51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlanması Yunanistan'ı korkuttu: Sisam Adası göz hapsinde
Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliği 51. Komando Tugayı, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Sisam Adası’nın hemen karşısına konuşlanan komando birliği, Atina yönetiminin gözünü korkuttu. Yunan uzmanlar, bu sevkiyatın Ege’deki askeri dengeleri Türkiye lehine değiştireceğini belirterek paniğe kapıldı.
Tunceli'nin Hozat ilçesinden Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılan 51. Komando Tugayı, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Sisam Adası'nın karşısındaki stratejik konumu nedeniyle Söke'deki konuşlanmayı mercek altına alan Yunan savunma uzmanları, seçkin bir komando birliğinin bu sevkiyatının Ege'deki askeri dengeler açısından önemine dikkat çekti.
ATİNA'DA GÜNDEM OLDU
Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi kapsamında 51. Komando Tugay Komutanlığı görevine Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu getirilmişti. Tugayın Tunceli-Hozat hattından Söke Garnizonu'na taşınmasıyla birlikte Söke'de yaklaşık 2 bin 4 uzman komando görev yapmaya başladı.
Yunanistan'ın son dönemde İsrail'den hava savunma sistemi tedarik etmesi ve Ege'deki bazı adaların silahlandırılmasına hamle olarak Türkiye'nin Söke'deki askeri yapılanması Atina'nın gündemine taşındı. Yunan savunma analizlerinde birliklerin hareket kabiliyeti ve hava yoluyla intikal imkanlarına da vurgu yapıldı.