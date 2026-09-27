Göklerde milli çağ başlıyor: Hava Kuvvetleri yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ-II’ye kavuşuyor
Türk Hava Kuvvetleri’nde yerli ve millî insanlı uçak dönemi resmen başlıyor. Sahadan alınan kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda sınıfının en iyisi hâline getirilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II’nin ilk kabul faaliyeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki tesislerinde düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Tarihi teslimat sürecinin ayrıntılarını aktaran A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, HÜRKUŞ-II’nin teknik özelliklerini, yerlileştirilen kritik sistemlerini ve çok yönlü görev alanlarını anlattı.
İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti için 28 Eylül'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerinde tören düzenlenecek. Uçakların teslimatları yılın geri kalanında da sürecek.
Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle uçuş performansı artırılan HÜRKUŞ-II, sınıfının en iyi uçaklarından biri hâline getirildi. Uçakta yüksek yerlilik oranına da ulaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası pazarlarda da 250'den fazla güncel yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacı öngörülüyor.
HÜRKUŞ programında önceki konfigürasyonlarla elde edilen ihracat başarısının HÜRKUŞ-II ile sürdürülmesi ve bu beklentinin kısa sürede birkaç ülkeyle ihracat sözleşmesine dönüştürülmesi hedefleniyor.
3 BİN SORTİLİK ZORLU TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
Yerli ve millî savunma sanayiindeki tarihi adımı aktaran A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, HÜRKUŞ-II'nin teslimatı için geri sayımın başladığını belirtti.
Gültekin, "Yerli ve millî savunma sanayiinde her geçen gün farklı bir atılım ve farklı bir alanda yenilikçi projeler hayata geçiriliyor. Özellikle HÜRKUŞ-II'nin teslimatı için artık geri sayım başlamış durumda. İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti 28 Eylül Pazartesi, yani yarın başlayacak. Yılın geri kalanında da teslim çalışmalarına devam edilecek. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle uçuş performansı bakımından sınıfının en iyisi hâline gelen bir uçak tasarlandı ve yüksek yerlilik oranına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.
Uçağın yoğun test aşamalarından geçtiğini vurgulayan Gültekin, "Proje kapsamında geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri çerçevesinde 2 bin 256 test noktası için yaklaşık 3 bin sortilik uçuş icra edildi. Bu uçuşlarda tüm testler başarıyla gerçekleştirildi ve tip sertifikası 9 Eylül 2026'da alındı. Sertifikanın alınmasının ardından pilot ve bakım ekibinin eğitimlerinin tamamlanmasıyla uçağın ilk kabul aşamasına gelinmiş oldu." sözleriyle süreci aktardı.
GÖKYÜZÜNÜN YENİ ÇELİK KANADI: HÜRKUŞ-II'NİN TEKNİK ÜSTÜNLÜĞÜ
HÜRKUŞ-II'nin teknik donanımları hakkında bilgi veren Gültekin, "Tandem oturma düzeni dediğimiz sistemle arka arkaya, iki koltuk aynı yöne bakacak şekilde çift pilotlu olarak tasarlandı. Alçak kanatlı, tek motorlu ve turboprop eğitim uçağı olarak öne çıkan HÜRKUŞ-II'nin kanat açıklığı 10,8 metre, azami kalkış ağırlığı ise 3,3 ton civarında. Azami menzili 1.190 kilometre, azami seyir hızı 533 kilometre olan uçağımızın servis irtifası ise 39 bin 270 feet. Özel donanımlarına baktığımızda anti-G sistemi bulunuyor ve 30 saniye boyunca ters uçuş gerçekleştirebiliyor." şeklinde konuştu.