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Doğu Akdeniz’de 41 sistemli güç gösterisi! Yunanistan ve GKRY'nin provokasyonuna sahada çelik yanıt

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Doğu Akdeniz’de 41 sistemli güç gösterisi! Yunanistan ve GKRY'nin provokasyonuna sahada çelik yanıt

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne F-16 savaş uçakları konuşlandırması ve bölgeye savaş gemisi göndermesi Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltirken, Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği F-16 uçuşları ve Antalya Körfezi'ndeki dev insansız sistemler tatbikatıyla sahaya ağırlığını koydu. Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlılığına dikkat çekerek gerçekleştirilen tatbikatların geleceğin muharebe konseptini şekillendirdiğini vurguladı.

Yunanistan ve GKRY'nin adımlarına karşı Türk F-16'larının Kıbrıs'ın güneyindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği uçuşların hangi mesajı taşıdığı ve sahadaki yansımaları A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimlerce değerlendirildi.

TÜRK F-16'LARINDAN KIBRIS'IN GÜNEYİNDE HUKUK VE GÜÇ DERSİ

Gelişmeleri değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlılığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı tutumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Umarım Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi doğru algılamıştır. Öncelikle şunu söyleyelim: Büyük Türk ordusu; kara, deniz ve hava unsurlarının tamamıyla hiçbir zaman, asla ve kat'a uluslararası hukuku aşındırmaz, uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmaz. Eş zamanlı olarak Deniz Kuvvetlerimiz de insansız deniz sistemleri üzerine müthiş bir tatbikat daha gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da, karada ve havada normal planlı faaliyetlerini kararlılıkla icra ediyor."

Türk F-16'ları, Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği uçuşla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne net mesaj verdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Türk F-16'ları, Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği uçuşla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne net mesaj verdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"TÜRK DUVARINA TOSLADILAR"

Türk F-16'larının uçuşlarının arka planındaki gelişmelere değinen Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, Yunanistan'ın Meis Adası çevresindeki faaliyetlerini ve Türkiye'nin kıta sahanlığı konusundaki tutumunu değerlendirdi.

Özer, "19-22 Ekim tarihleri arasında Yunanistan geldi ve Meis Adası'nda atışlı bir tatbikat gerçekleştirdi. O bölgede elektrik hattıyla ilgili, güya Türk kıta sahanlığına izin almadan girme cesareti gösterme şeklinde kendilerince talihsiz bir durum yaşandı. Ancak Türk duvarına tosladılar. Türkiye açıkça, 'Hayır, benim dediğim yerden geçeceksin. Uluslararası hukuk budur. Kıta sahanlığımda benim onayımı, müsaademi alacaksın ve benim rotamdan gideceksin.' dedi. Geldiler, tıpış tıpış Türkiye'nin dediğini yaptılar. Yunan muhalefeti dahi 'Biz çok şey kaybettik.' demeye başladı. Türk aklının ve Türkiye'nin uluslararası hukuk konusundaki doğru tavrını gördüler. Hiç abartı yok; Türkiye olması gerekeni söyledi ve gereken oldu." ifadelerini kullandı.

Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki hamlesini değerlendirerek, ʺTürk duvarına tosladıʺ sözleriyle dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki hamlesini değerlendirerek, ʺTürk duvarına tosladıʺ sözleriyle dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE GELECEĞİN MUHAREBE KONSEPTİ DENENDİ

Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilen insansız sistemler tatbikatının detaylarına dikkat çeken Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, tatbikatın kapsamını ve geleceğin muharebe konseptine yönelik önemini anlattı.

Özer, "Günümüz muharebelerinde insansız harp araçları artık çok yoğun ve aktif biçimde yer alıyor. Antalya Körfezi'nde icra edilen bu müthiş tatbikata 18 gemi, 11 hava aracı, 1.300 personel, 17 savunma firması ile 41 milli ve NATO uyumlu insansız sistem katıldı. Burada insansız hava araçlarının, insansız deniz araçlarının ve kamikaze sistemlerin birlikte hareket edebilme kabiliyeti test edildi ve başarılı atışlar gerçekleştirildi. Muharebe konsepti, insanın daha arka planda kaldığı; İHA'ların, İDA'ların, kamikaze unsurların ve yakın gelecekte mini denizaltıların yer alacağı bir alana evriliyor. Su üstü, su altı ve amfibi platformların tamamının uyum içinde çalışabilmesi sahada test edildi, eksiklikler tespit edildi ve yeni taktik doktrinler oluşturuldu. Piranha kamikazeler, Tunga X'ler ve Aksungur'lar sahada bizzat denendi." sözleriyle tatbikatın stratejik boyutunu aktardı.

Antalya Körfezi'nde düzenlenen dev tatbikatta 18 gemi, 11 hava aracı, 1300 personel ve 41 milli insansız sistem görev aldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Antalya Körfezi'nde düzenlenen dev tatbikatta 18 gemi, 11 hava aracı, 1300 personel ve 41 milli insansız sistem görev aldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun tatbikata ilişkin önemli mesajını da hatırlatan Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Tatlıoğlu çok önemli bir tespitte bulunarak, 'Türk Deniz Kuvvetleri İHA bakımından dünyadaki en ön saflarda yerini almıştır.' ifadesini kullandı. Yakın gelecekte insansız mini denizaltıların envantere girmesi ve önümüzdeki yıl hizmete alınması beklenen milli uçak gemimizde bu insansız deniz ve hava araçlarının bir arada görev yapacak olması, Türkiye'ye muazzam kazanımlar sağlayacaktır."

"TUNGA" İLE HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI TAM İSABET

Tatbikatta öne çıkan Tunga sisteminin teknik özelliklerine ilişkin ayrıntıları paylaşan Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, sistemin adının kökenine ve görev kabiliyetlerine dikkat çekti.

Özer, "Tunga, eski Türk tarihinde efsanevi, ulu ve güçlü bir kaplan türüdür. Tunga, önleyici bir avcı drondur. Havada belirlenen insansız araçları tespit edip yakalayan ve modüler yapısıyla istenilen platforma kurulabilen bir sistemdir. Radarını kullanarak gözlem ve tespit yaptıktan sonra hedefe kilitlenmektedir." dedi.

Sistemin uçuş parametrelerini de paylaşan Özer, "5 bin metre irtifada görev yapabiliyor, hızı saatte 300 kilometreye ulaşıyor. Optik güdümlü yapısıyla at-unut prensibine sahip. Hedefi yakalayıp takip ediyor ve dikey iniş-kalkış kabiliyeti bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önleyici avcı dronu Tunga, 5 bin metre irtifa ve saatte 300 kilometre hız kabiliyetiyle geleceğin muharebe konseptinde öne çıktı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Türkiye'nin önleyici avcı dronu Tunga, 5 bin metre irtifa ve saatte 300 kilometre hız kabiliyetiyle geleceğin muharebe konseptinde öne çıktı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Tunga'nın farklı operasyonel alanlarda kullanılabileceğine işaret eden Özer, sistemin çok yönlü kabiliyetini şu sözlerle anlattı:

"Bu sistemi deniz hedeflerine karşı kullanabileceğiniz gibi kara coğrafyasındaki özel operasyonel bölgelerde de dron tehditlerine karşı avcı ve önleyici dron olarak kullanabileceksiniz."

"TSK'YE CİDDİ BİR KUVVET ÇARPANI SAĞLAR"

İnsansız sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlayacağı askeri katkıyı değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, bu teknolojilerin geleceğin muharebe sahasında belirleyici olacağını vurguladı.

Özer, "Görevde olsaydım ve envanterime böyle bir sistem verilseydi muharebe sahasında bana çok ciddi bir kuvvet çarpanı sağlardı. TSK envanterine, sahanın gerçekleri analiz edilerek geleceğin muharebesini şekillendirecek ileri teknolojiler transfer ediliyor. Bu tatbikatlar, seri üretim öncesi kalifikasyon çalışmalarıdır. Bu sistemlerin havadaki hedefi anında bularak imha etmesi tarihi bir başarıdır." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

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