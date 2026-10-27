Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak konusu olurken, CHP içerisinden de dikkat çekici değerlendirmeler gelmeye başladı. CHP yönetimi içerisindeki bir kesim, Özgür Özel'in dokunulmazlık zırhından vazgeçemeyeceğini, bu sebeple de cumhurbaşkanı adaylığına cesaret edemeyeceğini savundu.

Muhalefette cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin öngörü ve değerlendirmeler bir kez daha hız kazandı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mevcut durumu ve Mansur Yavaş'ın da bağımsız hareket etme kararı sonrası gözler Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına çevrildi. Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre CHP içerisinde de Özel'in adaylık ihtimaline ilişkin çarpıcı değerlendirmeler gelmeye başladı.

"DOKUNULMAZLIK KONFORUNDAN FERAGAT ETMEZ"

Milletvekili Seçim Kanunu'na göre bir kişi hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı için aynı anda aday olamıyor. Özgür Özel hakkında halihazırda TBMM'de 60'ı aşkın fezleke bulunuyor. Bu sebeple bazı CHP'li kurmaylar, Özgür Özel'in dokunulmazlık zırhını riske atamayacağını, dolayısıyla cumhurbaşkanı adaylığına da cesaret edemeyeceğini savunuyor.

Yalnızca Özel'in değil, hakkında fezleke bulunan Yeni Partili diğer kurmayların da dokunulmazlık avantajını terk edemeyeceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda seçim tarihi yaklaştıkça Özgür Özel'in, hakkında herhangi bir soruşturma bulunmayan 'kukla' bir cumhurbaşkanı adayını işaret ederek bu isim etrafında kenetlenmeye çalışabileceği de dile getiriliyor.