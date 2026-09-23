Erdoğan’ın BM kürsüsündeki sözleri dünya basınında geniş yankı buldu, İsrail’den Yunanistan ve GKRY’ye farklı başlıklar öne çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dünya basınında geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Gazze'deki tabloya ilişkin sert sözleri, Filistin Devleti'nin tanınması çağrısı ve "Dünya 5'ten büyüktür" yaklaşımı uluslararası medyada öne çıkarken, İsrail basını Erdoğan'ın İsrail'e yönelik suçlamalarına odaklandı. Yunanistan ve GKRY basını ise Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerinin uluslararası statüsünün tanınması, Ege ve Doğu Akdeniz mesajlarını öne çıkararak konuşmayı sert bir dille değerlendirdi. Reuters'tan Al Jazeera'ya, Times of Israel'den Kathimerini'ye kadar çok sayıda yayın Erdoğan'ın BM kürsüsündeki mesajlarını farklı başlıklarla gündemine taşıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, yalnızca Gazze ve Filistin başlıklarıyla değil, Birleşmiş Milletler sisteminin yapısından Kıbrıs meselesine, Ege ve Doğu Akdeniz'den Karadeniz'deki ticari gemilerin güvenliğine kadar geniş bir çerçevede dünya basınının gündemine girdi.
Erdoğan'ın konuşmasında özellikle Gazze'deki insani tablo, Filistin'in tanınması, Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nda bulunamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve uluslararası sistemin reforme edilmesi yönündeki çağrılar dikkat çekti.
Ancak konuşmanın uluslararası basındaki yankısı tek bir çerçeveyle sınırlı kalmadı.
İsrail yayınları Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert suçlamalarını öne çıkarırken, Yunanistan ve GKRY'deki yayınlar Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajlarına yoğunlaştı. Uluslararası yayınlarda ise özellikle Gazze, Filistin ve BM reformu ön plana çıktı.
DÜNYA BASINININ İLK GÜNDEMİ GAZZE OLDU
Erdoğan'ın konuşmasının en fazla uluslararası yankı uyandıran bölümlerinden biri Gazze'ye ilişkin sözleri oldu.
Başkan Erdoğan, Gazze'deki tabloyu son derece sert ifadelerle eleştirerek, uluslararası toplumun bölgede yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Gazze'yi "zamanımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı" olarak nitelendiren Erdoğan, İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.
Reuters, konuşmayı haberleştirirken Gazze'yi doğrudan manşetinin merkezine koymasa da Erdoğan'ın Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere çağrısını ve İsrail üzerindeki baskının artırılması talebini öne çıkardı. Reuters ayrıca Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirdiğini, İsrail'in ise bu suçlamayı reddettiğini aktardı.
Al Jazeera ise çok daha doğrudan bir Gazze çerçevesi kurdu.
Yayın, Erdoğan'ın konuşmasını "Erdoğan, BM'deki sert konuşmasında İsrail'in 'soykırımcı zihniyetini' eleştirdi" anlamına gelen başlıkla verdi.
Haberde Erdoğan'ın İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarına yönelik suçlamaları, Gazze'nin durumuna ilişkin ifadeleri ve İsrail heyetinin konuşma sırasında salondan ayrılması öne çıkarıldı.
Al Jazeera'nın haberinde ayrıca Filistin temsilcilerinin Erdoğan'ın konuşmasını alkışladığı ve konuşmayı değerlendiren eski BM yetkilisi Salman Shaikh'in Erdoğan'ın yaklaşımını destekleyen değerlendirmeleri yer aldı.
Shaikh, Gazze'de yaşananların normalleştirilmemesi gerektiğini savundu. Bu değerlendirme doğrudan Shaikh'e ait olarak aktarıldı.