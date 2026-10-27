Emekli ve memura ocak ayında çifte müjde: Yeni adımlar neler? İşte şartlar
Başkan Erdoğan, emeklilerin gelirini iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis’in takdiriyle hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıkladı. A Haber’de konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kök maaşlara kademeli artış, taban maaş makasının daraltılması ve prim gününe göre maaş sistemi gibi formülleri değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilerin gelir durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulduğunu ve yasal düzenlemenin sene sonuna kadar Meclis takdiriyle hayata geçirileceğini müjdelemesi, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tarihi düzenlemenin şifrelerini çözerek; bütçe kaynaklarından kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen zamma, taban maaş makasından intibak ve prim gün sayısına göre maaş sistemine kadar masadaki tüm formülleri ayrıntılarıyla aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE YASAL DÜZENLEME MÜJDESİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların çözümü için bütçe imkanlarının seferber edildiğini ve kapsamlı bir adım atılacağını belirterek, "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu konuda her zaman elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"RUTİN ZAM DEĞİL, KALICI VE YAPISAL BİR REFORM"
Başkan Erdoğan'ın mesajlarını A Haber ekranlarında analiz eden Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuşmanın mali kaynak ve takvim olmak üzere iki kritik boyutu olduğunu vurguladı. Bütçedeki hazırlığa dikkat çeken Erdem, "Sayın Cumhurbaşkanı bütçeye atıf yaptı ve orada gerekli kaynağın oluşturulduğunu söyledi. Bütçede Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayrılan pay bir önceki döneme göre yüzde 50'nin üzerinde, yaklaşık yüzde 66 oranında artırılarak 3,4 trilyon liraya çıkartıldı. Bu oran, emekliler için çok ciddi bir mali kaynağın hazırlandığını gösteriyor." dedi.
Düzenlemenin zamanlamasına ve niteliğine değinen Erdem, "İkinci önemli boyut ise bu adımın yıl sonuna kadar atılacak olmasıdır. Yani Ocak ve Temmuz aylarında rutin olarak yapılan enflasyon zammını beklemeden, Meclis takdiriyle kalıcı, kapsamlı ve yapısal sorunları kökten çözecek bir yasal düzenlemenin geleceğini anlıyoruz. Bu çalışma, sadece tek bir dönemi değil, bundan sonraki süreçlerin tamamını kapsayacaktır." sözleriyle düzenlemenin çerçevesini çizdi.
KÖK MAAŞ VE TABAN MAAŞ DENGESİZLİĞİNE KADEMELİ ÇÖZÜM
Yapılacak düzenlemenin odak noktasında "adalet ve hakkaniyet" ilkesinin yer alacağını belirten Faruk Erdem, mevcut taban maaş sisteminin yol açtığı gelir adaletsizliğine işaret etti. Erdem, "Şu anda uygulanan sistemde maaşınız ne olursa olsun Hazine desteğiyle 23 bin 552 liraya tamamlanıyor. Sizin kök maaşınız 15 bin ya da 17 bin lira da olsa elinize 23 bin 552 lira geçiyor. Fakat kök maaşı 24 bin lira olan bir emeklimiz hiçbir destek alamıyor ve taban maaşa çok yakın bir seviyede kalıyor. Bu durum emekliler arasında bir hakkaniyet sorunu doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sorunun çözümüne yönelik masadaki formülü açıklayan Erdem, "Eğer her dönem taban maaş artırılmazsa, 3 milyonun üzerinde emeklinin sıfır zam alma tehlikesi ortaya çıkıyor ve Meclis her altı ayda bir yasa çıkarmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla birinci adımda kök maaşlara düşük maaştan başlayarak kademeli bir seyyanen artış yapılabilir. Böylece taban maaş uygulamasına gerek kalmadan kök maaşlar yükseltilir ve aradaki makas kapatılarak sorun kökten çözülür. Ayrıca bir intibak düzenlemesi de bu çerçevede gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.
PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ ARTIŞ VE GELİR ARTIRICI TEDBİRLER
Emeklilik sisteminde çok prim ödeyen ile az prim ödeyen arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini ifade eden Erdem, "Biri 10 bin gün çalışmış, diğeri 5 bin gün çalışmış; ancak günün sonunda ikisi de aynı taban maaşı alıyor. Bu durum çalışma hayatında kalanlar açısından bir adaletsizlik yaratıyor. Yeni sistemde prim gün sayısı ve prime esas kazanç dikkate alınarak kademeli bir maaş artışı sağlanabilir. Böylece daha çok çalışan ve daha yüksek prim ödeyenin daha yüksek maaş alacağı adil bir sistem kurulabilir." dedi.
Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de sürece dahil olabileceğini hatırlatan Erdem, "Bağ-Kur'luların 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülerek SSK ile eşitlenmesi konusu zaten gündemdeydi. Bununla birlikte enflasyon farkının üzerine refah payı eklenmesi, promosyonlar ve bayram ikramiyeleri gibi gelir artırıcı ek adımların da bu reform paketiyle birlikte şekillenmesini bekliyoruz. Yıl sonuna kadar Meclis'e gelecek düzenleme, mevcut emeklilerimizin gelirini kalıcı olarak yukarı taşıyacaktır." şeklinde konuştu.