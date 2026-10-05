CHP'de kalmasına rağmen Yeni Parti ile iş birliği içinde olduğu öne sürülen Aras'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça'ya vermesi tartışmaları alevlendirdi. Aras'ın CHP Muğla il yönetimiyle de iletişimini kestiği iddia edildi.

CHP ile Yeni Parti arasında aylardır devam eden siyasi gerilim, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden yeniden gündeme geldi.

CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın tutum ve kararlarına tepki göstererek ihraç çağrısında bulundu. (Foto: ahaber.com.tr)

CHP'DEN AHMET ARAS'A İHRAÇ ÇIKIŞI

CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Aras'ın söz konusu tutum ve kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Aras'ın CHP ile bağlarını büyük ölçüde kopardığını savunan Gürsoy, "Sayın Aras'ın mevcut şartlar altında hala CHP'de kalıyor olması etik ve meşru değildir. Hatta bence burada bir kötü niyet vardır. Vakit kaybetmeden kendisinin derhal ihracı gerekmektedir" dedi.

Gürsoy, Aras'ın Yeni Parti ile ilişkilerine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Halen yurt dışı gezilerinde bile belediyeyi Yeni Partili arkadaşımıza bırakıyor. Bizimle iletişimi yok. Kendisinin CHP ile duygusal ve organik hiçbir bağı kalmamış vaziyettedir" değerlendirmesinde bulundu.