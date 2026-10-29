Olayın kurgu olmadığını vurgulayan Özel, "Gerçekten de o para oraya gidiyor geliyor, kurgu değil... Meselenin gerçekten orada büyük bir rüşvet skandalı olduğu gerçek bir şey" dedi. Özel, hem rüşveti veren kişinin hem de belediye başkanının aynı gün partiden ihraç edildiğini aktardı.

Özkan Yalım otel odasında sevgilisiyle yakalanmıştı | Fotoğraf: A Haber Arşiv

BODRUM'DAKİ RÜŞVET OLAYINI DA ANLATTI

CHP'deki diğer olaylara da değinen Özgür Özel, Bodrum'da bir belediye meclis üyesinin polis kontrolünde rüşvet paralarıyla yakalandığını açıkladı. Özel, söz konusu meclis üyesinin 1 saat içinde partiden ihraç edildiğini söyledi.

UŞAK BELEDİYESİNDEKİ SKANDAL: KABAK GİBİ ORTADA

Özgür Özel, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yaşanan gelişmeleri de anlattı. Yalım gözaltındayken avukat gönderdiklerini belirten Özel, olayla ilgili bilgi alamadıklarını ve yalnızca görüntülerin bulunduğunu ifade etti.

Özel, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltındayken avukat yolladık. Görüşemiyoruz, bir bilgi yok, sadece görüntüler var. Doğru yanlış nedir? Böyle bir olay oldu mu? Bir tek şunu sorun dedim Özkan Yalım'a. O da 'Benim resmi kız arkadaşım, yaşı da 20 değil 26' gibi bir haber yolladı. O dakika kesin ihraç talebiyle disipline verdim. Hatta Özkan Yalım olayı çıktığında sekiz saat sonra Çanakkale'de otobüs üstündeydim. 'Özkan'ın partimize karşı, bizim de Uşak'a karşı sorumluluğumuz var. Gereğini yapacağım' dedim. Çünkü mesele kabak gibi ortada."