İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de açıkladı! 5 bin kişiye 10'ar bin liralık ödeme yapıldı
İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından afet bölgesinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AFAD Koordinasyon Tırı'ndan A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Valisi Davut Gül; kayıp 4 vatandaş için arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, yaklaşık 5 bin mağdur vatandaşa ilk etapta 10'ar bin liralık nakdi destek sağlandığını, dere ıslahı ve TOKİ eliyle kentsel dönüşüm süreçlerinin derhal başlatılacağını duyurdu.
Ayazağa'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen "Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Sizler de ilk dakikadan itibaren vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyorsunuz, son gelişmeler nelerdir?" sorusunu yönelterek mikrofonu İstanbul Valisi Davut Gül'e bıraktı.
"KAYIP 4 HEMŞEHRİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Yaşanan afetten etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kayıp olan 4 hemşehrimiz var. Onların arama çalışmaları devam ediyor. Hem Jandarma, hem Sahil Güvenlik hem de Emniyet birimlerimiz AFAD'ın koordinasyonunda, ayrıca AFAD'ın akredite arama kurtarma ekipleriyle belli bir program dahilinde denizde ve karada arama çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLARIMIZIN TÜM İHTİYAÇLARI TEK NOKTADAN KARŞILANIYOR"
Ayazağa'da konuşlanan AFAD Koordinasyon Tırı'nda tüm kurumların entegre şekilde hizmet verdiğini vurgulayan Vali Gül, vatandaşların herhangi bir kuruma gitmeden sosyal yardım, sosyal destek ve arama kurtarma gibi her türlü acil ihtiyacını karşılayabildiklerini belirterek, "Ayrıca Kızılayımız hem arama kurtarma faaliyetindeki personellere hem de hemşehrilerimize beslenme desteği veriyor. Evinde barınamayacak durumda olan vatandaşlarımızı İstanbul genelindeki otellerde misafir ediyoruz" dedi.
5 BİN KİŞİNİN HESABINA İLK ETAPTA 10'AR BİN LİRA YATIRILDI
Hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini ve sürecin tamamlanması beklenmeden doğrudan destek sağlandığını belirten Davut Gül, "Zarar tespit çalışmalarımızın sonucunu beklemeden, bugün 5 bine yakın hemşehrimizin hesabına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın aktardığı ödenekle 10'ar bin lira para yatırdık, yaklaşık 50 milyon liraya yakın. Pazartesiden itibaren zararları daha fazla ve farklı olan hemşehrilerimize ilave destek ödemelerini de yapacağız" şeklinde konuştu.
DERE ISLAHI VE TOKİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Yeni taşkınların önüne geçilmesi için dere yatağındaki işgallerin hızla kaldırılacağını açıklayan Vali Gül, "Yarından itibaren dere yatağındaki işgalleri ortadan kaldırıyoruz. Böylelikle derenin ıslah edilmesinin önünde hiçbir engel kalmayacak" dedi. Bölgedeki kentsel dönüşüm taleplerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bölgeye gelerek toplantılar yaptığını hatırlatan Gül, "Bakanımız ifade etti; kendi arasında anlaşan vatandaşlarımızın dönüşümünü TOKİ olarak üstlenmeye hazırız. İsterlerse 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla destek verilecek, isterlerse yüzde 50-50 oranıyla TOKİ binaları inşa edip teslim edecek. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı devreye alıyoruz" sözleriyle süreci özetledi.