Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Husilerin Suudi Arabistan'da havalimanı, petrol ve doğal gaz altyapısı, limanlar ve enerji tesislerini hedef aldığı saldırılar, Riyad yönetiminin ekonomik ve stratejik kapasitesine yönelik yeni bir tehdit tartışmasını beraberinde getirdi.

"HUSİLER MEŞRU HÜKÜMETE VERİLEN DESTEĞİ KESMEK İSTİYOR"

Husilerin Suudi Arabistan ekonomisini çökerterek Yemen yönetimine verilen desteği kesmeyi ve kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi hedefleyip hedeflemediğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın tanıdığı meşru bir hükümet var. Başkentlerini kaybettiler, Aden'e taşındılar. Onun yanında Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği fakat meşru hükümete de karşı olan Sünni Yemenliler var. Bir de asıl, Bâbülmendep Boğazı'nı, Kızıldeniz ve Süveyş girişini tutan, son derece muharip ve Şiaya endeksli Husi yönetimi bulunuyor. Ellerinde çok güçlü silahlar var ve savaşabiliyorlar. İsrail Gazze'yi perişan ederken İsraillilere en büyük darbeyi bu Husiler vurdu; yüksek menzilli füzeleri, dronları var ve bunlar yüzde 99 İran tarafından tedarik ediliyor. Soğuk Savaş döneminde Kuzey Yemen kralcı ve liberal, Güney Yemen ise komünistti; 90'lardan sonra birleştiler ama şimdi komünist-kapitalist olarak değil, Sünni-Şii ekseninde yeniden bölündüler. Asıl başkent Sana Husilerin eline geçti ve yönetim Aden'e taşındı. Husilerin kontrol ettiği alan küçük görünse de hem ellerindeki silahlar çok güçlü hem savaşçılar hem de Bâbülmendep gibi en stratejik noktayı tutuyorlar" ifadelerini kullandı.