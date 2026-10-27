Emekli ve memura refah payı: Masadaki yüzde 15 hesabı ne getirir? İşte kulislerdeki o tahmin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında yapılması beklenen maaş artışlarına çevrildi. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında olası zam formüllerini ve refah payı senaryolarını değerlendirdi. Yüzde 10'luk yasal artış ve yüzde 5'lik refah payı formülünün uygulanması hâlinde en düşük emekli maaşının 27 bin 85 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 36 bin 256 TL'ye yükselebileceğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında verdiği müjdelerin ardından emeklilerin ve memurların maaşlarında yapılacak iyileştirmelere ilişkin detaylar netleşmeye başladı. EMEKLİLERE YENİ DÜZENLEME! MAAŞ ZAMLARINDA HANGİ FORMÜLLER MASADA? Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe imkanları doğrultusunda hesaplamalarını sürdürürken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş A Haber canlı yayınında Ankara kulislerindeki son bilgileri aktararak masadaki formülleri, olası zam oranlarını ve yeni maaş tablolarını kuruşu kuruşuna açıkladı.

EMEKLİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekli maaşlarına yönelik beklentiler artarken, sürecin perde arkasını değerlendiren SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, "2027 yılı emeklilerin yılı olacak, memurların yılı olacak, kamu çalışanlarının ve asgari ücretlilerin yılı olacak dersek yanlış olmayacak. Çünkü hükümetin böyle bir öngörüsü ve hedefi vardı. Maalesef savaş ve artan enerji fiyatları nedeniyle bu süreç ertelendi ancak ocak ayından itibaren refah payını ve iyileştirmeleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Açlık sınırının günümüz itibarıyla 37 bin 801 TL seviyesinde olduğuna dikkat çeken Karakaş, en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL ile aradaki makasın açıldığını belirterek, "Açlık sınırı dediğimizde yalnızca mutfak masraflarından bahsediyoruz. Hem AK Parti teşkilatından hem Meclis'ten ve milletvekillerinden emeklilerin durumu sürekli gündeme getiriliyordu. Yeni bütçeyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hesaplamalar yapılıyor. Bütçe olanakları dahilinde yasal artışa ilave olarak ne kadar verilebileceği masada." sözleriyle aktardı.

MASADAKİ ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ORANLAR Yıl sonu enflasyon hedefleri üzerinden maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları paylaşan İsa Karakaş, Merkez Bankası, OVP ve uluslararası saygın kuruluşların tahminlerine göre yıl sonu enflasyonunun en az yüzde 29, en fazla yüzde 29,99 civarında beklendiğini ifade etti. MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE: BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 aralığında, ortalama ise yüzde 10 bandında çıkacağını dile getirdi.