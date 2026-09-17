Aşil kalkanı değil İsrail kapanı! Yunanistan kimin oyununa geliyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Hem parasına ve karasına çökmek istiyorlar"
İsrail ile Yunanistan arasında imzalanan Aşil Kalkanı mutabakatının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Meis Adası'na yaptığı provokatif ziyaret ve bölgedeki askeri hareketlilik A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın tepkisinin ardından canlı yayında tarihi uyarılarda bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Atina yönetiminin büyük bir tuzağın içine çekildiğini ve Yunanistan'ın Amerika'nın ardından bizzat İsrail tarafından işgal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak Tel Aviv'in asıl hedefinin Yunan topraklarına ve kaynaklarına çökmek olduğunu ifade etti.
İsrail ile Yunanistan arasında imzalanan Aşil Kalkanı anlaşmasının ardından gözler Meis Adası'na çevrilirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bölgedeki askeri temasları yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. A Haber ekranlarında gelişmeleri değerlendiren askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, anlaşmanın arkasında İsrail'in Yunanistan üzerinden bölgede askeri ve istihbari varlığını genişletme planı bulunduğunu öne sürdü.
"SPYDER SİSTEMLERİ TÜRK DRONLARININ MENZİLİNE BİLE YETİŞEMEZ"
Bölgede konuşlandırılan savunma mekanizmalarının gerçek durumunu değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Davud'un Sapanı bırakın Türkiye'yi, İran'ın attığı füzeleri durdurabildi mi? Spyder koydular. Maksimum menzili 40 kilometre, önleme menzili 20 kilometre; Spyder dedikleri bu. Bizim dronların en düşük menzili ise 1500 kilometre. 40 kilometre nere, 1500 kilometre nere? Üstelik bunlar yapay zeka temelli otonom sistemler. Tanımlıyorsunuz; orada gördüğü her türlü tanımlanmış cismi düşman kabul edip doğrudan vuruyor" ifadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN'IN PARASINA VE KARASINA ÇÖKMEK İSTİYORLAR"
Yerli harp kabiliyetlerinin sahadaki üstünlüğünü ve İsrail'in propaganda hamlelerini anlatan Güçlüer, "ASELSAN Genel Müdürümüz ALP 300-G'yi açıkladı, KORAL 2'yi biliyorsunuz. Bunlar Keşmir dahil birçok savaşta dengeleri tamamen değiştirdi. İsrail'in Yunanistan'da kuracağı iddia edilen elektronik savunma sistemleri asla çalışamayacak, öyle bir şey yapamazlar. Bunun sahadaki uygulanabilirliği mümkün değil; bu durum İsrail'in Yunanistan üzerinden yürüttüğü boş bir propagandadan ibarettir. Yunanistan'ın parasına ve karasına çökmek, oralara yerleşip Türkiye'ye karşı batıdan bir manevra alanı açmak ve yerleşimci göndererek yayılmak istiyorlar" sözleriyle aktardı.
"GÜNEY KIBRIS'A 20 BİN YERLEŞİMCİ GÖNDERDİLER, SIRADA ADALAR VAR"
İsrail'in Yunanistan'ı açıkça kullandığını ve adım adım işgale hazırlandığını belirten Dr. Eray Güçlüer, "Burada Yunanistan maşa olarak kullanılıyor. Yunanistan Amerika'dan sonra İsrail tarafından işgal edilecek; buradan çok net söylüyorum, eğer bizi dinliyorlarsa buna dikkatle baksınlar. Zaten Güney Kıbrıs'a köy kurmaya başladılar ve 20 bin Yahudi yerleşimci gönderdiler. Küçücük yere 20 bin kişi yerleştirildi; bunlar mitoz bölünme misali çoğalmaya çalışacaklar. Aynı planı Yunanistan anakarası ve adalara da uygulayacaklar. Askeri sistemlerin kaynak kodlarını Atina'ya vermeyecekler. 'Bizim İsrail askeri heyetimiz burada konuşlanacak' diyerek istihbarat üsleri kuracaklar, havaalanlarını kullanacaklar; lojistik bakım bahanesiyle Yunanistan'a kalıcı olarak yerleşecekler" şeklinde konuştu.
"600 KİLOMETREDEN F-35'İ TESPİT EDİP 300 KİLOMETREDEN VURABİLİRİZ"
Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünün İsrail'in çok ilerisinde olduğunu kaydeden Güçlüer, "İsrail'in askeri teknolojik gücü hiçbir şekilde Türkiye'ye yetişemez. Artık bizim harp teknolojimiz İsrail'i fersah fersah geçmiş durumdadır. Polonya'da katıldığımız 34. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda çok açık gördük; Türkiye yaklaşık 600 kilometreden F-35'leri teşhis edip 300 kilometreden vurabilecek kabiliyettedir. F-35'lerin üzerindeki mühimmatların menzili 300 kilometre bile değildir. Nitekim bugün HÜRJET'e MURAD AESA radarı entegre edildi; Savunma Sanayii Başkanımız bir HÜRJET'i, diğerini de Türk pilotumuz kullanarak havada birbirlerine kilit atıp bu sistemleri başarıyla test ettiler" değerlendirmesinde bulundu.
"KORAL 2 DEVREYE GİRDİĞİNDE 400 KİLOMETREDE AMPUL BİLE YAKAMAZLAR"
Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin izni olmadan hiçbir sistemin faaliyet gösteremeyeceğini vurgulayan Dr. Eray Güçlüer, sözlerini "Oraya Türkiye'ye karşı bir elektronik savunma hattı kuramazlar. KORAL üzerinden net bir şekilde ifade edeyim; KORAL 2'nin konuşlu olduğu yerde, yaklaşık 400 kilometrelik alanda Türkiye istemezse hiç kimse ampul bile yakamaz. Bırakın telsizle konuşmayı, muhabereyi, uydu bağlantısını, navigasyonu veya ulaştırmayı felç etmeyi; ampul bile yakamayacakları kadar ezici bir elektronik baskı gücümüz var" ifadeleriyle tamamladı.