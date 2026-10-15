İstanbul'da sağanağın ardından acı haber! Evini onarmak için ikinci kez çıktığı çatı sonu oldu

İstanbul Zeytinburnu'nda sağanak yağışın ardından hasar gören çatıyı onarmak isteyen Rahmetullah Acar, 3 katlı binadan düşerek ağır yaralandı. Bir gün önce de aynı çatıda tamirat yaptığı öğrenilen Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda Rahmetullah Acar hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle hasar gören çatıyı onarmak için 3 katlı binanın üzerine çıkan Acar, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SAĞANAK SONRASI ÇATIYA ÇIKTI Olay, Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 45/2 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rahmetullah Acar, sağanak yağışın ardından hasar oluşan 3 katlı binanın çatısına tamirat yapmak için çıktı. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Acar, zemine düştü.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİR GÜN ÖNCE DE AYNI ÇATIDAYDI Rahmetullah Acar'ın sağanak nedeniyle zarar gören çatıyı onarmak için bir gün önce de çalışma yaptığı öğrenildi. Devam eden yağışın ardından tamiratı sürdürmek amacıyla yeniden çatıya çıkan Acar'ın düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

"AYAĞI KAYDI, DÜŞTÜ" Olayın görgü tanıklarından Mustafa Güder, Acar'ın bir gün önce de çatıda çalıştığını belirterek yaşananları anlattı.