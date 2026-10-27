Emekliye seyyanen zam gelir mi? Milyonları ilgilendiren hesap | Tablo: A Haber

Konuya ilişkin A Haber'e kritik değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki ifadelerine baktığımızda, ilk olarak ekonomik dirençlilikten bahsetti ve sonrasında toplumsal refah ile sosyal adalet kavramlarını vurguladı. Makroekonomik tedbirler sürerken, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak toplumsal refah ve sosyal adaletin tesis edilmesi amaçlanıyor. Ülkemizde yaklaşık 17-18 milyon emeklimiz var. Bağ-Kur ve SSK emeklileri sadece enflasyon farkı alıyor. Açıklanan veriler ve Merkez Bankası'nın beklentileri ışığında yıl sonunda kabaca yüzde 10 civarında bir artış öngörülüyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşmenin üzerinde bir artış için enflasyon farkının oluşması gerekiyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi enflasyonun üzerinde bir artışın gündeme gelmesi, bu noktada bir refah payı düzenlemesinin yapılacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SENARYOLARI

Emeklilerin beklentilerini ve en düşük emekli maaşına ilişkin rakamları detaylandıran Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam şu anda bordrolara 25 bin lira olarak yansımış vaziyette. Dolayısıyla memur emeklilerinde de buna benzer bir düzenleme beklentisi bulunuyor. Enflasyon kaynaklı kayıplar ücret politikalarıyla telafi edilse de toplumsal bir talep ortaya çıkmış durumda. En düşük emekli maaşı ise şu an 23 bin 500 lira bandında bulunuyor ve 6 ayda bir düzenleniyor. Buraya yüzde 10 artış geldiğinde rakam 26 bin 500 - 27 bin seviyelerine gelecektir; bunun üzerindeki her ilave artış ise refah payı düzenlemesi olarak değerlendirilecektir. Bu toplumsal beklentinin bütçe nispetinde, rasyonel bir yaklaşımla karşılık bulacağını düşünüyorum" sözleriyle aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETLE EŞİTLENEBİLİR Mİ?

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi yönündeki talepleri hatırlatarak, yıl sonuna kadar hayata geçmesi planlanan yasal düzenlemede böyle bir eşitlemenin mümkün olup olmadığını sordu.

Asgari ücret ile emekli aylıklarının dinamiklerinin tamamen farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Asgari ücrette devlet bir hakem rolündedir; işveren ve işçiler bir araya gelerek piyasa gerçekliği doğrultusunda bir rakam oluşturur. Ayrıca asgari ücret enflasyonla mücadelede kritik bir yönlendirilen fiyat konumundadır. Bu iki başlığın parametreleri birbirinden farklı olduğu için emekli meselesini müstakil bir başlık olarak ele almak gerekir. Memur emeklileri seyyanen artış beklerken, diğer tarafta en düşük emekli maaşının artırılması ve yüksek prim ödeyenlerle az prim ödeyenlerin dengelenmesi gibi farklı başlıklar mevcuttur" değerlendirmesinde bulundu.

PRİM GÜNÜ ADALETSİZLİĞİNE KARŞI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bunun üzerine Sunucu İlter Yeşiltaş, özellikle yüksek prim ödeyen vatandaşlar ile düşük prim ödeyenlerin aynı maaşı almasından kaynaklanan itirazlara yönelik resmi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Söz konusu rahatsızlığın yetkililer tarafından bilindiğini aktaran Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Zaman zaman Sayın Bakana da bu konuyu sorduğumuzda, buna dair çalışmaların yürütüldüğü ifade ediliyor. Ücret politikası kapsamında bu konu topyekûn elden geçirilebilir. Çünkü en düşük emekli maaşı belirli bir çıtaya çekildiğinde, yüksek prim ödeyenler ile az prim ödeyenler aynı maaşı alabiliyor. Bu durum sosyal adalet açısından itirazlar doğuruyor. Yetkililer de bu sorunun tamamen farkında ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETLE EŞİTLENEBİLİR Mİ?

Develi, emekli maaşının asgari ücretle eşitlenip eşitlenmeyeceği şeklinde gelen soruya ise "Önümüzdeki yıla dair beklentiler de bu noktada doğru. Ama şunu söyleyebilirim; ikisinin parametreleri birbirinden farklı. O yüzden emekli meselesini müstakil bir mesele olarak görmek lazım. Her birinin kendi içerisinde farklı birtakım durumları var." dedi.

Telefon bağlantısıyla yayına katılan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Tabii bu bayram ikramiyesi meselesi birazcık daha maaşlardan ve prim ödeme sayısından bağımsız bir şekilde düşünülen sosyal bir destek. Emekliler açısından bu şekilde düşünmek daha yerinde olur diye düşünüyorum. Ama bunun öncesinde daha önce bahsetmiş olduğumuz konuların düzenlenmesi şu anda daha öncelikli bir durum." ifadelerini kullandı.

MEMUR İLE MEMUR EMEKLİSİ ARASINDAKİ MAAŞ MAKASI

Stüdyoda söz alan gazeteci Zafer Şahin ise kamuda çalışan memurların emekliye ayrıldıklarında mevcut maaşlarının neredeyse yarısına ya da daha azına gerilediğini, 2023'te verilen seyyanen zammın emeklilere yansımaması nedeniyle emeklilik motivasyonunun düştüğünü hatırlatarak, kapsamlı bir sosyal güvenlik reformunun gündeme gelip gelmeyeceğini sordu.

Soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "2023 yılında çalışan memurlara verilen seyyanen farktan sonra, ki 8 bin 77 liraydı şu an bordrolara bu 25 bin lira olarak yansımış vaziyette, bundan dolayı ciddi bir makasta artış durumu söz konusu oldu. Ve bundan dolayı da emekli olma motivasyonu birçok arkadaşımızda şu anda yok, çünkü maaşlarda ciddi anlamda bir düşüş durumu söz konusu. O yüzden özellikle memur emeklilerinin talebi de tam bu noktada. Yani bu seyyanen bir artış miktarının bizzat memur emeklileri tarafına da yansıtılması bekleniyor burada. Kapsam topyekun nasıl olur, bunlar bizim görmüş olduğumuz meseleler ama bu sosyal güvenlik reformunda bunların hepsinin birden ele alınması mümkündür. Çünkü bu zaten konuşuluyor ve biliniyor. Makasın açık olmasının sebebi de buradaki seyyanen artış. O yüzden burada memur emeklileri de buna benzer bir artış istiyorlar ve bu da konuşuluyor şu anda. Buna dair çalışmalar da yapılıyor ama netice burada bütçe imkanlarıyla olacaktır diye düşünüyorum." sözleriyle aktardı.

BAĞ-KUR EMEKLİLİĞİNDE 7200 PRİM GÜNÜ DÜZENLEMESİ

Gazeteci Zafer Şahin'in Bağ-Kur'luların 9 bin günlük prim ödeme şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi talebini ve bu düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini sorması üzerine Prof. Dr. Abdülkadir Develi, sosyal güvenlik dengelerinin altını çizdi.

Sistemin sürdürülebilirliğine değinen Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Burada aktüeryal denge demiş olduğumuz bir kavram var; ne kadar çalışan var ve ne kadar emekli var, bunların birbirine oranı nedir? İşte bu özellikle EYT ile beraber birazcık Türkiye'de bozuldu. Yani bu dengeyi de gözetmeye ihtiyaç var. Bahsetmiş olduğunuz nokta önemli; 9 bin gün prim ve 7 bin 200 prim arasında ciddi bir fark durumu söz konusu ve bu da konuşulan konular arasında. Aslında topyekun bir paket halinde çalışılacak bir konu. Bu söylemiş olduklarınızı zaten bizler de konuşuyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Eldeki bütçe kısıtı ve bir takım dengeler gözetilerek bu çalışmaların yapılmasında daha fayda olacağını biz düşünüyoruz. Çünkü aynı zamanda bu sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilirliğin de bir nevi devam etmesi gerekiyor fakat adil bir şekilde devam etmesi gerekiyor. O yüzden bu noktada birtakım düzenlemelere ihtiyaç var ama bu düzenlemeler de yine bütçe kısıtıyla karşı karşıya kalacaktır. Burada emekli tarafında bir refah payı düzenlemesi olacağını buradan biz anlıyoruz ama bu yapılırken de bu söylemiş olduğumuz konuların hepsinin de gözden geçirildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK YAŞI VE 'GÜMÜŞ EKONOMİ' VURGUSU

Dünyadaki gelişmelere ve Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıkan sokak eylemlerine değinen Zafer Şahin, Türkiye'deki ortalama emeklilik yaşının 49 olduğunu hatırlatarak sistemin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve ilerleyen süreçte atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmesini sordu.

Nüfus yapısının hızla değiştiğini belirten Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Yaşlanan bir nüfusumuz var, günbegün de bu oran artıyor maalesef. Bunu tekrar tersine döndürmeye ihtiyaç var. Avrupa'nın da bu noktada yaşlı bir nüfusu var ve yaşlı nüfus olduğundan dolayı da sürekli olarak emeklilik yaşını öteleme durumu söz konusu. Tabii burada birtakım kavramlar var, 'Gümüş Ekonomi' diye bir kavram var bizim; beyaz saçlı, yani belli bir yaş sonrası olan bireylerin halen çalışma hayatında aktif olarak çalışmasını destekleyen birtakım modeller var. Bu noktayı da desteklemeye ihtiyaç var çünkü EYT ile beraber emekli olanların birçoğu tekrar çalışıyorlar, çalışma hayatını bir nevi devam ettiriyorlar. O zaman onların zaten çalışma hayatında kalacak modelleri de bu noktada desteklemeye ihtiyaç vardır. Yani daha fazla prim ödeyenin daha fazla emekli maaşı alacağı birtakım modeller ki bu zaten yine konuşulan konulardan bir tanesi. Çok prim ödeyen çok maaş alsın, daha fazla sistemde kalsın, daha fazla üretsin. Bunlar da aynı zamanda konuşulan konular. Bir tarafta demografik gerekçeler var, diğer taraftan da 'Gümüş Ekonomi' demiş olduğumuz aktif bir şekilde belli bir yaş sonrasında çalışma motivasyonunu devam ettirecek düzenlemeler ile bu dengenin sağlanmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİYE ÖZEL İNDİRİM VE DESTEK KARTI MODELİ

Sosyal devlet anlayışına dikkat çeken Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Bu özellikle aktif yaşlanmanın dışında apayrı bir nokta. Burada emeklilerin bizzat yaşam maliyetlerini düşürücü, destekleyici önlemler olarak bunu nitelendirmek yerinde olur. Büyükşehirlerde kira yardımları denilebilir; zaten buna benzer destekler, özellikle ulaşımda şu an Türkiye'de var ama daha kapsamı genişletilebilir mi, bu da önemli bir nokta. Tabii burada temel nokta bütçe ve yapılan bu desteklerin gerçekten yerinde ve doğru olması. İşte bunun için hep sürekli söylemiş olduğumuz etki analizleri bu noktada önemli. Ama şu an birincil olarak emeklimizin talebi nedir diye baktığımız zaman ücretlerde iyileşme. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere ücretlerde bir iyileşmenin sağlanması ile aynı zamanda bu sürecin oluşması gerekiyor. Fakat o kadar çok reforma ihtiyaç duyulacak nokta var ki şu an sosyal güvenlik sistemimizde, bunların her birinin bu vesileyle gözden geçirileceği kanaatindeyim. İskandinav ülkelerinde farklı uygulamalar var, bu da bir nevi devletin pozisyonuyla, yani sosyal devlet olmanın kapsamının ne kadar olduğuyla ilgili bir mesele aslında." şeklinde konuştu.

GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALAN HANEYE 'VATANDAŞLIK MAAŞI'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda konuyu aktarması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından AK Parti cephesinden gelen sıcak kulis bilgilerine değinen sunucu İlter, kamuoyunda merakla beklenen "Vatandaşlık Maaşı" projesindeki son gelişmeleri sordu.

Dar gelirli haneleri güvenceye alacak yeni sisteme ilişkin ayrıntıları aktaran Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Vatandaşlık maaşı asgari ücretin altında, henüz tam olarak bu netleşmiş değil ama asgari ücretin altında bir haneye gelir giriyor ise bunun üstünün bizzat devlet tarafından tamamlanma durumu söz konusu. Bununla ilgili de bazı illerde pilot çalışmalar yapılacak. Bununla dair taslak ve çalışma da yapılıyor, bunu biliyoruz biz. Burada her eve, her haneye en az asgari ücret kadar gelirin girmesi sağlanmak isteniyor. Pilot uygulama ile belki bu noktada kira, barınma gibi yardımlar da olabilir; direkt gelir tamamlayıcı düzenleme de olabilir. Bu vatandaşlık maaşı belirli bir gelir grubunun altında olanları kapsayacak bir şekilde aynı zamanda düşünülüyor." ifadelerini kullandı.