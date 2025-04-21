İzmir’de çöp sorunu büyüyor! Sokakları koku sardı vatandaş isyanda
İzmir Çiğli'de belediye işçileri grev başlattı. Sokaklarda çöp yığınları oluştu. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Maaşlarını alamayan işçilerin eylemi ne kadar sürecek? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Çöp toplanmanın haber olduğu yer haline gelen Türkiye'nin 3. büyükşehri olan İzmir'de manzara bir türlü değişmiyor. Çiğli Belediyesi'nde çalışan işçiler maaşlarını alamayınca eylem başlattı. Çöp ile anılan İzmir'de yine aynı manzaralar ortaya çıktı.
Toplanmayan çöpler kaldırımları kapattı. Kokunun sardığı sağlığın tehlikeye Çiğli'de vatandaş ise isyan ediyor. Peki işçilerin eylemi ne kadar sürecek? Bölgeden detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
YILLARDIR AYNI MANZARA
Sefer Ayçe: İzmir için bu görüntü zaten yıllardır devam ediyor. Yani arşivlere baktığımızda Çiğli Belediyesi'nin bu çöplerini A Haber'de haber olarak yıllardır yapıyoruz ve yıllardır sendikayla Çiğli Belediyesi arasında anlaşma sağlanamıyor. Yani her yıl bu görüntüleri Çiğli halkı yaşamak zorunda.
ÇÖPLER YİNE DAĞ OLDU
Her mahallede şu anda çöpler tamamen taşmış durumda. Vatandaşlar işte yanından geçiyor. Koku çok kötü. Okula giden çocuklar vardı biraz önce ve kokudan burunlarını tıkadılar ve dediğimiz gibi Çiğli'nin birçok noktasında bu çöpleri görmek mümkün. Sendikayla Çiğli Belediyesi arasında toplu sözleşmelerde anlaşmazlık çıktı ve çıkınca da geçen haftadan bu yana çöpler artık daha haline gelmeye başladı. Konteynerler tabii ki yetmiyor ama gördüğünüz gibi çöpler dışarıda.
SICAKLIK ARTIYOR SİNEKLER ÇOĞALIYOR
Hijyen şu anda sıfıra imiş durumda ve artık vatandaşlar camlarını açamaz durumdalar ama İzmir'de de hava sıcaklıkları, bunun da altını çizelim, artık 20'nin üstünde çıkmaya başlayınca tabii ki ve yavaş yavaş da sinek ve koku gitgide artmaya başladı. Şu anda bulunduğum ortamda hijyen sıfıra imiş durumda. Sokakları gezdiğimizde her yerde benzer görüntüler var.
İZMİR'DE HEP AYNI SORUN VAR
Her sene bunu Çiğli halkı yaşamak zorunda. Yani yaklaşık bundan 4-5 ay önce de Çiğli'de bu haberleri yaptık. Geçen yıl yaptık, daha önce de yaptık ama İzmir diyelim çünkü Buca'da da geçen ay bu manzaraların aynısı vardı. Buca Belediyesi yine anlaşma olmadı sendikayla. Bu manzaraları yaşadık. Yani İzmir bu sorununu, dediğimiz gibi, çöp sorununu ve koku sorununu devamlı yaşayan bir kent haline geldi, yıllardır ve biz de bunları size aktarmaya devam ediyoruz ama bu manzara Çiğli'de hiç değişmiyor. Yani yıllardır bu devam ediyor.
SAĞLIK SORUNU PATLAK VEREBİLİR
Arşivlere baktığımızda 6 ayda, bir senede bu görüntüler oluşuyor ve bizler size ilettik ve devam ediyor şu anda da. Bakalım önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanacak mı? Havalar artık İzmir'de çok sıcak ve bu sıcaklıkta hijyeni de sıfıra indiriyor. Çocuklar buradan geçiyor ileri ki günler temennimiz de bir sağlık problemlerin çıkmaması.
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