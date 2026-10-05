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CHP'de Ahmet Aras gerilimi! İl Disiplin Kurulu Başkanı Gürsoy'dan ihraç çıkışı: Gerekirse ben başvuracağım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'de Ahmet Aras gerilimi! İl Disiplin Kurulu Başkanı Gürsoy'dan ihraç çıkışı: Gerekirse ben başvuracağım

CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden yeniden alevlendi. CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Aras'ın ihracının gerektiğini savunarak, “Gerekirse ben başvuracağım” dedi.

CHP ile Yeni Parti arasında aylardır devam eden siyasi gerilim, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden yeniden gündeme geldi.

CHP'de kalmasına rağmen Yeni Parti ile iş birliği içinde olduğu öne sürülen Aras'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça'ya vermesi tartışmaları alevlendirdi. Aras'ın CHP Muğla il yönetimiyle de iletişimini kestiği iddia edildi.

CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın tutum ve kararlarına tepki göstererek ihraç çağrısında bulundu. (Foto: ahaber.com.tr)CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın tutum ve kararlarına tepki göstererek ihraç çağrısında bulundu. (Foto: ahaber.com.tr)

CHP'DEN AHMET ARAS'A İHRAÇ ÇIKIŞI

CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Aras'ın söz konusu tutum ve kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Aras'ın CHP ile bağlarını büyük ölçüde kopardığını savunan Gürsoy, "Sayın Aras'ın mevcut şartlar altında hala CHP'de kalıyor olması etik ve meşru değildir. Hatta bence burada bir kötü niyet vardır. Vakit kaybetmeden kendisinin derhal ihracı gerekmektedir" dedi.

Gürsoy, Aras'ın Yeni Parti ile ilişkilerine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Halen yurt dışı gezilerinde bile belediyeyi Yeni Partili arkadaşımıza bırakıyor. Bizimle iletişimi yok. Kendisinin CHP ile duygusal ve organik hiçbir bağı kalmamış vaziyettedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Aras'ın Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça'ya vermesi CHP'de tartışmalara yol açtı. (Foto: ahaber.com.tr)Ahmet Aras'ın Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça'ya vermesi CHP'de tartışmalara yol açtı. (Foto: ahaber.com.tr)

"GEREKİRSE BEN BAŞVURACAĞIM"

CHP'nin kurumsal yapısına her koşulda sahip çıkacaklarını ve kimsenin partiden üstün olmadığını belirten Gürsoy, "CHP tabanında mevcut tablo ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Söz konusu durumun devamı halinde il disiplin kurulu başkanı olarak bizzat ben Sayın Aras'ın ihracı için genel merkeze başvuracağım. CHP'nin hakkını, hukukunu, kurumsal yapısını korumak için gerekli her türlü adımı atmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Aziz Gürsoy, mevcut durumun devam etmesi halinde Ahmet Aras'ın ihracı için CHP Genel Merkezine bizzat başvuracağını söyledi. (Foto: ahaber.com.tr)Aziz Gürsoy, mevcut durumun devam etmesi halinde Ahmet Aras'ın ihracı için CHP Genel Merkezine bizzat başvuracağını söyledi. (Foto: ahaber.com.tr)

İHRAÇ SÜRECİNDE PARTİ MECLİSİ DETAYI

CHP tüzüğüne göre büyükşehir belediye başkanları yalnızca Parti Meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilebiliyor.

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