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Özgür Özel'den rüşvet skandalında çarpıcı itiraflar! "Kabak gibi ortada" diyerek açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel'den rüşvet skandalında çarpıcı itiraflar! "Kabak gibi ortada" diyerek açıkladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelerde gündeme gelen rüşvet iddiaları ve adli olaylara ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Manavgat Belediyesi’ndeki baklava kutusunda rüşvet skandalına dair Özel, olayın kurgu olmadığını belirterek, “Meselenin gerçekten orada büyük bir rüşvet skandalı olduğu gerçek bir şey” ifadelerini kullandı. Uşak Belediyesindeki skandala ilişkin de konuşan Özel, Özkan Yalım hakkında da “Mesele kabak gibi ortada” dedi.

CHP'li belediyelerdeki rüşvet skandalları ve rezillikler gündemdeki yerini korurken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

Özel, genel başkanlık döneminde CHP'li belediyelerde yaşanan rüşvet skandallarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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MANAVGAT'TAKİ REZİLLİĞİ KABUL ETTİ

Katıldığı canlı yayında söz konusu olayları tek tek sıralayan Özel, Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet olayının kurgu olmadığını ve belgelerle ortaya konulduğunu söyledi.

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"RÜŞVET SKANDALI OLDUĞU GERÇEK"

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonuna değinen Özel, suçüstü görüntülerinin ve polis operasyonunun ardından belediye başkanını 6 saat içinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiklerini belirtti.

Olayın kurgu olmadığını vurgulayan Özel, "Gerçekten de o para oraya gidiyor geliyor, kurgu değil... Meselenin gerçekten orada büyük bir rüşvet skandalı olduğu gerçek bir şey" dedi. Özel, hem rüşveti veren kişinin hem de belediye başkanının aynı gün partiden ihraç edildiğini aktardı.

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BODRUM'DAKİ RÜŞVET OLAYINI DA ANLATTI

CHP'deki diğer olaylara da değinen Özgür Özel, Bodrum'da bir belediye meclis üyesinin polis kontrolünde rüşvet paralarıyla yakalandığını açıkladı. Özel, söz konusu meclis üyesinin 1 saat içinde partiden ihraç edildiğini söyledi.

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UŞAK BELEDİYESİNDEKİ SKANDAL: KABAK GİBİ ORTADA

Özgür Özel, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yaşanan gelişmeleri de anlattı. Yalım gözaltındayken avukat gönderdiklerini belirten Özel, olayla ilgili bilgi alamadıklarını ve yalnızca görüntülerin bulunduğunu ifade etti.

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Özel, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltındayken avukat yolladık. Görüşemiyoruz, bir bilgi yok, sadece görüntüler var. Doğru yanlış nedir? Böyle bir olay oldu mu? Bir tek şunu sorun dedim Özkan Yalım'a. O da 'Benim resmi kız arkadaşım, yaşı da 20 değil 26' gibi bir haber yolladı. O dakika kesin ihraç talebiyle disipline verdim. Hatta Özkan Yalım olayı çıktığında sekiz saat sonra Çanakkale'de otobüs üstündeydim. 'Özkan'ın partimize karşı, bizim de Uşak'a karşı sorumluluğumuz var. Gereğini yapacağım' dedim. Çünkü mesele kabak gibi ortada."

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