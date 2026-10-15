Mavi Vatan’ın ilk fabrikası! Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi görev yerine uğurlanıyor
Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 17 Ekim Cumartesi günü Zonguldak Filyos’tan Karadeniz’e uğurlanacak. 20 yıl boyunca Karadeniz’in kalbine sabitlenecek olan platform ile Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki yerli doğal gaz üretimi, iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe yükselecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi’nin Mavi Vatan’daki görev yerine gitmek için hazır olduğunu belirterek “Doğal gaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız.” dedi.
'Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu' olma niteliği taşıyan Osman Gazi, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğal gaz üretimini ikiye katlamaya hazırlanıyor.
3 FUTBOL SAHASI UZUNLUĞUNDA
İlk olarak 2024'ün temmuz ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan yüzer üretim platformu, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki platform; toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip.
BAŞKAN ERDOĞAN UĞURLADI
27 Mayıs 2025'te platformun ismini 'Osman Gazi' olarak belirlediklerini açıklayan Başkan Erdoğan, 29 Mayıs 2025'te de Osman Gazi'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos'a uğurladı. Osman Gazi, Zonguldak Filyos'ta akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçerken adeta yeniden inşa edildi. Üstyapısında toplam 21 ayrı tesis bulunan platform, Karadeniz görevi öncesinde Filyos'ta modifikasyon işlemlerinden geçti. Bu kapsamda, Sakarya Gaz Sahası'nın özelliklerine uygun olarak 11 tesis yeniden inşa edilirken bunlardan 7'si Türkiye'de, 4'ü ise yurt dışında üretildi. 10 tesis ise Sakarya Gaz Sahası özelliklerine uygun şekilde modifiye edilip platforma entegre edildi.
7 BİN KİŞİ ÇALIŞTI
Bakım ve hazırlık süreçlerinde günde yaklaşık 6 kilometre kablolamanın yapıldığı platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor. Yaklaşık 30 kilometre borulama işleminin yapıldığı Osman Gazi'nin Karadeniz görevi öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarında yaklaşık 7 bin kişi görev aldı.