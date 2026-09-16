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51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde

Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliği 51. Komando Tugayı, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Sisam Adası’nın hemen karşısına konuşlanan komando birliği, Atina yönetiminin gözünü korkuttu. Yunan uzmanlar, bu sevkiyatın Ege’deki askeri dengeleri Türkiye lehine değiştireceğini belirterek paniğe kapıldı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinden Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılan 51. Komando Tugayı, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Sisam Adası'nın karşısındaki stratejik konumu nedeniyle Söke'deki konuşlanmayı mercek altına alan Yunan savunma uzmanları, seçkin bir komando birliğinin bu sevkiyatının Ege'deki askeri dengeler açısından önemine dikkat çekti.

51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde - 1

ATİNA'DA GÜNDEM OLDU
Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi kapsamında 51. Komando Tugay Komutanlığı görevine Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu getirilmişti. Tugayın Tunceli-Hozat hattından Söke Garnizonu'na taşınmasıyla birlikte Söke'de yaklaşık 2 bin 4 uzman komando görev yapmaya başladı.

51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde - 2

Yunanistan'ın son dönemde İsrail'den hava savunma sistemi tedarik etmesi ve Ege'deki bazı adaların silahlandırılmasına hamle olarak Türkiye'nin Söke'deki askeri yapılanması Atina'nın gündemine taşındı. Yunan savunma analizlerinde birliklerin hareket kabiliyeti ve hava yoluyla intikal imkanlarına da vurgu yapıldı.

51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde - 3

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK
Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre, Söke'deki komando unsurlarının Foça'daki 1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve İzmir'deki özel kuvvet unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin bölgedeki kara gücüne dikkat çekildi. Yunan basınındaki değerlendirmelerde, Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askeri kapasitesini güçlendirdiği belirtilirken Söke'deki tugayın bölgedeki gelişmeler açısından yakından takip edildiği aktarıldı.

51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde - 4

Söke'nin Sisam Adası'nın hemen karşısında bulunması, birlik değişikliğinin önemini artıran unsurlardan biri olarak değerlendirildi. Yunan savunma uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, söz konusu konuşlanmanın Ege'deki askeri dengeler bakımından dikkat çekici olduğuna ifade etti.

51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde - 5

YUNAN UZMANDAN İTİRAF: "DERİN BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

Tugayın bölgeye konuşlandırılmasının, Ege'nin orta ve güney kesimindeki askeri yapılanmayı etkileyebileceğini belirten Charalambides, bu gelişmeyi Yunanistan açısından "derin endişe kaynağı" olarak nitelendirdi. Yunan uzmana göre Söke, Foça ve İzmir hattındaki mevcut askeri unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde bu birlik önemli bir konuma sahip. Analizlerde Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir ve Söke hattındaki askeri yapılanmaya da dikkat çekildi.

51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde - 6

Öte yandan ilçeye konuşlandırılan 51. Komando Tugayı, Söke'de vatandaşların da ilgisini çekti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen geçit töreninde de görev alan komandolar, vatandaşların alkışları eşliğinde yürümüştü. Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Eylül'deki etkinliklerinde de komandolar gövde gösterisi yapmıştı.

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