Bölgede konuşlandırılan savunma mekanizmalarının gerçek durumunu değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Davud'un Sapanı bırakın Türkiye'yi, İran'ın attığı füzeleri durdurabildi mi? Spyder koydular. Maksimum menzili 40 kilometre, önleme menzili 20 kilometre; Spyder dedikleri bu. Bizim dronların en düşük menzili ise 1500 kilometre. 40 kilometre nere, 1500 kilometre nere? Üstelik bunlar yapay zeka temelli otonom sistemler. Tanımlıyorsunuz; orada gördüğü her türlü tanımlanmış cismi düşman kabul edip doğrudan vuruyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"YUNANİSTAN'IN PARASINA VE KARASINA ÇÖKMEK İSTİYORLAR"

Yerli harp kabiliyetlerinin sahadaki üstünlüğünü ve İsrail'in propaganda hamlelerini anlatan Güçlüer, "ASELSAN Genel Müdürümüz ALP 300-G'yi açıkladı, KORAL 2'yi biliyorsunuz. Bunlar Keşmir dahil birçok savaşta dengeleri tamamen değiştirdi. İsrail'in Yunanistan'da kuracağı iddia edilen elektronik savunma sistemleri asla çalışamayacak, öyle bir şey yapamazlar. Bunun sahadaki uygulanabilirliği mümkün değil; bu durum İsrail'in Yunanistan üzerinden yürüttüğü boş bir propagandadan ibarettir. Yunanistan'ın parasına ve karasına çökmek, oralara yerleşip Türkiye'ye karşı batıdan bir manevra alanı açmak ve yerleşimci göndererek yayılmak istiyorlar" sözleriyle aktardı.

"GÜNEY KIBRIS'A 20 BİN YERLEŞİMCİ GÖNDERDİLER, SIRADA ADALAR VAR"

İsrail'in Yunanistan'ı açıkça kullandığını ve adım adım işgale hazırlandığını belirten Dr. Eray Güçlüer, "Burada Yunanistan maşa olarak kullanılıyor. Yunanistan Amerika'dan sonra İsrail tarafından işgal edilecek; buradan çok net söylüyorum, eğer bizi dinliyorlarsa buna dikkatle baksınlar. Zaten Güney Kıbrıs'a köy kurmaya başladılar ve 20 bin Yahudi yerleşimci gönderdiler. Küçücük yere 20 bin kişi yerleştirildi; bunlar mitoz bölünme misali çoğalmaya çalışacaklar. Aynı planı Yunanistan anakarası ve adalara da uygulayacaklar. Askeri sistemlerin kaynak kodlarını Atina'ya vermeyecekler. 'Bizim İsrail askeri heyetimiz burada konuşlanacak' diyerek istihbarat üsleri kuracaklar, havaalanlarını kullanacaklar; lojistik bakım bahanesiyle Yunanistan'a kalıcı olarak yerleşecekler" şeklinde konuştu.