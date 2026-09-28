Yunanistan, son günlerde 12 mil açıklamalarının ardından bu kez de Türkiye'ye dair yeni bir savaş planı hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Yunan basını Ta Nea gazetesinin haberine göre Atina'nın, Türkiye ile olası bir kriz durumunda olası askeri planı yayımlandı.

Haberde Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis'in Aralık 2025'te yaptığı açıklamada "uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar" düzenleme kabiliyetini ele aldığı belirtilirken, savaş senaryosunda birçok madde ele alındı.

Yunan medyasında yer alan savaş planında -İlk aşamada Yunanistan İstihbaratı müttefik ülkelerin uydu verileriyle Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edecek

-Türk birliklerinin operasyon emirlerini aldığı tespit edilince Yunanistan -Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi acil toplanacak

-İkinci aşamada ise Yunanistan'ın, elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirecek

-Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarıyla Türkiye'de bulunan bazı hava üslerindeki pistleri hedef alınacak

-Spike NLOS ile Exocet sistemleriyle Türk çıkarma unsurlarını limanlarda vurulmaya çalışılacak

-Türkiye'nin füze ve İHA'lara karşı Yunanistan'ın Patriot sistemleri ile yeni -Kimon sınıfı firkateynlerin SeaFire radarlarının devreye girecek

-Son aşamada, ilk 24 saatin ardından uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi

A Haber'e konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Yunanistan'ın olası savaş senaryosunu ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ DERİN BİR UYKUDA VARSAYMIŞLAR"

Yunanistan'ın kamuoyuna yansıyan planının askeri ve stratejik bir karşılığı olmadığını belirten askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu bir savaş planı değil, savaş planı daha kapsamlı olur. Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanlığı kararı, orada Başbakanlık veya Milli Güvenlik Kurulu'na benzer yapıların kararları gerekir. Savaş planı seferberlik halini de gerektirir. Bu plan, meseleyi askeri boyutuyla ele alan, harekat planından daha düşük seviyede bir harekat emrinin parçası gibi gözüküyor. Çünkü içerisinde saçma sapan aşamalar ve birbirini bütünlemeyen parçalar var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın gerçek dışı varsayımlar üzerinden hareket ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Yunanistan bu harekat emrinin parçalarını aktararak birtakım faraziyeleri peşinen kabul etmiş demektir. Birincisi; Türkiye derin bir uykuda. İkincisi; Türk Silahlı Kuvvetleri teyakkuzda değil, bütün uçakları hangarda, bütün gemileri limanda, nizamiyede iki nöbetçi asker hariç herkes uykuda ve bütün silah sistemleri depolarda kilitli varsayımı üzerine kurulmuş." sözleriyle aktardı.



"BU FARAZİYELER ASLA GERÇEĞİ YANSITMAZ"

Doç. Dr. Kemal Olçar, "Plan tamamen bunun üzerine yapılmış. Türk ordusu birlik kaydırdığında, gemilerine ya da hava araçlarına yakıt ikmali yaptığında veya birliklerini Trakya sınırına sevk ettiğinde, bu askeri hareketleri Yunan istihbaratının tespit edeceği iddia ediliyor. Buna 'Hadi canım' deriz. Müttefik ülkelerin uzay istihbaratı ve uydu verileriyle güya bunu alıp Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayarak taarruz emri vereceklermiş." şeklinde konuştu.

Olçar sözlerinin devamında "Bu faraziyeler asla gerçeği yansıtmaz. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Yunanistan'ın savaş pilotları evinden çıkar çıkmaz, pist başına gelene kadar geçen sürede durumu çoktan tespit etmiş ve tedbirini almış olur." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE BİR NİYET VARSA TÜRKİYE ÇOKTAN HABERDAR OLMUŞ OLUR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an teyakkuzda olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kemal Olçar, "Silahlı Kuvvetlerimizin neredeyse üçte ikisi sürekli teyakkuz halindedir. Gemilerimiz Akdeniz, Karadeniz ve Adalar Denizi'nde sürekli karakol görevi icra ediyor. Hava Kuvvetlerimiz dakikalar içerisinde birkaç filoyu aynı anda kaldıracak güçte. Yunanistan bir elektronik harp taarruzu öngörmüş ancak bizim bu taarruzu anında savuşturacak KORAL, HAVA SOJ, MİLKÂR, ILGAR ve PUHU gibi sayısız elektronik harp sistemimiz bölgede konuşlu durumdadır. Bu sistemlerle dakikalar içinde karşı tedbir alınır ve plan çöker." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın düşürdüğü Rafale uçaklarını hatırlatan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Pakistan-Hindistan geriliminde Pakistan elindeki elektronik harp sistemleriyle Rafale uçaklarını düşürdü. Şimdi Yunanistan aynı uçaklarla Türk pistlerini ve hangarlarını vurmayı planlıyor; bu tamamen imkansız bir hayaldir." dedi.