CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ankara kulislerinde konuşulan profil A Haber'de!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalar, Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu ancak ismini paylaşmayacağını ifade etti. A Haber'in Ankara kulislerinden edindiği özel bilgilere göre ise adayın kimliğinden ziyade sahip olması beklenen özellikler gündeme geldi.

CHP'nin önemli isimlerinden birinin aday profiline ilişkin değerlendirmesinde, "Profesyonel siyasetçi değil. Hayatın içinde, dünyayı bilen, ekonomide etkili bir isim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ancak bu tarifin hangi ismi işaret ettiği henüz netlik kazanmadı.

CHP'nin yeni aday belirleme hamlesiyle Ankara kulisleri hareketlenirken, konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, "Yeni bir 'Ekmek için Ekmeleddin' vakası olabilir." diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

NEBİ MİŞ: ŞU ANDA BU TARİFLERE UYAN BİR İSİM YOK

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, CHP'nin aday profiline ilişkin açıklamaları değerlendirdi. Profesyonel siyasetçi tanımlamasının ne anlama geldiğinin belirsiz olduğunu belirten Miş, "Profesyonel siyasetçiyle normal siyasetçi arasında nasıl bir fark var, ben onu bilmem. Weber'in 'Meslek Olarak Siyaset' diye bir kitabı var ama bilmiyorum onu mu kastediyorlar" dedi.

CHP'nin tarif ettiği profile uygun, üzerinde karar verilmiş bir adayın henüz bulunmadığını düşündüğünü belirten Miş, "Bu mesele önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle konuşulabilir ama bence şu anda bu tariflere uyan bir isim yok. 'Böyle birini düşünüyoruz, belki buluruz' misali olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ADAYIN PROFİLİNİ AÇIKLAMAK SİYASİ TAKTİK Mİ?

CHP'nin adayın ismini açıklamadan özelliklerini gündeme taşımasının siyasi bir taktik olabileceğine dikkat çeken Miş, "Şu dönemde güzel bir şey. Siyasette bir adayınız olmasa bile bir eşkâl tanımlayarak 'Adayımız var' dediğinizde CHP tartışılır. Bu, siyaset açısından iyi bir tekniktir. Bir sene, bir buçuk sene varken 'Bir cumhurbaşkanı adayımız belli şimdiden' dediğinizde bu tartışılır, gündem olur. CHP farklı yönlerden tartışılır" ifadelerini kullandı.