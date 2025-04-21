İzmir’de çöp sorunu büyüyor! Sokakları koku sardı vatandaş isyanda

Çöp toplanmanın haber olduğu yer haline gelen Türkiye'nin 3. büyükşehri olan İzmir'de manzara bir türlü değişmiyor. Çiğli Belediyesi'nde çalışan işçiler maaşlarını alamayınca eylem başlattı. Çöp ile anılan İzmir'de yine aynı manzaralar ortaya çıktı.

Toplanmayan çöpler kaldırımları kapattı. Kokunun sardığı sağlığın tehlikeye Çiğli'de vatandaş ise isyan ediyor. Peki işçilerin eylemi ne kadar sürecek? Bölgeden detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

YILLARDIR AYNI MANZARA

Sefer Ayçe: İzmir için bu görüntü zaten yıllardır devam ediyor. Yani arşivlere baktığımızda Çiğli Belediyesi'nin bu çöplerini A Haber'de haber olarak yıllardır yapıyoruz ve yıllardır sendikayla Çiğli Belediyesi arasında anlaşma sağlanamıyor. Yani her yıl bu görüntüleri Çiğli halkı yaşamak zorunda.