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Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Doktor Özlem Gültekin Çelik’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, adli dosyaya giren kan donduran WhatsApp yazışmalarının tam metnine ahaber.com.tr ulaştı. Gizli tanık tarafından "Kendi rızam ile teslim ettiğim ekran alıntılarıdır" notu ve ıslak imzasıyla savcılığa sunulan 7 sayfalık döküm, genç doktorun yüksek dozda propofol indüksiyonu ile can verdiği anlarda arka planda dönen ilaç tedarik çarkını ve panik anlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma, 13 Ağustos tarihinde hayatını kaybeden Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümünün ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 1

Adli tıp kurumunun gerçekleştirdiği otopsi işlemlerinde Çelik'in "yüksek dozda propofol indüksiyonu" sonucu vefat ettiği kesinleşirken, yürütülen teknik takip ve İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonlarıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan gizli tanık beyanları ve dijital incelemelerin ardından, adli dosyaya eklenen son ekran görüntüleri ise adeta infial yarattı. Gizli Tanık isimli şahsın rızasıyla teslim ettiği telefon inceleme tutanaklarında, doktorun rehberde küfürlü ifadelerle ve "Zehir" takma adıyla kaydettiği şüpheli şahısla yaptığı son anların diyalogları, adli bilişim uzmanları tarafından çözümlenerek kayıt altına alındı.

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 2

"İLAÇLARI SAKLA, BEYAZ OLANLARI BİTİRDİN DE"

Dosyaya giren 7 sayfalık ekran alıntısı dökümünde, 7 Ağustos Cuma günü taraflar arasında geçen cevapsız sesli aramalar ve hemen ardından başlayan panik konuşmaları dikkat çekiyor. Doktor Özlem'in sağlığının kritik aşamaya geldiği anlarda, şüphelilerin eldeki tıbbi kimyasalları gizlemeye çalıştığı ve ölümcül dozun kullanılmasına göz yumduğu konuşmalar adli tutanakta birebir şu şekilde yer alıyor:

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 3

[00:07] | Sistem Mesajı: Sesli arama Cevaplanmadı

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 4

[00:11] | Karşı Taraf: "Yapmasına izin verme"

[00:11] | Karşı Taraf: "Bütün elindeki ilaçları at"

[00:12] | Karşı Taraf: "Laf dinlemiyor"

[00:12] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Evet de napıcam ben"

[00:12] | Karşı Taraf: "İlaçları sakla"

[00:12] | Karşı Taraf: "Beyaz olanları"

[00:12] | Karşı Taraf: "Bitirdin de"

[00:12] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "inanmıyor Delirtti beni"

[00:13] | Karşı Taraf: "Yemin ederim"

[00:13] | Karşı Taraf: "Öldürücek kendini"

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 5

"NEFES ALSIN RAHAT, KORSESİNİ AÇ"

Yazışmaların devam eden saniyelerinde, kriz anının daha da tırmandığı ve doktorun fiziki durumuna müdahale edilmeye çalışıldığı görülüyor. İlaçların getirilmemesi için yapılan yalvarmalara rağmen adli raporda bahsi geçen temin sürecinin durdurulamadığı net bir şekilde anlaşılıyor:

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 6

[00:13] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Getirme bi daha ne olur getirme"

[00:13] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Yalvarırım"

[00:13] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Evladı var"

[00:13] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Yapma"

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 7

[00:13] | Karşı Taraf: "Korsesini aç Nefes alsın rahat"

[00:13] | Karşı Taraf: "Tamam"

[00:13] | Karşı Taraf: "Bir daha yok lanet olsun"

[00:13] | Karşı Taraf: [Başparmak Yukarı Emoticonu]

[00:13] | Karşı Taraf: "Bana neler yazıyor günde kaç defa darlıyor ya"

[00:14] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Lütfen"

[00:14] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Getirme"

[00:14] | Karşı Taraf: "Tamam mesajları siliyorum"

[00:14] | Karşı Taraf: "İlaçları at gitsin"

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 8

"ÖZLEM'İN SAĞLIĞI İÇİN ELİMDEN NE GELİRSE YAPARIM"

Gecenin ilerleyen saatlerinde, şüpheli şahsın adli takipten kaçmak amacıyla mesajları sileceğini beyan etmesinin ardından, sabaha karşı saat 04:26'da gönderilen uzun ve tehditkar mesaj ise adli makamlarca tedarik zincirinin en somut delili olarak nitelendirildi:

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 9

[04:26] | Karşı Taraf (Gizli Tanık): "Bugün yaşadıklarım bana yetti. Beni tanımıyorsun eyvallah. Ama ben Özlemin sağlığı için elimden ne gelirse yaparım. İlk sırada sen varsın. Bir daha tedarik edersen neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin. Tek iyiliğin senden bulamazsa nerden bulur bana liste at sıyrıl!"

Doktor Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yazışmalar ortaya çıktı: “Getirme bi daha ne olur getirme” - 10

Özlem Gültekinin ölümünde yeni gelişmeÖzlem Gültekinin ölümünde yeni gelişme ÖZLEM GÜLTEKİN'İN ÖLÜMÜNDE YENİ GELİŞME

#Doktor Özlem Gültekin Çelik
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