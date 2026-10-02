Tugay görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle görüşmenin içeriğini aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. (Foto: AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.(Foto: AA)



URALOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Tugay'ın Ankara temasları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile sınırlı kalmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlıkta kabul etti.

Uraloğlu görüşmeye ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir'in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkânlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, İzmir'in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

AK PARTİ'DEN TUGAY AÇIKLAMASI

Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, "Siyasette bu tür gelişmeleri, kulis söylentilerini ya da dönemsel tartışmaları sığ bir çerçeveden okumak, resmin büyüğünü kaçırmak olur. Bizim açımızdan bakış açısı son derece nettir: Biz ne süreçleri zorlama hamlelerle yönlendirmeye çalışırız ne de siyasetin kendi doğallığı içinde gelişen eğilimlere kapıyı kapatırız. Siyasette kapıları peşinen kapatmak da doğru değildir, suni gündemlerle süreci manipüle etmek de" ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE TUGAY İÇİN NE KONUŞULUYOR?

Başkan Erdoğan ve Uraloğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.

Kulislerde, ekim ayının sonunda Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de düzenlenecek bir programda Tugay ve bazı belediye başkanlarına AK Parti rozeti takılacağı yönünde iddialar konuşuluyor.