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İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı

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İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber yayınında İstanbul’da başlayan sağanağın etkisini sürdüreceğini belirterek sel ve su baskını riskine dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM da cuma ve cumartesi günleri kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul’da cumartesi günü metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebileceği tahmin edilirken vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber yayınında İstanbul'da sağanağın başladığını ve yağışın ilerleyen saatlerde etkisini sürdüreceğini belirtti. Hafta sonu yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını söyleyen Tek, zeminin suya doyması nedeniyle sel ve su baskını riskinin arttığına dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM da cuma ve cumartesi günleri beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BAŞLADI!

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI: GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın son durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İlerleyen saatlerde, şu saatlerde artık İstanbul'da yağış başlamış durumda" dedi.

Yağışın yoğunlaştığı bölgelere dikkat çeken Tek, "İstanbul'un kuzeybatısında, özellikle İstanbul Havalimanı civarında şu an yağış yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinin çok bulutlu olması, Marmara, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Yağışların İstanbul'un kuzeyi, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 2

ÇARŞAMBA GÜNKÜ YAĞIŞLAR VE RÜZGARIN ETKİSİ

Çarşamba günü yaşanan yağışları değerlendiren Adil Tek, kuvvetli rüzgârın uçuşlarda etkili olduğunu belirtti. Tek, "Çarşamba günkü yağışlarda bir aksama olmamıştı ancak inişlerde rüzgârdan kaynaklı bazı etkiler yaşandı" dedi.

Mevcut sistemde aynı kuvvette rüzgâr görülmediğini belirten Tek, yağışın devam ettiğini ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 3

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM YOLDA: SEL RİSKİNE DİKKAT!

Yağışlı sistemin hareketine ilişkin bilgi veren Adil Tek, "Yağışlı sistem gün içerisinde kuzeye doğru kayacak. İstanbul'da şu anda yağış başladı ve devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Zeminin suya doymasıyla birlikte sel riskinin arttığına dikkat çeken Tek, "Zemin artık suyu çekti ve düşen yağış zeminde kalmadan akışa geçiyor, direkt akışa geçiyor" sözleriyle su baskını tehlikesine işaret etti.

İstanbul'un doğusu ile Kocaeli çevresinde kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirten Tek, "Oralarda kuvvetli yağışlar var. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Düzce'de yağışlar devam ediyor" dedi.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, Marmara'nın doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların gece saatlerinde zayıflaması bekleniyor. Ancak cuma sabahından itibaren bölgenin yeniden yağış alacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların cuma gecesinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. 14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların olumsuz etkilerinin sürdüğü belirtilirken sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 5

CUMARTESİ GECESİ YENİ SİSTEM ETKİLİ OLACAK

Hafta sonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, yeni sistemin cumartesi gecesi etkisini göstermeye başlayacağını belirterek, "Asıl sistem cumartesi gecesi, cumartesiyi pazara bağlayan gece. Yunanistan'ın üzerinde görünen atmosferik yapı, cumartesi günü yavaş yavaş yaklaşmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Yağışların güneyden başlayarak kuzeye doğru ilerleyeceğini söyleyen Tek, "Muğla ve Aydın civarından başlayarak Denizli, Afyonkarahisar ve Ankara'nın güney ilçelerine uzanan hatta yağış etkili olacak. Antalya-Ankara hattında da yağışlar görülecek" dedi.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 6

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, soğuk ve yağışlı sistemin pazartesi gününe kadar bölgede etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da cuma günü metrekareye 15 ila 30 kilogram yağış düşmesi beklenirken, 17 Ekim Cumartesi günü bu miktarın 30 ila 60 kilograma ulaşabileceği öngörülüyor. 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günleri yağış beklenmezken parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günlerinde ise aralıklı yağmur görülebileceği, metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşebileceği belirtiliyor.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 7

İSTANBUL'DA CUMA VE CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle kuzey kesimlerde kuvvetlenebileceği bildiriliyor.

Marmara Bölgesi genelinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bursa'da sıcaklığın 10 ila 14, Çanakkale'de 10 ila 14, İstanbul'da 10 ila 14 ve Kırklareli'nde 7 ila 12 derece arasında olması bekleniyor.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 8

BÖLGELERE GÖRE BEKLENEN HAVA DURUMU

  • Marmara: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve Marmara'nın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • Ege: Bölgenin güney ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güney Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde yağış görülebilir.

  • Akdeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İskenderun Körfezi çevresi ve Adana'da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Antalya, Burdur ve Hatay çevrelerinde de yağış bekleniyor.

  • İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

  • Batı Karadeniz: Bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışların kuvvetli, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sinop'un batı çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

  • Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

  • Doğu Anadolu: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Muş'un batısı, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa dışında bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülebileceği bildiriliyor.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 9

MARMARA, KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA RİSK SÜRÜYOR

Yağışların farklı bölgelerde etkisini sürdüreceğini belirten Adil Tek, Marmara'nın doğusunda yaşanan olaylara da değindi. Tek, "Marmara'nın doğusunda, dere kenarındaki bir evin çöküş görüntüleri vardı" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 10

Zemin ve yapı güvenliğinin önemine dikkat çeken Tek, "Binanın zemine sağlam bir şekilde oturtulmamış olması, yani temel yapısının düzgün kurulmaması, bu tür yerlerde risk oluşturuyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen toz taşınımına karşı da dikkatli olunması istendi.

İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı - 11

İSTANBUL'DA ÖLÇÜLEN EN YÜKSEK YAĞIŞLARDAN BİRİ

İstanbul'da yaşanan yağışın boyutuna dikkat çeken Adil Tek, "Çarşamba günkü yağış, İstanbul'da meydana gelen üçüncü en büyük yağış" ifadelerini kullandı. Tek, yağışların devam edeceği süreçte sel ve su baskını risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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