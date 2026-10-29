A Haber'i tehdit eden Özgür Özel'in hedefi bu kez SABAH!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önceki günlerde sokağa çıkma çağrısı yapmış ve bunu eleştiren A Haber'i tehdit ederek "Haber yapamazsın" demişti. Özel A Haber sonrası bu kez SABAH Gazetesi’ni hedef aldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, basın özgürlüğüne söylemlerinde bulunup A Haber'i tehdit etmişti. Skandalıyla tepki çeken Özel bu kez de SABAH Gazetesi'ni hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasıyla ilgili haberler üzerinden SABAH'ı hedef alan Özel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

SABAH'IN HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan ayrıntıları gündeme taşıyan SABAH Gazetesi'ni eleştiren Özel, katıldığı programda, "Sarıgül'ün koruması bunu mu dedi? Oğlu itirafçı mı oldu? Hiçbirini bilmiyoruz. Sabah Gazetesi'nin yalancısıyım." dedi.

DAHA ÖNCE A HABER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Özel'in medya kuruluşlarına yönelik açıklamaları daha önce de gündeme gelmişti. İzmir'de partisinin düzenlediği yürüyüşte A Haber'i hedef alan Özel, daha önce de "Haber yapamazsın" sözleriyle adeta skandala imza atmıştı.

SABAH Gazetesi'ne yönelik son açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Özel'in basın özgürlüğüne ilişkin sözleri ile medya kuruluşlarına yönelik tehdit ve tepki çeken söylemleri de çelişkisini bir kez daha ortaya koydu.