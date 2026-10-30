Doğu Akdeniz’de 41 sistemli güç gösterisi! Yunanistan ve GKRY'nin provokasyonuna sahada çelik yanıt

Antalya Körfezi'nde düzenlenen dev tatbikatta 18 gemi, 11 hava aracı, 1300 personel ve 41 milli insansız sistem görev aldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun tatbikata ilişkin önemli mesajını da hatırlatan Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Tatlıoğlu çok önemli bir tespitte bulunarak, 'Türk Deniz Kuvvetleri İHA bakımından dünyadaki en ön saflarda yerini almıştır.' ifadesini kullandı. Yakın gelecekte insansız mini denizaltıların envantere girmesi ve önümüzdeki yıl hizmete alınması beklenen milli uçak gemimizde bu insansız deniz ve hava araçlarının bir arada görev yapacak olması, Türkiye'ye muazzam kazanımlar sağlayacaktır."

"TUNGA" İLE HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI TAM İSABET

Tatbikatta öne çıkan Tunga sisteminin teknik özelliklerine ilişkin ayrıntıları paylaşan Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, sistemin adının kökenine ve görev kabiliyetlerine dikkat çekti.

Özer, "Tunga, eski Türk tarihinde efsanevi, ulu ve güçlü bir kaplan türüdür. Tunga, önleyici bir avcı drondur. Havada belirlenen insansız araçları tespit edip yakalayan ve modüler yapısıyla istenilen platforma kurulabilen bir sistemdir. Radarını kullanarak gözlem ve tespit yaptıktan sonra hedefe kilitlenmektedir." dedi.

Sistemin uçuş parametrelerini de paylaşan Özer, "5 bin metre irtifada görev yapabiliyor, hızı saatte 300 kilometreye ulaşıyor. Optik güdümlü yapısıyla at-unut prensibine sahip. Hedefi yakalayıp takip ediyor ve dikey iniş-kalkış kabiliyeti bulunuyor." ifadelerini kullandı.