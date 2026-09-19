Husilerden Suudi Arabistan'a füze ve SİHA saldırısı: Havalimanı ve Aramco hedef alındı

Yemen'deki Husi milisleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "hassas" noktalara balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Başkentin ana havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamaların ardından gökyüzünü devasa siyah bir duman bulutu ve alevler kaplarken, stratejik öneme sahip petrol tesisi Aramco'nun da hedef alındığı bildirildi. Riyad ve çevresinde gece boyunca hava saldırısı alarmı verildi.