Dijital kıyamet kapıda! Savaşlar artık siperlerde değil, ekranlarda: Füzelerden önce siber taarruz

Modern savaşların ilk cephesi artık füzelerden önce dijital dünyada açılıyor. Geçtiğimiz günlerde küresel çapta verilen büyük siber saldırı alarmı, tehlikenin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en çok kullanılan yazılım altyapılarından PHP'de tespit edilen iki kritik açık, ödeme bilgileri, şifreler ve sağlık verileri dâhil olmak üzere hassas bilgileri barındıran milyonlarca sistemi doğrudan hedef haline getirdi.

Yaşanan kriz karşısında Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı anında harekete geçerek ülke çapında geniş kapsamlı güvenlik taramaları başlattı. Avrupa'da ise sert adımlar atıldı. Almanya'dan Fransa'ya kadar birçok ülkede devlet siteleri karartılarak erişimler geçici olarak kesildi. Siber uzaydaki tek bir açığın bile bir devleti tamamen felç edebileceği gerçeği, tüm dünyayı sarstı.

PENTAGON'DAN İTİRAF: "İRAN TEPKİ VERME YETENEĞİNİ KAYBETTİ"

Tarih, benzer dijital fırtınaların izleriyle doluyken insanlık bugün bambaşka bir savaş doktriniyle karşı karşıya. İran'a yönelik ABD-İsrail operasyonu, siber savaş, yapay zeka ve uzay teknolojilerinin bir arada kullanıldığı en somut örneklerden biri olarak kayıtlara geçti.

Mermilerden ve bombalardan önce milyarlarca veri paketinin havada uçuştuğu operasyona ilişkin Pentagon'da değerlendirmelerde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, "İran; görme, tespit etme ve tepki verme yeteneğini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Caine'in bu açıklaması, ABD Siber ve Uzay Komutanlığı'nın operasyon öncesinde İran'ın iletişim ve radar ağlarını tamamen kör ettiğini ve savaşın fiziksel olarak başlamadan önce dijital alanda bitirildiğini ortaya koydu.