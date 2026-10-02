[00:13] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Getirme bi daha ne olur getirme" [00:13] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Yalvarırım" [00:13] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Evladı var" [00:13] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Yapma"

[00:13] | Karşı Taraf: "Korsesini aç Nefes alsın rahat" [00:13] | Karşı Taraf: "Tamam" [00:13] | Karşı Taraf: "Bir daha yok lanet olsun" [00:13] | Karşı Taraf: [Başparmak Yukarı Emoticonu] [00:13] | Karşı Taraf: "Bana neler yazıyor günde kaç defa darlıyor ya" [00:14] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Lütfen" [00:14] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Getirme" [00:14] | Karşı Taraf: "Tamam mesajları siliyorum" [00:14] | Karşı Taraf: "İlaçları at gitsin"

"ÖZLEM'İN SAĞLIĞI İÇİN ELİMDEN NE GELİRSE YAPARIM" Gecenin ilerleyen saatlerinde, şüpheli şahsın adli takipten kaçmak amacıyla mesajları sileceğini beyan etmesinin ardından, sabaha karşı saat 04:26'da gönderilen uzun ve tehditkar mesaj ise adli makamlarca tedarik zincirinin en somut delili olarak nitelendirildi: