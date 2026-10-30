Kulislerde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları konuşulurken, Özel'den tartışmaları alevlendiren "Sorumluluktan kaçamam" çıkışı geldi. Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçleri ve Mansur Yavaş'ın durumu üzerinden adaylık sinyali veren Özel'in açıklamaları siyasette taşları yerinden oynattı. MHA Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, A Haber ekranlarında muhalefet cephesindeki adaylık krizini, İmamoğlu ve Yavaş denkleminde gelinen son durumu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel liderliği karşısında muhalefetin içine düştüğü çaresizliği çarpıcı değerlendirmelerle ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulislerin hareketlendiği dönemde bir televizyon programına katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak adaylık sinyali verdi. ÖZGÜR ÖZEL'DEN KULİSLERİ SALLAYAN ÇIKIŞ: CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SİNYALİ ÖZGÜR ÖZEL: "SORUMLULUKTAN KAÇAMAM" Özel, "Ya anketlerde çıktı, yani ben bir şey istemiyorum da bir ben kazanıyorum falan. O zaman diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz, yani ne yapacaksın? 'Kimse kazanamıyor, siz kazanıyorsunuz, yine mi?' Yok, ben bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur. Ama ben kendimi bir seçenek olarak kendi aklımda da tutmuyorum, ortada da tutmuyorum." dedi. Seçenekleri arasında adaylığın bulunmadığını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ilk genel başkan seçildim, kendi kendime dedim ki: 'Oğlum Özgür, sana çok gaz veren olur. Senin görevin doğru aday. Bu yanlışı yapmayacağım.' Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz. Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam." Özel, bu sözleriyle birlikte Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerini de hatırlatarak Mansur Yavaş'ın aday olmaması durumunda kendisinin devreye girebileceği mesajını verdi.

Özgür Özel'in ʺSorumluluktan kaçamamʺ sözleri, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Adaylık paniği başladı! Dikkat çeken Özgür Özel yorumu ADAYLIK PANİĞİ BAŞLADI! DİKKAT ÇEKEN ÖZGÜR ÖZEL YORUMU "ŞARTLAR ÖZGÜR BEY'İ ADAYLIĞA ADIM ADIM YAKLAŞTIRIYOR" Özgür Özel'in doğrudan "Aday olacağım." demek yerine "Sorumluluktan kaçmam." ifadelerini kullanarak kamuoyunu kendi adaylığına hazırlayıp hazırlamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan MHA Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şöyle söyleyeyim; tabii Özgür Bey'in kafası karışık. Elbette cumhurbaşkanı adayı olmak ister. Rahmetli Süleyman Demirel'in çok önemli bir sözü vardı: 'Hiçbir fani cumhurbaşkanlığı makamını eliyle itemez.' demişti. Ancak Özgür Bey henüz Yeni Parti'nin yeni genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun süre genel başkanlık yapamadı ve Yeni Parti'sini yeni kurdu. Karşısında da çok güçlü bir rakip var: Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bu denklemleri bir arada değerlendirecek olursanız, Özgür Özel için Anadolu'da kullanılan bir tabir var: 'Hem ağlarım hem giderim.' Bir taraftan aday olmak ister ancak diğer taraftan karşısında Sayın Erdoğan gibi güçlü bir rakip var ve bunu kazanamayacağını düşünür. O nedenle Özgür Özel'in henüz kararını verdiğini düşünmüyorum. Ancak görünen o ki şartlar, Özgür Bey'i adaylığa adım adım daha da yaklaştırıyor."