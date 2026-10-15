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İstanbul'da sağanağın ardından acı haber! Evini onarmak için ikinci kez çıktığı çatı sonu oldu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Zeytinburnu'nda sağanak yağışın ardından hasar gören çatıyı onarmak isteyen Rahmetullah Acar, 3 katlı binadan düşerek ağır yaralandı. Bir gün önce de aynı çatıda tamirat yaptığı öğrenilen Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da sağanağın ardından acı haber! Evini onarmak için ikinci kez çıktığı çatı sonu oldu 1

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda Rahmetullah Acar hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle hasar gören çatıyı onarmak için 3 katlı binanın üzerine çıkan Acar, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da sağanağın ardından acı haber! Evini onarmak için ikinci kez çıktığı çatı sonu oldu 2

SAĞANAK SONRASI ÇATIYA ÇIKTI

Olay, Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 45/2 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Rahmetullah Acar, sağanak yağışın ardından hasar oluşan 3 katlı binanın çatısına tamirat yapmak için çıktı. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Acar, zemine düştü.

İstanbul'da sağanağın ardından acı haber! Evini onarmak için ikinci kez çıktığı çatı sonu oldu 3

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da sağanağın ardından acı haber! Evini onarmak için ikinci kez çıktığı çatı sonu oldu 4

BİR GÜN ÖNCE DE AYNI ÇATIDAYDI

Rahmetullah Acar'ın sağanak nedeniyle zarar gören çatıyı onarmak için bir gün önce de çalışma yaptığı öğrenildi.

Devam eden yağışın ardından tamiratı sürdürmek amacıyla yeniden çatıya çıkan Acar'ın düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da sağanağın ardından acı haber! Evini onarmak için ikinci kez çıktığı çatı sonu oldu 5

"AYAĞI KAYDI, DÜŞTÜ"

Olayın görgü tanıklarından Mustafa Güder, Acar'ın bir gün önce de çatıda çalıştığını belirterek yaşananları anlattı.

İstanbul'da sağanağın ardından acı haber! Evini onarmak için ikinci kez çıktığı çatı sonu oldu 6

Güder, "Dün 15.30 civarında da iki arkadaşı ve bir kadınla beraber orada çatıyı tamir ediyorlardı. Sanırım olmadı; amca çatıyı tamir etmek için tekrar çıktı. Bir tertibat, bir koruma olsaydı iyi olurdu. Adamın ayağı kaydı, düştü" dedi.

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