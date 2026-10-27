Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilerin gelir durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulduğunu ve yasal düzenlemenin sene sonuna kadar Meclis takdiriyle hayata geçirileceğini müjdelemesi, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tarihi düzenlemenin şifrelerini çözerek; bütçe kaynaklarından kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen zamma, taban maaş makasından intibak ve prim gün sayısına göre maaş sistemine kadar masadaki tüm formülleri ayrıntılarıyla aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE YASAL DÜZENLEME MÜJDESİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların çözümü için bütçe imkanlarının seferber edildiğini ve kapsamlı bir adım atılacağını belirterek, "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu konuda her zaman elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"RUTİN ZAM DEĞİL, KALICI VE YAPISAL BİR REFORM"

Başkan Erdoğan'ın mesajlarını A Haber ekranlarında analiz eden Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuşmanın mali kaynak ve takvim olmak üzere iki kritik boyutu olduğunu vurguladı. Bütçedeki hazırlığa dikkat çeken Erdem, "Sayın Cumhurbaşkanı bütçeye atıf yaptı ve orada gerekli kaynağın oluşturulduğunu söyledi. Bütçede Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayrılan pay bir önceki döneme göre yüzde 50'nin üzerinde, yaklaşık yüzde 66 oranında artırılarak 3,4 trilyon liraya çıkartıldı. Bu oran, emekliler için çok ciddi bir mali kaynağın hazırlandığını gösteriyor." dedi.