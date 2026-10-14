İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, Sarıyer Ayazağa’da sokakları nehre çevirdi. Sel suları çok sayıda aracı sürükleyerek üst üste yığarken, mahalle sakinleri yaşananları pencerelerinden izledi. A Haber Muhabiri Haktan Uysal, “Suyun gücü öyle kuvvetli ki araçları bir karton gibi, bir oyuncak gibi önüne katmış götürüyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul genelinde etkili olan rekor yağış kenti adeta teslim alırken, Sarıyer Ayazağa başta olmak üzere birçok noktadan gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sokakların güçlü debiyle akan nehirlere dönüştüğü ilçede, sel sularına kapılan onlarca araç birbirinin üzerine binerken, vatandaşlar çaresizlik içinde yaşananları pencerelerinden izledi.

"ARAÇLARI BİR OYUNCAK GİBİ ÖNÜNE KATTI"

Görüntüleri ekran başındakilerle paylaşan A Haber Muhabiri Haktan Uysal, "Ayazağa'dan, Sarıyer'den geliyor görüntü. İşte o görüntü; İstanbul'daki manzarayı en net anlatan görüntü. Bir sokak tamamen nehre dönmüş durumda. Suyun gücü öyle kuvvetli ki araçları bir karton gibi, bir oyuncak gibi önüne katmış götürüyor. İnsanlar da mahalle sakinleri de pencerelerden yaşananları takip ediyorlar. Yapacak hiçbir şey yok, suyun gücü önünde durulamıyor elbette" ifadelerini kullandı.

"METREKAREYE 125 KİLOGRAMDAN FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ" Kente düşen yağış miktarına ve selin tahribatına dikkat çeken Haktan Uysal, "Rakam olarak da metrekareye 125 kilogramdan fazla yağış düşmüştü. İşte o su muhtemelen yatağından çıktı ve bir mahalleyi tamamen sular altında bıraktı. Yoldaki arabalar, buradan sayabildiğim belki onun üzerinde, belki ondan fazla aracı birbirinin üstüne katladı. Bir kâğıt gibi, oyuncak araba gibi sürükledi" sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı.



Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında benzer sahnelerin yaşandığını belirten Uysal, Başakşehir ve Kâğıthane Deresi gibi noktalarda da suyun şiddetinin felakete dönüştüğünü kaydederek, "Artık buna bir afet demek gerekiyor herhalde ya da sel demek gerekiyor" dedi.

VALİ DAVUT GÜL'DEN HAYATİ UYARI Yetkililerin yaptığı kritik uyarılara değinen Haktan Uysal, "İstanbul Valisi Davut Gül, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın dedi. Neden dediğini anlatan görüntü bu. Eğer alt katlardaysanız ve bir risk görüyorsanız o risk nedeniyle evlerinizden uzaklaşın, üst katlara çıkın dedi" diyerek vatandaşların can güvenliğini korumaları çağrısında bulundu.



Görüntüleri çeken vatandaşların yaşadığı korku dolu anlara da değinen Uysal, kayıtlarda duyulan ağlama sesleri üzerine, "Gözyaşları var, bir ağlama sesi geliyor. Gözyaşları içerisinde yaşananları aktarıyor. Arabaların stop lambaları yanıyor. Umarız içerisinde kimse yoktur" temennisinde bulundu.

AYAZAĞA'DA SULAR ÇEKİLMEDİ, RÖGARLAR PATLADI

Gecenin ilerleyen saatlerinde bölgeden aktarılan canlı görüntüleri de değerlendiren Haktan Uysal, "Yollar bir nehri andırıyor. Suyun gücü çok fazla. O motosikletlinin de ilerlememesi gerekiyor aslında o noktada, çünkü çok büyük risk barındırıyor. Ama insanlar da araçlarını oradan kurtarmaya çalışıyor, yaya olarak ilerlemeye çalışanlar var. Birkaç tane rögarın patladığını görüyoruz, bu da su seviyesini yükseltiyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu canlı yayında gözler önüne serdi.