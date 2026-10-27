-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında yapılması beklenen maaş artışlarına çevrildi. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında olası zam formüllerini ve refah payı senaryolarını değerlendirdi. Yüzde 10'luk yasal artış ve yüzde 5'lik refah payı formülünün uygulanması hâlinde en düşük emekli maaşının 27 bin 85 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 36 bin 256 TL'ye yükselebileceğini belirtti.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında verdiği müjdelerin ardından emeklilerin ve memurların maaşlarında yapılacak iyileştirmelere ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

EMEKLİLERE YENİ DÜZENLEME! MAAŞ ZAMLARINDA HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe imkanları doğrultusunda hesaplamalarını sürdürürken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş A Haber canlı yayınında Ankara kulislerindeki son bilgileri aktararak masadaki formülleri, olası zam oranlarını ve yeni maaş tablolarını kuruşu kuruşuna açıkladı.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 2

EMEKLİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekli maaşlarına yönelik beklentiler artarken, sürecin perde arkasını değerlendiren SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, "2027 yılı emeklilerin yılı olacak, memurların yılı olacak, kamu çalışanlarının ve asgari ücretlilerin yılı olacak dersek yanlış olmayacak. Çünkü hükümetin böyle bir öngörüsü ve hedefi vardı. Maalesef savaş ve artan enerji fiyatları nedeniyle bu süreç ertelendi ancak ocak ayından itibaren refah payını ve iyileştirmeleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 3

Açlık sınırının günümüz itibarıyla 37 bin 801 TL seviyesinde olduğuna dikkat çeken Karakaş, en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL ile aradaki makasın açıldığını belirterek, "Açlık sınırı dediğimizde yalnızca mutfak masraflarından bahsediyoruz. Hem AK Parti teşkilatından hem Meclis'ten ve milletvekillerinden emeklilerin durumu sürekli gündeme getiriliyordu. Yeni bütçeyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hesaplamalar yapılıyor. Bütçe olanakları dahilinde yasal artışa ilave olarak ne kadar verilebileceği masada." sözleriyle aktardı.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 4

MASADAKİ ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ORANLAR

Yıl sonu enflasyon hedefleri üzerinden maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları paylaşan İsa Karakaş, Merkez Bankası, OVP ve uluslararası saygın kuruluşların tahminlerine göre yıl sonu enflasyonunun en az yüzde 29, en fazla yüzde 29,99 civarında beklendiğini ifade etti.

MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE: BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 aralığında, ortalama ise yüzde 10 bandında çıkacağını dile getirdi.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 5

Memur ve memur emeklilerinin maaş güncellemesinin toplu sözleşme farkı nedeniyle farklı hesaplandığını hatırlatan Karakaş, "Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5'lik oran garanti. Yıl sonu enflasyon hedefiyle birlikte memur ve memur emeklileri için artış en düşük yüzde 7,5, en fazla yüzde 8,5, yani ortalama yüzde 8 civarında görünüyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun altında zam yapılmayacağı yönündeki açıklamaları doğrultusunda memur ve memur emeklisinin oranının da yüzde 10'a tamamlanması güçlü bir ihtimaldir." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 6

YASAL ZAM VE REFAH PAYI İLE YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte ilave refah payının gündeme geldiğini belirten Karakaş, olası formülleri rakamlarla açıkladı. Karakaş, yalnızca yasal enflasyon artışı (yüzde 10) uygulandığı takdirde 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının 25 bin 900 TL'ye çıkacağını; 31 bin 520 TL olan en düşük memur emeklisi maaşının toplu sözleşmeyle 34 bin TL'ye, Bakan Şimşek'in taahhüdü dikkate alındığında ise 34 bin 680 TL'ye ulaşacağını belirtti.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 7

Geçmiş dönemlerde uygulanan formüllere değinen İsa Karakaş, "Ankara'da konuşulan, enflasyonla mücadele de göz önünde bulundurularak ilave olarak en fazla yüzde 5'lik bir refah payının verilmesidir. Yüzde 10'luk yasal zamma yüzde 5 refah payı eklendiğinde artış oranı yüzde 15'e yükselebilir. Bu durumda memur emeklileri dahil tüm emekliler için zam oranı yüzde 15 olarak eşitlenebilir." şeklinde konuştu.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 8

Yüzde 15'lik artış formülünün hayata geçmesi durumunda oluşacak tabloyu da paylaşan Karakaş, "Yüzde 15 zam uygulandığında en düşük emekli maaşı 27 bin 85 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı 36 bin 256 TL'ye yükselecektir. Bugün itibarıyla aile ve çocuk yardımı alan üniversite mezunu bir memurun 73 bin 30 TL olan en düşük maaşı ise yüzde 15'lik artışla 84 bin TL seviyesine ulaşabilir." sözleriyle süreci özetledi.

Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 9

OLASI ZAM SENARYOLARINA GÖRE YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın değerlendirdiği olası zam formüllerine göre, yüzde 10'luk artış ve yüzde 5 refah payı eklenmesi ihtimali maaş tablolarını değiştirebilir. Kesinleşmiş bir düzenleme bulunmazken, mevcut maaşlar üzerinden hesaplanan tahmini tutarlar şöyle:

Maaş grubu

Mevcut maaş

%10 zam

%15 zam

En düşük emekli maaşı

23.552 TL

25.907 TL

27.085 TL

En düşük memur emeklisi maaşı

31.520 TL

34.672 TL

36.256 TL

Üniversite mezunu memur maaşı*

73.030 TL

80.333 TL

84.000 TL
Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin 10
Önceki Galeri
Her şey bir saksıyla başladı! 150 bin çiçekten 1 kilo elde ediliyor, gramı 900 TL
Her şey bir saksıyla başladı! 150 bin çiçekten 1 kilo elde ediliyor, gramı 900 TL
1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda
Sonraki Galeri
1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin