Ayazağa'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen "Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Sizler de ilk dakikadan itibaren vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyorsunuz, son gelişmeler nelerdir?" sorusunu yönelterek mikrofonu İstanbul Valisi Davut Gül'e bıraktı.

"KAYIP 4 HEMŞEHRİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Yaşanan afetten etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kayıp olan 4 hemşehrimiz var. Onların arama çalışmaları devam ediyor. Hem Jandarma, hem Sahil Güvenlik hem de Emniyet birimlerimiz AFAD'ın koordinasyonunda, ayrıca AFAD'ın akredite arama kurtarma ekipleriyle belli bir program dahilinde denizde ve karada arama çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.