaları alevlendiren "Sorumluluktan kaçamam" çıkışı geldi. Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçleri ve Mansur Yavaş'ın durumu üzerinden adaylık sinyali veren Özel'in açıklamaları siyasette taşları yerinden oynattı. MHA Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, A Haber ekranlarında muhalefet cephesindeki adaylık krizini, İmamoğlu ve Yavaş denkleminde gelinen son durumu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel liderliği karşısında muhalefetin içine düştüğü çaresizliği çarpıcı değerlendirmelerle ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulislerin hareketlendiği dönemde bir televizyon programına katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak adaylık sinyali verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KULİSLERİ SALLAYAN ÇIKIŞ: CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SİNYALİ

ÖZGÜR ÖZEL: "SORUMLULUKTAN KAÇAMAM"

Özel, "Ya anketlerde çıktı, yani ben bir şey istemiyorum da bir ben kazanıyorum falan. O zaman diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz, yani ne yapacaksın? 'Kimse kazanamıyor, siz kazanıyorsunuz, yine mi?' Yok, ben bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur. Ama ben kendimi bir seçenek olarak kendi aklımda da tutmuyorum, ortada da tutmuyorum." dedi.

Seçenekleri arasında adaylığın bulunmadığını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ilk genel başkan seçildim, kendi kendime dedim ki: 'Oğlum Özgür, sana çok gaz veren olur. Senin görevin doğru aday. Bu yanlışı yapmayacağım.' Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz. Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam."

Özel, bu sözleriyle birlikte Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerini de hatırlatarak Mansur Yavaş'ın aday olmaması durumunda kendisinin devreye girebileceği mesajını verdi.

Özgür Özel'in ʺSorumluluktan kaçamamʺ sözleri, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Özgür Özel'in ʺSorumluluktan kaçamamʺ sözleri, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Adaylık paniği başladı! Dikkat çeken Özgür Özel yorumuAdaylık paniği başladı! Dikkat çeken Özgür Özel yorumu ADAYLIK PANİĞİ BAŞLADI! DİKKAT ÇEKEN ÖZGÜR ÖZEL YORUMU

"ŞARTLAR ÖZGÜR BEY'İ ADAYLIĞA ADIM ADIM YAKLAŞTIRIYOR"

Özgür Özel'in doğrudan "Aday olacağım." demek yerine "Sorumluluktan kaçmam." ifadelerini kullanarak kamuoyunu kendi adaylığına hazırlayıp hazırlamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan MHA Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şöyle söyleyeyim; tabii Özgür Bey'in kafası karışık. Elbette cumhurbaşkanı adayı olmak ister. Rahmetli Süleyman Demirel'in çok önemli bir sözü vardı: 'Hiçbir fani cumhurbaşkanlığı makamını eliyle itemez.' demişti.

Ancak Özgür Bey henüz Yeni Parti'nin yeni genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun süre genel başkanlık yapamadı ve Yeni Parti'sini yeni kurdu. Karşısında da çok güçlü bir rakip var: Sayın Recep Tayyip Erdoğan.

Bütün bu denklemleri bir arada değerlendirecek olursanız, Özgür Özel için Anadolu'da kullanılan bir tabir var: 'Hem ağlarım hem giderim.' Bir taraftan aday olmak ister ancak diğer taraftan karşısında Sayın Erdoğan gibi güçlü bir rakip var ve bunu kazanamayacağını düşünür. O nedenle Özgür Özel'in henüz kararını verdiğini düşünmüyorum. Ancak görünen o ki şartlar, Özgür Bey'i adaylığa adım adım daha da yaklaştırıyor."

MHA Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, muhalefetin adaylık denklemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)MHA Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, muhalefetin adaylık denklemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cephesindeki gelişmeleri de değerlendiren Burhan, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu iki forvetten biriydi. Ön seçimle aday olmuştu. Ancak bugün geldiğimiz noktada diplomayla ilgili sorunlar ve devam eden mahkeme süreçleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağı görülüyor. En azından şu anda böyle bir durum söz konusu. Elbette yargı ne karar verir, buna bir şey diyemeyiz.

Öte yandan Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti, Yeni Parti'ye geçmedi. Benim şahsi kanaatim, Mansur Yavaş'ın aday olmayacağı yönünde. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptım. Mansur Bey'i yakından tanıyorum, birlikte çalışma imkânımız oldu. Sayın Mansur Yavaş, şartlar oluşmadan aday olmayı tercih etmez. Kazanamayacağı bir seçime girmez.

Bir taraftan CHP ile arasında mesafe oluştu. Yeni Parti'ye geçmeyerek Yeni Partili seçmenle de arasında bir mesafe oluştu. Öte yandan Sayın Mansur Yavaş, yalnızca CHP ve Yeni Parti'nin vermesi muhtemel oylarla aday olamaz. Milliyetçi bloktan da DEM Parti'den de oy alması gerekiyor."

"MANSUR YAVAŞ GARANTİ GÖRMEZSE SAHAYA İNMEZ"

Mansur Yavaş'ın aday olmaması durumunda Özgür Özel'in devreye girip girmeyeceği ve bu açıklamanın Yavaş'a yönelik bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığı sorusunu yanıtlayan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynen öyle. Bakın, size net bir şey söyleyeyim. Özgür Bey ve ekibi şöyle düşünüyor: 'Özgür Bey'in yaşı genç.' deniliyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir aktör var. Hesap şu: 'Bu dönem parlamentoda hatırı sayılır sayıda milletvekili alırsak ve Özgür Bey yine ana muhalefet partisi lideri olursa bir sonraki dönem aday olabilir.' Böyle bir plan içerisindeler.

Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağını, nasıl bir yol izleyeceğini Özgür Bey de kestiremiyor. Benim şahsi kanaatim şu: Mansur Bey son ana kadar bağımsız ya da tarafsız kalmak ister. Son anda bir fırsat doğarsa aday olmak ister, bunun altını özellikle çizeyim.

Eğer Mansur Bey 'Ben varım.' derse Yeni Parti ve CHP siyaseti açısından farklı bir tablo ortaya çıkar. Özellikle Yeni Parti, Mansur Bey'in aday olmasını istiyor. CHP konusunda ise bir öngörüde bulunamayız. Bazı irili ufaklı milliyetçi partiler de Milliyetçi Hareket Partisi hariç, Mansur Bey'in adaylığına sıcak bakabilir.

Ancak Mansur Bey sahaya iner mi, seçimlerde aday olur mu? Çünkü ihtiyatlı ve garantici bir yaklaşımı var. Seçimlerde garanti bir durum görmezse, özellikle son dönemde CHP ve Yeni Parti arasında yaşanan parçalanma ve ayrışmanın ardından Mansur Bey'in heyecanında azalma olduğunu söyleyebilirim."

Burhan, mevcut siyasi şartların Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adaylığına adım adım yaklaştırdığını savundu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Burhan, mevcut siyasi şartların Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adaylığına adım adım yaklaştırdığını savundu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"İMAMOĞLU OYUNDAN DÜŞTÜ, ÖZGÜR BEY'E MAHKUM HALE GELDİ"

Özgür Özel'in açıklamalarının Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yaratıp yaratmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Sinan Burhan, İmamoğlu'nun parti içerisindeki gücünün azaldığını savundu.

Burhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmamoğlu, Özgür Özel'in bu sözlerinden rahatsız olmaz. Siyasetin gerçeklerine bakalım. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun Yeni Parti içerisindeki gücü azaldı. Bundan iki sene kadar önce ne diyorduk? Sayın Özgür Özel'in vekâleten orada oturduğunu söylüyorduk. Ekrem İmamoğlu'nun vekili gibiydi. Yani Ekrem İmamoğlu lider, Özgür Özel ise vekâletçi konumundaydı.

Bugün geldiğimiz noktada, özellikle yerel seçimlerden sonra Özgür Bey kendi gücünü tahkim etmiş görünüyor. Öte yandan partisinin başkanlık divanına Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri almadı. Otobüsün üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını da çıkardılar.

Ekrem İmamoğlu şu anda cumhurbaşkanı adayı değil. Yeni Parti, mitinglerinde de kendisini ciddi biçimde gündeme getirmiyor. Neden? Ekrem İmamoğlu şu anda oyundan düştüğünü görüyor. Tek şansı, Özgür Bey ya da Mansur Bey'in siyaseten öne çıkıp cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda bunun kendisine artı yazacağını düşünmesi.

Yani istese de istemese de Özgür Bey'e, tabiri caizse, mahkûm. Mevcut şartlarda Ekrem İmamoğlu'nun aday olamadığı ve olamayacağı görülüyor. Davalar var, hakkında çok ciddi yolsuzluk iddiaları bulunuyor. Hafriyat gelirlerinden villaya, Kültür A.Ş.'den Medya A.Ş.'deki yolsuzluk iddialarına kadar ciddi konular ve vahim suçlamalar var."

Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçleri, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı planlarının merkezinde yer alıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçleri, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı planlarının merkezinde yer alıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"ÖZEL CUMHURBAŞKANI ADAYI GİBİ HAREKET EDİYOR"

Özel'in "Cumhurbaşkanı adayımız hâlâ Ekrem İmamoğlu'dur." açıklamasına rağmen kendi adaylığını öne çıkarmasının bir çelişki mi yoksa alternatif bir plana hazırlık mı olduğu sorusu üzerine Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, günü geldiğinde olacakları o da biliyor değerli meslektaşım. Şu anda ısınma turlarında. Diyelim ki dört ay sonra mahkeme cezayı onayladı. Hem İstanbul'daki Tuzla Belediye Başkanı Sadi Bey'le ilgili konu hem ahmak davası hem de diploma davası var.

Örneğin diploması iptal edildiği andan itibaren İmamoğlu aday olamaz. O zaman Ekrem İmamoğlu, 'Ben adayım.' diyemez. Özgür Bey de 'Ben sizi sonuna kadar destekledim ancak görüyorsunuz, diplomanız yok, ceza aldınız ve aday olamıyorsunuz.' diyecek. Yani şartlar zaten Özgür Bey'in önüne adaylığı getirecek. Özgür Bey aday olmak durumunda."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın değerlendirmelerine de atıfta bulunan Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde Sayın Mevlüt Karakaya'nın bir açıklaması olmuştu. 'Mansur Yavaş'ın ikircikli tutumu, Ekrem İmamoğlu'nun diploma ve mahkeme sürecinden dolayı Özgür Özel cumhurbaşkanı adayıdır.' demişti.

Zaten Özgür Özel'in şu anda ne kadar yoğun çalıştığını görüyorsunuz. Mitinglere gidiyor, programlara katılıyor. Adeta cumhurbaşkanı adayı gibi hareket ediyor.

Bir başka gerekçe de şu: Yeni Parti tabanı Mansur Bey'i samimi bulmuyor. Neden? Ekrem İmamoğlu'yla sık sık görüşmüyor, onun adını anmıyor. Ekrem İmamoğlu da 'Mansur Bey neden bize sahip çıkmıyor?' diye soruyor. Yine Yeni Parti'deki bazı isimler, 'Mansur Bey neden bizim partiye geçmiyor?' diyor."

Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda temkinli davranacağı ve garanti görmeden sahaya inmeyeceği belirtiliyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda temkinli davranacağı ve garanti görmeden sahaya inmeyeceği belirtiliyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

YAVAŞ'IN AK PARTİ İLE TEMASLARI MUHALEFETTE RAHATSIZLIK YARATTI

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile temaslarının ardından tartışmaların alevlenmesini ve siyasette yeni bir pozisyon arayışı olup olmadığını değerlendiren Sinan Burhan, Yavaş'ın AK Parti'ye yaklaşmış olabileceğini öne sürdü.

Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mansur Bey'in AK Parti'ye bir adım daha yaklaştığını, hatta belki büyük bir adım attığını düşünüyorum. Ancak bugünden yarına Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçeceğini söylemek için erken.

Neden erken? Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olarak konumlandırılmış birisiniz. İki forvetten birisiniz; biri İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş. Kendini toplumsal muhalefetin aktörü olarak gören Sayın Mansur Yavaş'ın siyaseten çok kolay manevra yapabilme şansı yok. 'Hemen AK Parti'ye geçeyim.' diyemez.

Ancak bu görüşmelerin önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim. AK Parti'ye geçer mi sorusuna gelince, bence şimdilik geçmez. Fakat Sayın Murat Kurum, Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan ile yaptığı görüşmeler, Yeni Parti tabanında Mansur Yavaş'a ilişkin soru işaretlerini artırır.

'Acaba Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor?' sorusu Yeni Partililer tarafından sorulmaya başlandı. Bu durum da tabanda Mansur Bey'e yönelik bir güven erozyonu oluşturuyor."

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Yavaş'ın belediyecilik performansına ve hedeflerine de dikkat çeken Burhan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Benim şahsi kanaatim, Mansur Bey aday olmaz, en fazla emekli olur. Neden? Zaman zaman yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor: 'Bana oy veren seçmeni mahcup etmem. Ben diğerlerine benzemem. Vatandaş bana oy vermişse bu oyun gereğini yaparım.'

Bu ne anlama geliyor? 'O zaman belediye başkanlığı yapacağım.' demek. Zaten ben bu görüşmeleri de böyle değerlendiriyorum.

Sayın Murat Kurum'la yaptığı görüşmelerde kentsel dönüşüm konularını ele aldı. ODTÜ ile ilgili yol meselesi, alt geçit ve çevre yolu çalışmaları var. Tüm bunları Sayın Murat Kurum'la ele alması gerekiyor.

Mansur Bey, 49 bin konut sözü vermişti ancak şu ana kadar yaptığı konutların sayısı 700'ü bulmadı. Yedi tane kentsel dönüşüm projesi vardı, bunları hayata geçirecekti.

Anlaşılan o ki merkezi hükümetle uyum içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesine hizmet vermek istiyor. Bu görüşmeler devam ederse Mansur Bey de adaylığa veda eder. Tabiri caizse Yeni Parti'nin adayı olma ihtimali kalmaz. Geriye yalnızca Sayın Özgür Özel kalır. Sayın Özgür Özel de bugün itibarıyla adaydır."

Mevlüt Karakaya'nın analizine yeniden değinen Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak, 'Mansur Bey olmaz, Ekrem İmamoğlu olmaz, benim şahsi kanaatim aday Özgür Özel'dir.' dedi.

Sayın Özgür Özel, bugünkü açıklamalarıyla adaylık noktasında önemli bir mesafe katetmiştir. Bazen şartların oluşması da gerekir. Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan düşmesi ve Mansur Bey'in daha tarafsız bir konumda kalması, iktidarla yakın bir pozisyonda görünmesi nedeniyle seçmen Mansur Bey'e mesafe koyabilir. Bu nedenle tek aday Sayın Özgür Özel olacaktır."

Özgür Özel'in adaylık çıkışının, Mansur Yavaş'ın vereceği karara göre şekillenebileceği değerlendiriliyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Özgür Özel'in adaylık çıkışının, Mansur Yavaş'ın vereceği karara göre şekillenebileceği değerlendiriliyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

MUHALEFETİN İKİNCİ TUR HESABI VE TABAN ÇELİŞKİSİ

Seçim matematiğini ve sol sosyolojinin sınırlarını değerlendiren Burhan, sol gelenekten gelen bir partinin adayının seçim yarışına dezavantajlı başlayacağını savundu.

Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sol bir gelenekten gelen partinin adayı olmak, Türkiye'de 1-0 geriden başlamak demektir. Çünkü Türkiye'de sol sosyolojinin ve CHP geleneğinin sınırları belli. Ulaşabileceği oy oranı da belli.

Bu noktada Sayın Özgür Özel'in ilave oy alması gerekiyor. Nereden alması gerekiyor? Ya DEM Parti seçmeninden ya da milliyetçi seçmenden oy alması lazım.

Evet, bu şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi de bir aday çıkaracak. Ancak buradaki temel konu şu: CHP'nin aday çıkarması kıymetli ama ikinci tur konusunda şöyle düşünüyorum: İkinci turda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ya da Sayın Özgür Özel kendi tabanını yönlendiremez. Kemal Bey, 'Ben şu adaya oy veriyorum.' derse vatandaş gidip o adaya oy vermeyebilir. En fazla sandığa gitmez.

Burada Özgür Özel'in hesabı, ilk iki aday arasında kalmak ve ikinci turda CHP seçmeninin kendisine oy vereceğini düşünmek."

DEM Parti faktörüne ve partiler arasındaki çelişkilere de değinen Burhan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Zaten siyaset bir matematik işi. Burada DEM Parti çok kilit bir rolde. Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl bir noktaya evrileceği de önemli.

DEM Parti geçmişte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da, Doğu ve Güneydoğu'da yüzde 80-85 oy almıştı. Şimdi DEM Parti'nin durumu ortada. Ben DEM Parti'nin de Sayın Özgür Özel'e sıcak bakmayacağını düşünüyorum.

Neden? Terörsüz Türkiye sürecinde 'hayır' diyenlerin oranı daha fazlaydı. Bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nun eşi, 'Yüzünü Türkiye'ye dön.' diyerek Terörsüz Türkiye süreci aleyhine bir kampanya başlattı.

Hatta bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki DEM Partili meclis üyeleri, yapılabilecek muhtemel seçimlerde Yeni Parti'nin olası CHP adayı mevcut belediye başkanı Nuri Aslan'a sıcak bakmıyor. Neden? Terörsüz Türkiye sürecinde Nuri Aslan ile Dilek İmamoğlu'nun birlikte hareket ettiğini düşünüyorlar.

Şimdi Özgür Bey'in ikircikli bir tutumu var. 'Evet' mi, 'hayır' mı? Bunu biz bilmiyoruz. Bir taraftan 'evet', diğer taraftan 'hayır' diyor."

Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi konumunun muhalefetin adaylık hesaplarını zorlaştırdığını dile getirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi konumunun muhalefetin adaylık hesaplarını zorlaştırdığını dile getirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN KÜRESEL VİZYONU VE LİDERLİĞİ KARŞISINDA MUHALEFETİN ŞANSI YOK"

Muhalefetin millî politikalardaki duruşunu eleştiren Burhan, milliyetçi seçmenin tercihlerinin de seçim sürecinde belirleyici olacağını ifade etti.

Burhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öte yandan Türkiye'deki milliyetçi blok olarak nitelendirdiğimiz seçmen kitlesinin oylarının nasıl şekilleneceğini de görmemiz gerekir.

Bakın, Mekke Anlaşması yapıldı. Millî konularda Sayın Özgür Özel'in tutumunun doğru olmadığını düşünüyorum. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu, Mavi Vatan konusunda ret oyu vermiş, sınır ötesi tezkerelere karşı çıkmıştı. Azerbaycan ve Karabağ meselesinde de ikircikli bir tutumları vardı.

Bugün Sayın Kılıçdaroğlu, 'Millî meselelerde biz muhalefet yapmayacağız.' diyor. Ancak Sayın Özgür Özel, Mekke Mutabakatı üzerinden 'hayır' oyu vereceklerini söylüyor. Böyle bir millî duruş olur mu?

Türkiye bugün Tunus'ta ve Libya'da etkili hâle geldi, Mısır'la deniz yetki anlaşması imzalıyor. Bu konularda Sayın Özgür Özel'in Türkiye'nin millî politikalarına destek vermesi gerekirken destek vermiyor. Bu durumda Türkiye'deki milliyetçi çevreler de Sayın Özgür Özel'e sıcak bakmayacaktır."

Bölgedeki kritik gelişmelere ve ateş çemberine rağmen Türkiye'nin sergilediği güçlü duruşa vurgu yapan Burhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki temel belirleyici nokta, Sayın Erdoğan'ın küresel liderliği ve küresel vizyonudur. Bir tarafta Ukrayna-Rusya Savaşı, diğer tarafta ABD-İran meselesi var. Suriye ise daha yeni yeni kendisine geliyor. Bütün bölge yanarken istikrarlı bir liderlik inşa eden Sayın Erdoğan var.

Sayın Erdoğan'ın liderliği son derece kıymetli. Vatandaşımız da bunun farkında. Muhalefet partilerinin dış politikada ne yapacağını bilemiyoruz. Bu kadar tecrübeli bir lider dünyada gerçekten ya bir ya da iki kişidir.

Sayın Erdoğan sayesinde, dış politikada bu kadar savaş yaşanmasına rağmen çok şükür Ankara'ya, Mardin'e veya Edirne'ye bir bomba düşmedi, bir kurşun gelmedi.

Türkiye'de Sayın Erdoğan gibi büyük bir vizyona sahip liderin karşısında muhalefet partilerinin şu an için güçlü bir aday çıkarma şansı yok. Ancak temel belirleyici unsurun ekonomi olduğunu da belirtmek gerekir.

Ekonomideki gelişmeler, şu anda gördüğümüz kadarıyla olumlu yönde ilerliyor. Fon meselesinin üzerine gidilmesi ve kamuoyuna çok ciddi biçimde açıklanması gerekiyor. Zaten Sayın Erdoğan gerekli müdahaleyi yapıyor. Vatandaş nezdinde de bu konuların üzerine gidiliyor, üstü kapatılmıyor.

İnşallah ekonomideki olumlu gelişmelerle daha güçlü bir yapı oluşacak. Muhalefetin önünde bir proje, bir vizyon yok. Dış politikada, eğitimde ve sağlıkta ne yapacağını ortaya koyan bir muhalefet bulunmuyor. Sadece Sayın Erdoğan üzerinden yürütülen sığ bir muhalefet yapılıyor."

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