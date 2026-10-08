İSİM BENZERLİKLERİ ÜZERİNDEN İFTİRA KAMPANYASI A Haber canlı yayınında gündeme dair gelişmeleri aktaran sunucu Hikmet Öztürk, "Fon meselesi gerçekten bazı insanlar tarafından kullanılmış, suistimal edilmiş ve haksız kazanç olarak elde edilmiş ama bunun üzerinden de bir yıpratma politikası var ve üstelik bunlar iftiralarla yapılıyor." diyerek konuyu değerlendirmesi için gazeteci Ekrem Kızıltaş'a bıraktı. Söz konusu iddiaların bilinçli olarak köpürtüldüğünü vurgulayan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Sizin bu konuda şanssız olduğunuzu söylemem gerek. Soyisminiz Öztürk ve Türkiye'deki son derece yaygın soyisimlerden birisi. Birinin aklına gelip 'Hikmet Öztürk'ün de vardı' diyebilir ve maalesef sosyal medyada alıcı bulabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın karşılaştığı durum da böyle bir şey. Soyisim benzerliği dolayısıyla tamamen farklı bir kişi üzerinden işte 'babası' diyerek karalama kampanyası yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

"ŞÜYUU VUKUUNDAN BETERDİR" MANTIĞIYLA HAREKET EDİYORLAR

Sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyona dikkat çeken Ekrem Kızıltaş, "Birileri maalesef sosyal medya üzerinden olayı olduğundan daha vahim hale getirmek, 'şüyuu vukuundan beterdir' sözünün gerçekliğini bir kez daha göstermek için bir sürü iftirada bulunuyorlar." dedi.

Yargının ve bakanlıkların süreci hızla ele aldığını belirten Kızıltaş, "Konunun farkına varılır varılmaz hemen işleme alınması, fonların dondurulması, el konulması ve tasfiye sürecinin başlaması gibi adımlar atıldı. Burada adı geçen ve bir şekilde bağlantılı olduğu tespit edilen kim olursa olsun sonuna kadar gidileceği çok açık." şeklinde konuştu.