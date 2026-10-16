Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, Marmara'nın doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların gece saatlerinde zayıflaması bekleniyor. Ancak cuma sabahından itibaren bölgenin yeniden yağış alacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların cuma gecesinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. 14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların olumsuz etkilerinin sürdüğü belirtilirken sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.