CHP zihniyetinin çöp çilesi bitmiyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çevre katliamı: Bergama çöplüğe döndü

İzmir'de yıllardır çözülemeyen çöp sorunu yeni bir boyuta ulaştı. Bergama'da kapasitesinin katbekat üzerinde çöp depolandığı iddia edilirken, vahşi depolama nedeniyle çevre ve tarım alanlarının risk altında olduğu belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, günlük 6 bin ton çöp üreten kentte 4 bin 500 ton atığın akıbetinin belirsiz olduğunu söyledi.

İzmir'de yıllardır bir türlü çözülemeyen ve adeta yılan hikayesine dönen çöp krizi, her geçen gün daha da derinleşiyor. Modern tesislerin kapasite yetersizliği ve CHP'li büyükşehir belediyesinin "vahşi depolama" ısrarı, Bergama'yı bir çevre felaketinin eşiğine getirdi. İZMİR'DE ÇÖP FELAKETİ: BERGAMA YENİ HARMANDALI MI OLUYOR? A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Bergama'daki skandal görüntüleri yerinde inceleyerek İzmir'in çöp çıkmazını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

KAPASİTE YETERSİZLİĞİ VE VAHŞİ DEPOLAMA SKANDALI İzmir'in göbeğinde yükselen çöp dağları, yerini ilçelerdeki çevre katliamlarına bırakmış durumda. Bölgedeki vahameti aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "Bir anlamda çevre felaketi diyebiliriz. Burada modern bir tesis var ancak kapasite artırımı yapılmadığı için kullanılamıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 bin ton çöpün büyük bir kısmını Bergama'daki tesiste vahşi depolama yöntemiyle biriktiriyor. Bu manzara İzmir'deki en büyük sorunlardan biri." ifadelerini kullandı.

"4 BİN 500 TON ÇÖPÜN NEREYE GİDECEĞİ BELİRSİZ" İzmir genelindeki çöp yönetiminin tam bir kaos içinde olduğunu vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, "İzmir'in günlük çöpü 6 bin ton. Şu an aktif olan Ödemiş ve Bergama tesislerinin toplam kapasitesi ise sadece bin 500 ton. Doğal olarak her gün 4 bin 500 ton çöpün nereye gideceği belirsiz bir kent yönetimi var. Bergama'ya kapasitesinin 5 katı çöp getirilip vahşi depolama yapılıyor. Bu durum Bergama'yı yeni bir Harmandalı'na dönüştürmüş durumda." sözleriyle aktardı.

SIZINTI SULARI TARIM ARAZİLERİNİ TEHDİT EDİYOR Tesislerdeki teknik yetersizliğin çevresel boyutlarına dikkat çeken Hakan Yıldız, "Çöpten süzülen suyu arıtacak bir tesis çalışmadığı için sızıntı suları vidanjörlerle taşınıyor. Doğru dürüst arıtılmadığı için Bergama'nın kıymetli ovalarına deşarj ediliyor. Ekim ayı meclisinde AK Parti olarak kapasite artışı için belediye başkanına yetki verdik ancak Sayın Cemil Tugay o günden beri hiçbir faaliyette bulunmadı. Ağustos böceği gibi yatarak vakit geçirdiler." şeklinde konuştu.