7 katlı binanın çökmesinin ardından ilk görüntüler ortaya çıktı! Mahalleli seferber oldu

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3 katın çökmesinin ardından yaşanan panik anlarının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Çökme sonrası 4'üncü katın da zemine oturduğu binada yoğun toz bulutu oluşurken, çevre sakinleri cep telefonu ışıklarıyla enkazda can aradı. Vatandaşlar, pencereden 2 kadını tahliye ederken, "Elektriklere basmayın, sakin olun" uyarıları da kameralara yansıdı.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3 katın çökmesiyle yaşanan can pazarının hemen ardından cep telefonlarıyla kaydedilen ilk görüntüler ortaya çıktı. MALTEPE'DEKİ FACİANIN İLK ANLARI KAMERADA: 3 KAT ÇÖKTÜ Çevreyi devasa bir toz bulutunun kapladığı dehşet anlarında, 4'üncü katı zemine inen binanın camından 2 kadın vatandaşlar tarafından tahliye edilirken; cep telefonu ışıklarıyla enkazda can arayan çevre sakinlerinin "Elektriklere basmayın, sakin olun!" çığlıkları korku dolu anları gözler önüne serdi.

DEHŞETİN İLK ANLARI: 3 KAT ÇÖKTÜ, 4'ÜNCÜ KAT ZEMİNE İNDİ Büyük bir sarsıntı ve gürültüyle gerçekleşen yıkımın hemen ardından sokakta adeta can pazarı yaşandı. 7 katlı binanın altındaki 3 katının yerle bir olmasıyla, yapının 4'üncü katı saniyeler içerisinde zemin seviyesine indi ve bina yan yattı.

Ortalığı yoğun bir toz bulutunun kapladığı anlarda, park halindeki araçların üzerine moloz yığınları saçıldı. Sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayan mahalle sakinleri, ne olduğunu anlamak için büyük bir panikle enkaz alanına koştu.

PENCEREDEN İKİ KADIN KURTARILDI: "ÇIKIN, ÇIKIN!" Toz bulutunun arasından binaya ilk koşan vatandaşlar, cep telefonlarının fenerlerini yakarak içeride kalanların olup olmadığını kontrol etti. Zemine kadar inen katın penceresine ulaşan çevre sakinleri, içeride bulunan iki kadını can havliyle camdan dışarı çıkardı.