İstanbul’da yağmur mesaisi bitmedi: MGM hafta sonu beklenen yağış miktarını açıkladı
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber yayınında İstanbul’da başlayan sağanağın etkisini sürdüreceğini belirterek sel ve su baskını riskine dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM da cuma ve cumartesi günleri kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul’da cumartesi günü metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebileceği tahmin edilirken vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber yayınında İstanbul'da sağanağın başladığını ve yağışın ilerleyen saatlerde etkisini sürdüreceğini belirtti. Hafta sonu yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını söyleyen Tek, zeminin suya doyması nedeniyle sel ve su baskını riskinin arttığına dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM da cuma ve cumartesi günleri beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI: GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın son durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İlerleyen saatlerde, şu saatlerde artık İstanbul'da yağış başlamış durumda" dedi.
Yağışın yoğunlaştığı bölgelere dikkat çeken Tek, "İstanbul'un kuzeybatısında, özellikle İstanbul Havalimanı civarında şu an yağış yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinin çok bulutlu olması, Marmara, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Yağışların İstanbul'un kuzeyi, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNKÜ YAĞIŞLAR VE RÜZGARIN ETKİSİ
Çarşamba günü yaşanan yağışları değerlendiren Adil Tek, kuvvetli rüzgârın uçuşlarda etkili olduğunu belirtti. Tek, "Çarşamba günkü yağışlarda bir aksama olmamıştı ancak inişlerde rüzgârdan kaynaklı bazı etkiler yaşandı" dedi.
Mevcut sistemde aynı kuvvette rüzgâr görülmediğini belirten Tek, yağışın devam ettiğini ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
YENİ YAĞIŞLI SİSTEM YOLDA: SEL RİSKİNE DİKKAT!
Yağışlı sistemin hareketine ilişkin bilgi veren Adil Tek, "Yağışlı sistem gün içerisinde kuzeye doğru kayacak. İstanbul'da şu anda yağış başladı ve devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Zeminin suya doymasıyla birlikte sel riskinin arttığına dikkat çeken Tek, "Zemin artık suyu çekti ve düşen yağış zeminde kalmadan akışa geçiyor, direkt akışa geçiyor" sözleriyle su baskını tehlikesine işaret etti.
İstanbul'un doğusu ile Kocaeli çevresinde kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirten Tek, "Oralarda kuvvetli yağışlar var. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Düzce'de yağışlar devam ediyor" dedi.