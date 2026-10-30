Doğu Akdeniz’de 41 sistemli güç gösterisi! Yunanistan ve GKRY'nin provokasyonuna sahada çelik yanıt
Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne F-16 savaş uçakları konuşlandırması ve bölgeye savaş gemisi göndermesi Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltirken, Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği F-16 uçuşları ve Antalya Körfezi'ndeki dev insansız sistemler tatbikatıyla sahaya ağırlığını koydu. Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlılığına dikkat çekerek gerçekleştirilen tatbikatların geleceğin muharebe konseptini şekillendirdiğini vurguladı.
Yunanistan ve GKRY'nin adımlarına karşı Türk F-16'larının Kıbrıs'ın güneyindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği uçuşların hangi mesajı taşıdığı ve sahadaki yansımaları A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimlerce değerlendirildi.
TÜRK F-16'LARINDAN KIBRIS'IN GÜNEYİNDE HUKUK VE GÜÇ DERSİ
Gelişmeleri değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlılığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı tutumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Umarım Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi doğru algılamıştır. Öncelikle şunu söyleyelim: Büyük Türk ordusu; kara, deniz ve hava unsurlarının tamamıyla hiçbir zaman, asla ve kat'a uluslararası hukuku aşındırmaz, uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmaz. Eş zamanlı olarak Deniz Kuvvetlerimiz de insansız deniz sistemleri üzerine müthiş bir tatbikat daha gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da, karada ve havada normal planlı faaliyetlerini kararlılıkla icra ediyor."
"TÜRK DUVARINA TOSLADILAR"
Türk F-16'larının uçuşlarının arka planındaki gelişmelere değinen Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, Yunanistan'ın Meis Adası çevresindeki faaliyetlerini ve Türkiye'nin kıta sahanlığı konusundaki tutumunu değerlendirdi.
Özer, "19-22 Ekim tarihleri arasında Yunanistan geldi ve Meis Adası'nda atışlı bir tatbikat gerçekleştirdi. O bölgede elektrik hattıyla ilgili, güya Türk kıta sahanlığına izin almadan girme cesareti gösterme şeklinde kendilerince talihsiz bir durum yaşandı. Ancak Türk duvarına tosladılar. Türkiye açıkça, 'Hayır, benim dediğim yerden geçeceksin. Uluslararası hukuk budur. Kıta sahanlığımda benim onayımı, müsaademi alacaksın ve benim rotamdan gideceksin.' dedi. Geldiler, tıpış tıpış Türkiye'nin dediğini yaptılar. Yunan muhalefeti dahi 'Biz çok şey kaybettik.' demeye başladı. Türk aklının ve Türkiye'nin uluslararası hukuk konusundaki doğru tavrını gördüler. Hiç abartı yok; Türkiye olması gerekeni söyledi ve gereken oldu." ifadelerini kullandı.
ANTALYA KÖRFEZİ'NDE GELECEĞİN MUHAREBE KONSEPTİ DENENDİ
Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilen insansız sistemler tatbikatının detaylarına dikkat çeken Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, tatbikatın kapsamını ve geleceğin muharebe konseptine yönelik önemini anlattı.
Özer, "Günümüz muharebelerinde insansız harp araçları artık çok yoğun ve aktif biçimde yer alıyor. Antalya Körfezi'nde icra edilen bu müthiş tatbikata 18 gemi, 11 hava aracı, 1.300 personel, 17 savunma firması ile 41 milli ve NATO uyumlu insansız sistem katıldı. Burada insansız hava araçlarının, insansız deniz araçlarının ve kamikaze sistemlerin birlikte hareket edebilme kabiliyeti test edildi ve başarılı atışlar gerçekleştirildi. Muharebe konsepti, insanın daha arka planda kaldığı; İHA'ların, İDA'ların, kamikaze unsurların ve yakın gelecekte mini denizaltıların yer alacağı bir alana evriliyor. Su üstü, su altı ve amfibi platformların tamamının uyum içinde çalışabilmesi sahada test edildi, eksiklikler tespit edildi ve yeni taktik doktrinler oluşturuldu. Piranha kamikazeler, Tunga X'ler ve Aksungur'lar sahada bizzat denendi." sözleriyle tatbikatın stratejik boyutunu aktardı.