HÜRKUŞ-II'de yer alan yerli ve millî alt sistemlere de dikkat çeken Gültekin, "Kanopi, soğutma sistemleri, hidrolik pompa, telsiz ve dost-düşman tanıma sistemleri, yerli ve millî imkânlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirilip bu uçağa entegre edildi. Her iki kokpitte gelişmiş bir görüş açısı sağlandı; görerek ve aletli uçuş kuralları kabiliyeti eklendi. Uçağımıza 1.600 şaft beygirlik PT6A-68 turboprop motor, fırlatma koltuğu, uçak içi oksijen üretme sistemi, kuş çarpmasına karşı güçlendirilmiş kanopi ve yüksek şok emici iniş takımları entegre edildi." ifadelerini kullandı.

SINIR GÜVENLİĞİNDEN YAKIN HAVA DESTEĞİNE ÇOK YÖNLÜ GÖREV KABİLİYETİ

HÜRKUŞ-II'nin yalnızca eğitim amacıyla değil, operasyonel görevlerde de kullanılacağını belirten Gültekin, "Uçağımız devriye ve sınır güvenliğinde, narkotik mücadele operasyonlarında, yakın hava desteğinde, silahlı keşif, havadan tecrit, gözetleme ve keşif, havadan ileri hava kontrolü ile eskort ve tarama faaliyetlerinde de aktif olarak kullanılabilecek." dedi.

Teslimat töreniyle birlikte Türk havacılığında yeni bir dönemin başlayacağını belirten Gültekin, "Yarın TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde uçağımız Türk Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek. Bundan sonra Türk pilotlarımız, yerli ve millî imkânlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu uçağı kullanacak ve eğitimlerini bu uçakta alacaklar." ifadelerini kullandı.