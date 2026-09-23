Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, yalnızca Gazze ve Filistin başlıklarıyla değil, Birleşmiş Milletler sisteminin yapısından Kıbrıs meselesine, Ege ve Doğu Akdeniz'den Karadeniz'deki ticari gemilerin güvenliğine kadar geniş bir çerçevede dünya basınının gündemine girdi.

İsrail yayınları Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert suçlamalarını öne çıkarırken, Yunanistan ve GKRY'deki yayınlar Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajlarına yoğunlaştı. Uluslararası yayınlarda ise özellikle Gazze, Filistin ve BM reformu ön plana çıktı.

Ancak konuşmanın uluslararası basındaki yankısı tek bir çerçeveyle sınırlı kalmadı.

Erdoğan'ın konuşmasında özellikle Gazze'deki insani tablo, Filistin'in tanınması, Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nda bulunamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve uluslararası sistemin reforme edilmesi yönündeki çağrılar dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, Gazze'deki tabloyu son derece sert ifadelerle eleştirerek, uluslararası toplumun bölgede yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Gazze'yi "zamanımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı" olarak nitelendiren Erdoğan, İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının en fazla uluslararası yankı uyandıran bölümlerinden biri Gazze'ye ilişkin sözleri oldu.

Reuters, konuşmayı haberleştirirken Gazze'yi doğrudan manşetinin merkezine koymasa da Erdoğan'ın Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere çağrısını ve İsrail üzerindeki baskının artırılması talebini öne çıkardı. Reuters ayrıca Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirdiğini, İsrail'in ise bu suçlamayı reddettiğini aktardı.

Al Jazeera ise çok daha doğrudan bir Gazze çerçevesi kurdu.