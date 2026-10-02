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CHP’den istifa eden Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP’den istifa eden Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karşıyaka Şubesi üyeliğini de sonlandırdı. Tugay’ın bu adımı, 30 Eylül’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden gündeme gelen AK Parti’ye geçeceği yönündeki kulis iddialarını hareketlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa ettiğini açıklamış ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurmuştu. Tugay, istifa kararını CHP'de yaşanan süreçlere ilişkin değerlendirmelerinin ardından kamuoyuyla paylaşmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğini sonlandırdı (Foto: AA) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğini sonlandırdı (Foto: AA)

Tugay'ın CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis iddiaları gündeme gelmişti.

ADD ÜYELİĞİNİ DE SONLANDIRDI
Tugay'ın bugün de Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi üyeliğini sonlandırdığı bildirildi. Tugay'ın ADD üyeliğini sonlandırması, CHP'den ayrılığının ardından siyasi geleceğine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (Foto: AA) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (Foto: AA)

KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ KABUL
Hatırlanacağı üzere bir diğer gelişme ise 30 Eylül'de yaşanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. (Foto: AA) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. (Foto: AA)

Tugay görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle görüşmenin içeriğini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.(Foto: AA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.(Foto: AA)


URALOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ
Tugay'ın Ankara temasları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile sınırlı kalmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlıkta kabul etti.

Uraloğlu görüşmeye ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir'in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkânlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, İzmir'in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

AK PARTİ'DEN TUGAY AÇIKLAMASI
Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, "Siyasette bu tür gelişmeleri, kulis söylentilerini ya da dönemsel tartışmaları sığ bir çerçeveden okumak, resmin büyüğünü kaçırmak olur. Bizim açımızdan bakış açısı son derece nettir: Biz ne süreçleri zorlama hamlelerle yönlendirmeye çalışırız ne de siyasetin kendi doğallığı içinde gelişen eğilimlere kapıyı kapatırız. Siyasette kapıları peşinen kapatmak da doğru değildir, suni gündemlerle süreci manipüle etmek de" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugayın AK Partiye geçiş iddiası gündemdeCemil Tugayın AK Partiye geçiş iddiası gündemde CEMİL TUGAY'IN AK PARTİ'YE GEÇİŞ İDDİASI GÜNDEMDE

KULİSLERDE TUGAY İÇİN NE KONUŞULUYOR?
Başkan Erdoğan ve Uraloğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.

Kulislerde, ekim ayının sonunda Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de düzenlenecek bir programda Tugay ve bazı belediye başkanlarına AK Parti rozeti takılacağı yönünde iddialar konuşuluyor.

Başkan Erdoğan Cemil Tugayı kabul ettiBaşkan Erdoğan Cemil Tugayı kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN CEMİL TUGAY'I KABUL ETTİ

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