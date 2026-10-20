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CHP-Yeni Parti geriliminde yeni perde! Meclis koridorlarında güzergah savaşı: “Yaşananlar fikri ayrılık değil çıkar çatışması"

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CHP-Yeni Parti geriliminde yeni perde! Meclis koridorlarında güzergah savaşı: “Yaşananlar fikri ayrılık değil çıkar çatışması"

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ve Yeni Parti’nin kurulmasıyla derinleşen kriz, Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına da yansıdı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, genel başkanların makam katında yaşanan köşe kapmacayı yerinden aktardı. Meclis’teki gerilimi değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ise iki parti arasında herhangi bir fikir ayrılığı bulunmadığını, yaşananların yalnızca bir çıkar çatışmasından ibaret olduğunu belirterek, “Yeni Parti’nin tüzüğü ve programı dâhil her şeyi CHP ile birebir aynıdır.” dedi.

CHP'deki iç hesaplaşma Meclis koridorlarına taşındı. Bir dönem aynı siyasi çatı altında mücadele eden isimler arasındaki gerilim, TBMM'de dikkat çekici görüntüleri beraberinde getirdi. Genel başkanların makam odalarının bulunduğu katta yaşananlar, siyasi kopuşun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

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MECLİS'TE GÜZERGAH DEĞİŞTİREN ASANSÖR GERİLİMİ

CHP'de genel başkanlık değişimi ve Yeni Parti'nin kurulmasıyla tırmanan gerilimin Türkiye Büyük Millet Meclisi makam katına yansıyan sıcak görüntüleri yerinde aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasına oldukça yakın olmasına rağmen hemen arkamızda bulunan asansörü artık tercih etmiyor. Bunun nedeni ise hemen yanı başında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in makam odasının bulunmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle güzergahını tamamen değiştirdi ve makamına artık bu hat üzerinden gitmiyor" sözleriyle koridordaki dikkat çeken tabloyu aktardı.

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CHP’de Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki siyasi gerilim TBMM koridorlarına da yansıdı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)CHP’de Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki siyasi gerilim TBMM koridorlarına da yansıdı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"MAKAM ODASININ ÖNÜNDE ŞERİT ÇEKTİRDİ"

Yeni Parti cephesindeki hareketliliği ve koridordaki tedbirleri adım adım görüntüleyen Yeşiltaş, "Grup toplantısının ardından partililer Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için makam odası önünde sıra bekliyor ve koridor oldukça kalabalık. Özgür Özel mesajlarını verdikten sonra makam katına çıktı ve milletvekilleri burada partilileri karşılıyor. Kendi makam odasına doğru ilerlediğimiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu asansör makamına çok yakın olmasına rağmen burayı kullanmıyor. Saat 13.30'da grup toplantısı başlayacak olan Kılıçdaroğlu'nun makamının hemen karşısında ise Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in makamı bulunuyor. Murat Emir makamının önüne bir şerit çekmiş durumda" diyerek çekilen güvenlik şeridine dikkat çekti.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis’te genel başkanların makamlarının bulunduğu kattaki dikkat çekici görüntüleri ekrana taşıdı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis’te genel başkanların makamlarının bulunduğu kattaki dikkat çekici görüntüleri ekrana taşıdı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Devlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu görüşmesiDevlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu görüşmesi DEVLET BAHÇELİ İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

KILIÇDAROĞLU BAHÇELİ İLE KOMŞU

Kılıçdaroğlu'nun tercih ettiği yeni rotayı koridor boyunca adım adım gösteren İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni güzergahı koridorun en diğer ucundaki asansördür. Hemen ileride MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin makam odası yer alıyor. Zaten geçtiğimiz hafta da Kılıçdaroğlu koridorun ucundaki bu asansörden inip makamına geçerken MHP Lideri Devlet Bahçeli ile karşılaşmış ve 15 dakika süren bir görüşme gerçekleşmişti. Özetle, makam odasına uzak olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu bu asansörü tercih ediyor. Ekibi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve yeni partililerle karşılaşmamak, olası bir tatsızlığa meydan vermemek adına bu güzergahın kullanılmasının daha doğru olduğuna kanaat getirdi. Kılıçdaroğlu Meclis'e geldiğinde bu asansörden makamına geçiyor; yani CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim doğrudan Meclis koridorlarına yansımış durumda" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in makam odasının bulunduğu güzergâhı kullanmayarak asansör tercihini değiştirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in makam odasının bulunduğu güzergâhı kullanmayarak asansör tercihini değiştirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"DELİ DUMRUL GİBİ MECLİS KORİDORUNA ŞERİT ÇEKTİLER"

Meclis koridorlarında iki genel başkan arasında saklanamaz boyuta ulaşan gerilimin fiziki önlemlere ve şerit çekilmesine kadar varması stüdyoda değerlendirildi. Koridordaki gergin atmosferi yorumlayan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "İzlerken siyasetin nasıl bir şey olduğunu düşündüm. Dün 'Piro Kemal' dedikleri, uğruna mitingler düzenledikleri, yüzde 48 oy verdikleri, büyük ittifaklar kurup aleyhine laf söyleyenin ağzını kapattıkları Kemal Kılıçdaroğlu'nu şimdi Meclis koridorlarından geçirtmiyorlar. 86 milyonluk bir ülke olarak siyasetin bu manzarasını görün ve siyaset uğruna eşinizi, dostunuzu, komşunuzu gücendirecek tek bir laf dahi etmeyin. Siyaset dün sarmaş dolaştı, bugün bu hale geldi; yarın tekrar sarmaş dolaş olabilir. İnsani anlamda hiçbir arkadaşımız ve komşumuz bu manzaralara feda edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in makam odasının önüne şerit çekilmesi Meclis’teki gerilimi gözler önüne serdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in makam odasının önüne şerit çekilmesi Meclis’teki gerilimi gözler önüne serdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"BU ANLAYIŞI MİLLETE SİYASET DİYE YUTTURAMAZSINIZ"

Yaşanan tablonun siyasi boyutuna sert tepki gösteren Yusuf Alabarda, "Bu manzarayı izlerken aklıma Deli Dumrul hikayesi geldi. Susuz dereye köprü yapıp geçenden 30, geçmeyenden 40 akçe alan Deli Dumrul misali, Meclis koridorundan eski bir genel başkanın geçmesine engel olmak için duba koymak, şerit çekmek siyaset diye bu millete yutturulamaz. Türk insanı ferasetlidir, bunları yemez ve yutmaz. Kılıçdaroğlu atmosfer gerilmesin diye Meclis'in en son köşesindeki asansörden odasına geçmek zorunda kalıyor. Yeni Parti ile aralarındaki husumeti zaman zaman Erdoğan karşıtlığını kaşıyarak 'Biz bu hale AK Parti yüzünden düştük' diyerek örtmeye çalıştılar. Oysa bu partinin kendi içerisinde birbirlerini mahkemeye veren, aleyhte şahitlik eden, birbirine ağır ithamlarda bulunan, dijital arşivlerin şifrelerini vermeyen, paraları dağıtıp hülle yoluyla geri alan köklü bir kavga var. Ancak Gazi Meclis'in koridoruna şerit çekerek 80 yaşındaki bir genel başkanı oradan geçirtmemek Anadolu insanının vicdanında asla yankı bulmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu görüşmesiDevlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu görüşmesi DEVLET BAHÇELİ İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, CHP’deki siyasi hesaplaşmaya sert sözlerle tepki gösterdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, CHP’deki siyasi hesaplaşmaya sert sözlerle tepki gösterdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"FİKRİ AYRILIK DEĞİL, ÇIKAR ÇATIŞMASI"

Sürecin ideolojik bir temele dayanmadığını vurgulayan Alabarda, "Kılıçdaroğlu butlan kararıyla göreve geldiğinde Meclis'te benzer görüntüler yaşanmasın diye grup konuşması yapmadı, toplantılarını parti genel merkezinde yaptı. Hatta CHP grup kürsüsünden Yeni Parti'nin reklamı yapıldı, Özgür Özel o konuşmayı yaptı ve bu duruma dair Müslim Sarı'nın da açıklamaları oldu. Eğer fikir başka olmasa kurtla kuzu yan yana giderdi; fakat bu iki parti arasında hiçbir fikri ayrılık yok. Dünyada partiler fikren ayrışır; İngiltere'de Muhafazakarlar ile İşçi Partisi, ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar veya Türkiye'de CHP ile AK Parti ve MHP farklı siyaset tasavvurlarına sahiptir. Oysa Yeni Parti'nin tüzüğü ve programı dahil her şeyi CHP ile birebir aynıdır. Kimse enerji, ekonomi ya da ulaştırma politikalarında ayrıştıklarını söyleyemez; yaşanan tamamen bir çıkar çatışmasıdır" sözleriyle durumu özetledi.

Alabarda, Kılıçdaroğlu’na geçmişte verilen desteği hatırlatarak yaşanan siyasi çelişkiye dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Alabarda, Kılıçdaroğlu’na geçmişte verilen desteği hatırlatarak yaşanan siyasi çelişkiye dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"BU ULVİ DEĞERLER DEĞİL 'ELE GEÇİRME' KAVGASIDIR"

Kurultay sürecine ve yargı kararlarına da değinen Yusuf Alabarda, "Bu kavga mahkeme salonlarına ve Ankara pavyonlarına kadar taşındı; delegelerin iradesinin nasıl sakatlandığı, ne kadar para verildiği açıkça anlatıldı. Bu konu doğrudan İmamoğlu davasına da uzanmaktadır; İstanbul'un kaynakları nimet bilinerek kongreler dizayn edildiğinde yargı 'Delege iradesi parayla sakatlandı' diyerek kurultayı hiç yapılmamış hükmünde sayan butlan kararını verdi. Şimdi Meclis koridoruna şerit çeken o ismi vaktiyle milletvekili listesine bizzat Kemal Kılıçdaroğlu yazmıştı. Dolayısıyla ortada siyasetin ulvi değerleri değil, 'Sen mi ele geçireceksin, ben mi?' kavgası vardır. Dün sarmaş dolaş olduklarına bugün ağır hakaretler edenlerin bu manzarası karşısında, hiçbir vatandaşımız siyaset yüzünden birbiriyle kavgalı olmamalıdır" şeklinde konuştu.

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