CHP’den istifa eden Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karşıyaka Şubesi üyeliğini de sonlandırdı. Tugay’ın bu adımı, 30 Eylül’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden gündeme gelen AK Parti’ye geçeceği yönündeki kulis iddialarını hareketlendirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa ettiğini açıklamış ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurmuştu. Tugay, istifa kararını CHP'de yaşanan süreçlere ilişkin değerlendirmelerinin ardından kamuoyuyla paylaşmıştı.
Tugay'ın CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis iddiaları gündeme gelmişti.
ADD ÜYELİĞİNİ DE SONLANDIRDI
Tugay'ın bugün de Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi üyeliğini sonlandırdığı bildirildi. Tugay'ın ADD üyeliğini sonlandırması, CHP'den ayrılığının ardından siyasi geleceğine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ KABUL
Hatırlanacağı üzere bir diğer gelişme ise 30 Eylül'de yaşanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdiğini açıkladı.