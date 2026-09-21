Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki kritik noktaları hedef alan saldırıları bölgede tansiyonu yükseltiyor. Husilerin Suudi Arabistan'a başlattığı son saldırı dalgasında Yenbu'daki Aramco tesisleri İHA'larla hedef alınırken, Riyad'daki önemli noktalarda da patlama sesleri duyuldu. Kral Halid Havalimanı çevresinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

Enerji tesislerinin hedef alınmasıyla bölgedeki gerilim yeni bir boyut kazanırken, Husilerin petrol tesislerine yönelik saldırılarının perde arkası A Haber'de masaya yatırıldı.

KIZILDENİZ VE KÖRFEZ'DE PETROL KRİZİ VE KÜRESEL OYUN

Bölgedeki ekonomik ve askeri hareketliliğe dikkat çeken Stratejist - Yazar Murat Akan, yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını belirterek, "İşin tuhaf yanı Husiler, Suudi Arabistan'daki önemli petrol tesislerini vuruyor, yine aynı günlerde Ukrayna'da Rusya'nın petrol tesislerine en büyük saldırılarını yapıyor. Bunlar tesadüf olamaz. Üstelik geçtiğimiz hafta Donald Trump Ukrayna'yı uyardı, 'Rusya'nın petrol tesislerini vurmayın, çünkü bütün dünya etkileniyor, petrol fiyatları yükseliyor' dedi. Ama Trump'ın uyarısından sonra hem Husiler hem de Ukrayna saldırılarını artırdı. Burada bir bit yeniği var." dedi.

"EKONOMİK SAVAŞTA BİRİLERİ CEBİNİ DOLDURUYOR"

Akan, küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarındaki değişkenliğe dikkat çekerek, "Orta Doğu'da devam eden İsrail, ABD, İran savaşı aslında bir yerde de ekonomik savaş. Yani birileri burada cebini dolduruyor, çok ciddi kâr elde ediyor. Diğer taraftan altın fiyatlarıyla oynuyorlar. Burada bir ekonomik mekanizma var ve savaşta her zaman cebini dolduran birileri var. Suudiler ve Husilere gelecek olursak bu çatışma yeni değil. 2015 yılında iç savaşa dönüştü ve 150 bin kişinin ölümünden bahsediyoruz. Ancak bugünkü saldırıların önemli bir özelliği var; doğrudan Suudi Arabistan'ı hedef alıyor." dedi.

MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASI VE İSRAİL'İN GİZLİ TEZGAHI Saldırıların zamanlamasına mercek tutan Stratejist - Yazar Murat Akan, "Burada dikkat çeken şey şu; 7 Ağustos'ta Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmadan sonra düzenli ve sistemli olarak Husiler Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Üstelik Trump daha yeni 'Biz Husilerle anlaştık, bize saldırmayacaklar' dedi. Peki Husiler'in önünü kim açıyor? Daha önce Babülmendep'e yaklaştığı zaman İsrail, ABD, İngiltere derhal harekete geçerken bugün hem Babülmendep'e hâkim hem de Suudi Arabistan'ı ciddi anlamda vuruyor." ifadelerini kullandı.



"HUSİLER ÜZERİNDEN MEZHEP SAVAŞI ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR"

İstihbarat örgütlerinin ve vekil güçlerin yapısına değinen Stratejist - Yazar Murat Akan, "Bütün Husiler İsrail'in kontrolünde diyemeyiz. Ama devlet dışı aktörlerin içerisine istihbarat örgütlerinin sızması çok kolaydır. Bunlarla irtibata geçen istihbarat örgütleri sahte bayrak operasyonları yaptırabiliyor. Husiler sanki önü açılmış bir görev verilmişçesine Suudi Arabistan'a ciddi saldırılar yapıyor ve bunun hedefi Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Geçtiğimiz hafta Almanya'daki o gizli toplantıya Körfez ülkelerini tamamen İsrail'le aynı masaya oturttular. Buradaki oyun şu: Husiler üzerinden Orta Doğu'da bir mezhep savaşı çıkarılmak isteniyor. Husiler bugün İsrail'e ve ABD'ye niye saldırmıyor? Neden kesti saldırılarını? Mekke Anlaşması'nı itibarsızlaştırmak istiyorlar." sözleriyle uyardı.