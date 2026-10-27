Memurlara daha önce verilen seyyanen zammın emekliler nezdinde yarattığı makasa dikkat çeken Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "2023 yılında memurlara yönelik 8 bin liralık seyyanen bir artış gerçekleşti. Bu durum emekliler ile çalışanlar arasındaki makası açtı ve emeklilerde de haklı bir beklenti oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın tüm dikkatlerin emekliler üzerinde olduğunu ifade etmesiyle birlikte, tıpkı memurlarda olduğu gibi seyyanen bir artışın emeklilere verilmesi hususu yeniden gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Alabarda ayrıca "Büyükşehirlerde yaşam maliyeti yüksek diye buralara ek destek verildiğinde, insanları Anadolu'ya teşvik eden projelere ket vurulmuş olabilir. Tam aksine, İstanbul'daki bir emekli memleketine, örneğin Kastamonu'ya döndüğünde maaşına 5 bin lira ilave katkı verilse, büyükşehirlerin nüfus ve altyapı yükü hafifletilebilir. Tabii bu tür modellerin sahadaki denetimi ve kontrolü ayrı bir uzmanlık gerektirir" ifadelerini kullandı.

Gelir durumu zayıf ve ileri yaştaki vatandaşlara yönelik alternatifleri de sıralayan Yusuf Alabarda, "65-70 yaşın üzerinde olan, hiçbir yan geliri bulunmayan ve en alt limitten maaş alan vatandaşlara 'vatandaşlık payı' veya 'vatandaşlık maaşı' gibi ilave bir iyileştirme yapılabilir. Ayrıca bölgesel ihtiyaçlar da tartışılıyor." dedi.

"DİJİTAL ÇAĞDA KİMİN NEYE İHTİYACI OLDUĞU BELLİ"

Mevcut teknolojik altyapıyla her emeklinin ekonomik durumunun net olarak tespit edilebileceğini belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Dijital çağda yaşıyoruz; bir kişinin kaç evi olduğu, kira geliri bulunup bulunmadığı, hanesine toplam ne kadar gelir girdiği tek bir tuşla görülebiliyor. Dolayısıyla burada taban bir alt sınır belirlenip hakkaniyetli bir denge kurulabilir. İki evi olan, kira geliri bulunan bir emekliyle, yalnızca tek bir emekli maaşına muhtaç olan insanı aynı kefeye koyup aynı refah payını vermek doğru olmaz" şeklinde konuştu.

Yüksek gelirli emeklilere sağlanan standart ödemelere de değinen Zafer Şahin, "100-150 bin lira emekli maaşı alanlara bayramlarda 4 bin lira ikramiye vermenin bir mantığı yok. Asıl ihtiyaç sahibi olan, tek maaşla geçinmeye çalışan vatandaşa bu kaynağın aktarılması sosyal adaleti sağlar. Tartışmaları en aza indirecek en pratik formül ise seyyanen bir artış yapılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

PRİM ADALETİ VE POPÜLİZMİN FATURASI Sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizlik tartışmalarını geçmiş dönem uygulamaları üzerinden özetleyen Zafer Şahin, "9 bin gün prim ödemiş bir garson veya esnaf ile daha az prim ödemiş bir çalışan taban maaşta birbirine çok yaklaştığında, yüksek prim ödeyen haklı olarak isyan ediyor. Geçmişte Kemal Derviş döneminde Hazine'den Çalışma Bakanlığı'na 'Bu ay maaşları kendi imkanlarınızla ödeyin' mektuplarının gittiği günleri gördü bu ülke. 1990'lı yıllarda kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında emeklilik gibi popülist adımların bedelini sistem yıllarca ödedi. 8 Eylül 1999'da ortaya çıkan EYT sorununu tam 24 yıl sonra, 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Bugün Türkiye'de ortalama emeklilik yaşı 49 seviyelerine kadar indi. Fransa'da sokaklar emeklilik yaşı yükseltiliyor diye yanarken, bizde popülist müdahalelerin sistemi nasıl kilitlediğini unutmamamız ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

PRİM ADALETİ VE POPÜLİZMİN FATURASI

Sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizlik tartışmalarını geçmiş dönem uygulamaları üzerinden özetleyen Zafer Şahin, "9 bin gün prim ödemiş bir garson veya esnaf ile daha az prim ödemiş bir çalışan taban maaşta birbirine çok yaklaştığında, yüksek prim ödeyen haklı olarak isyan ediyor. Geçmişte Kemal Derviş döneminde Hazine'den Çalışma Bakanlığı'na 'Bu ay maaşları kendi imkanlarınızla ödeyin' mektuplarının gittiği günleri gördü bu ülke. 1990'lı yıllarda kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında emeklilik gibi popülist adımların bedelini sistem yıllarca ödedi. 8 Eylül 1999'da ortaya çıkan EYT sorununu tam 24 yıl sonra, 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Bugün Türkiye'de ortalama emeklilik yaşı 49 seviyelerine kadar indi. Fransa'da sokaklar emeklilik yaşı yükseltiliyor diye yanarken, bizde popülist müdahalelerin sistemi nasıl kilitlediğini unutmamamız ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.