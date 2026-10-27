CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ankara kulislerinde konuşulan profil A Haber'de!
Türkiye'de seçim tartışmaları sürerken CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin Ankara kulisleri hareketlendi. CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin'in adayın belli olduğunu ancak ismini açıklamayacağını söylemesi siyasi gündemin odağına yerleşti. A Haber'in ulaştığı özel kulis bilgilerine göre CHP'nin adayı için belirli kriterler öne çıkıyor. İddiaya göre adayın profesyonel siyasetçi olmaması, hayatın içinden gelmesi, dünyayı tanıması ve ekonomi alanında etkili bir isim olması bekleniyor.
Türkiye seçim atmosferine doğru ilerlerken gözler CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. Başkent kulislerinde konuşulan isimler ve parti içerisindeki olası hesaplar siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.
CHP'NİN ADAYI İÇİN HANGİ KRİTERLER ÖNE ÇIKIYOR?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalar, Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu ancak ismini paylaşmayacağını ifade etti. A Haber'in Ankara kulislerinden edindiği özel bilgilere göre ise adayın kimliğinden ziyade sahip olması beklenen özellikler gündeme geldi.
CHP'nin önemli isimlerinden birinin aday profiline ilişkin değerlendirmesinde, "Profesyonel siyasetçi değil. Hayatın içinde, dünyayı bilen, ekonomide etkili bir isim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ancak bu tarifin hangi ismi işaret ettiği henüz netlik kazanmadı.
CHP'nin yeni aday belirleme hamlesiyle Ankara kulisleri hareketlenirken, konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, "Yeni bir 'Ekmek için Ekmeleddin' vakası olabilir." diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
NEBİ MİŞ: ŞU ANDA BU TARİFLERE UYAN BİR İSİM YOK
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, CHP'nin aday profiline ilişkin açıklamaları değerlendirdi. Profesyonel siyasetçi tanımlamasının ne anlama geldiğinin belirsiz olduğunu belirten Miş, "Profesyonel siyasetçiyle normal siyasetçi arasında nasıl bir fark var, ben onu bilmem. Weber'in 'Meslek Olarak Siyaset' diye bir kitabı var ama bilmiyorum onu mu kastediyorlar" dedi.
CHP'nin tarif ettiği profile uygun, üzerinde karar verilmiş bir adayın henüz bulunmadığını düşündüğünü belirten Miş, "Bu mesele önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle konuşulabilir ama bence şu anda bu tariflere uyan bir isim yok. 'Böyle birini düşünüyoruz, belki buluruz' misali olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
ADAYIN PROFİLİNİ AÇIKLAMAK SİYASİ TAKTİK Mİ?
CHP'nin adayın ismini açıklamadan özelliklerini gündeme taşımasının siyasi bir taktik olabileceğine dikkat çeken Miş, "Şu dönemde güzel bir şey. Siyasette bir adayınız olmasa bile bir eşkâl tanımlayarak 'Adayımız var' dediğinizde CHP tartışılır. Bu, siyaset açısından iyi bir tekniktir. Bir sene, bir buçuk sene varken 'Bir cumhurbaşkanı adayımız belli şimdiden' dediğinizde bu tartışılır, gündem olur. CHP farklı yönlerden tartışılır" ifadelerini kullandı.
2023 SEÇİMLERİNDEKİ ADAY TARTIŞMALARI HATIRLATILDI
Geçmiş seçim sürecinde muhalefetin uzun süre cumhurbaşkanı adayı arayışıyla gündeme geldiğini hatırlatan Miş, 2018 genel seçimlerinden 2023 seçimlerine kadar adaylık tartışmalarının siyasetin merkezinde yer aldığını söyledi.
Altılı Masa sürecinde farklı isimlerin gündeme geldiğini ve adaylık konusunda sürekli yeni tartışmalar yaşandığını belirten Miş, "Bir önceki seçimde 2018 genel seçimlerinden 2023 seçimlerine kadar muhalefetin adayını konuştuk. Kim olacak, kim olmayacak? Altılı Masa'lar kuruldu, oradan belirli isimler söylendi. Son ana kadar 'Kılıçdaroğlu adaylığını ilan edecek mi, etmeyecek mi?', 'İki belediye başkanı aday olacak mı, olmayacak mı?' tartışmaları yaşandı. Her gün yeni bir çözüm ortaya koydular ama süreç kavgayla bitti. Altılı Masa seçime giderken kavga yaptı" dedi.
Bu sürecin muhalefet içerisinde ciddi ayrışmalara yol açtığını ifade eden Miş, "2018-2023 arasındaki Altılı Masa ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı arayışı CHP'de büyük bir bölünmeyi getirdi. Bu süreç sadece seçimi kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda cumhuriyetle yaşıt bir siyasi partinin belirli siyasi kariyer hedeflerine yönelik olarak feda edildiği, kişisel kariyerlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin feda edildiği bir dönem yaşandı" sözleriyle değerlendirmede bulundu.
MUHALEFETİN SÖZDE KURTARICI ARAYIŞI
Muhalefetin geçmişteki aday belirleme sürecinin bir kurtarıcı arayışına dönüştüğünü söyleyen Miş, toplumsal muhalefetin siyasi aktörler tarafından istismar edildiğini savundu.
Miş, "2018'den itibaren sürekli aday arayışıyla geçilen süreç aslında bir kurtarıcı arayışıydı. Aday arayışından çok 'Muhalefeti kim kurtaracak?' sorusu öne çıktı. Türkiye'de bir toplumsal muhalefet var. Bu toplumsal muhalefet nasıl olsa birilerine oy verecek diye orası istismar edilen bir alan. Bence muhalefetin siyasal aktörleri tarafından istismar edilen bir alan" ifadelerini kullandı.
CHP'nin yeni aday profili açıklamasının hem parti içindeki dengeler hem de İYİ Parti ile ilişkiler bakımından bir siyasi hamle olabileceğini belirten Miş, "Şimdi bu cumhurbaşkanı adayı konusunda bence ortada henüz bir isim yok. Ancak hem CHP'nin kendi içerisinde hem de İYİ Parti'yle konumlanması açısından 'Böyle bir adayı tanımlayalım ve bunun üzerinden siyasette biraz tartışalım' şeklinde bir taktik olabilir. CHP açısından fena bir taktik değil" değerlendirmesini yaptı.
YUSUF ALABARDA: SİYASETİN DIŞINDA BİR İSİM DEĞİL
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için ortaya atılan kriterleri değerlendirdi. Hayatın içinde olan, dünyayı okuyabilen ve ülkenin sorunlarına hâkim bir kişinin siyasetin dışında değerlendirilemeyeceğini belirten Alabarda, "Hayatın içinde olan, dünyayı okuyabilen, ülkenin sorunlarına birebir şahitlik eden, onlara yönelik çözüm önerileri getirebilen, ekonomiye ve iktisada hâkimiyeti olan bir kişi siyasetin dışında da değildir. 'Profesyonel siyasetçi değil' diyerek birtakım şeyler ortaya koyulmuyor" dedi.
Gürsel Tekin'in açıklamalarının da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirten Alabarda, profesyonel siyasetçi olmayan aday tanımlamasının yeterince açık olmadığını ifade etti.
"TÜRKİYE'DE SİYASET YAPAN İNSANLARIN NEYİ EKSİK?"
CHP'nin aday profiline ilişkin kullanılan ifadeleri sorgulayan Alabarda, Türkiye'de aktif siyaset yapan isimlerin de dünyayı okuyabilen, ekonomiyi bilen ve ülkenin sorunlarına çözüm üretebilen kişiler olabileceğine dikkat çekti.
Alabarda, "Türkiye'de şu an siyaset yapan insanların neyi eksik ki hayatın içinde olan, dünyayı okuyan, ekonomiyi bilen, iktisada hâkim, Türkiye'nin sorunlarını bilen bir adama siyasetin içinde diyemiyorsunuz?" sözleriyle CHP'nin aday tanımlamasına yönelik eleştirilerini dile getirdi.