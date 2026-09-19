Husilerden Suudi Arabistan'a füze ve SİHA saldırısı: Havalimanı ve Aramco hedef alındı
Yemen'deki Husi milisleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "hassas" noktalara balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Başkentin ana havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamaların ardından gökyüzünü devasa siyah bir duman bulutu ve alevler kaplarken, stratejik öneme sahip petrol tesisi Aramco'nun da hedef alındığı bildirildi. Riyad ve çevresinde gece boyunca hava saldırısı alarmı verildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, gece saatlerinde art arda duyulan şiddetli patlama sesleriyle sarsıldı.
Kentin ana havalimanı çevresinden yükselen alevler ve devasa siyah duman sütunu kameralara yansıdı. Görüntülerde, havalimanı otoyolu, ana terminal binası ve çeşitli tesislerin bulunduğu bölgede gökyüzünü kaplayan yoğun dumanın yanı sıra yakıt depolarının bulunduğu noktadan yükselen alevler görüldü.
HUSİLERDEN "SANA MİSİLLEMESİ" VE ARAMCO İTİRAFI
Saldırının ardından açıklama yapan Yemen'deki Husi milisleri, operasyonun Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.
Husiler, Riyad'daki hassas noktaların yanı sıra Suudi Arabistan'ın en kritik petrol ihracat merkezlerinden biri olan Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde bulunan dev Aramco tesisini de füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.
GECE BOYU TELEFONLARA UYARI GİTTİ: BÖLGEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Saldırı tehdidinin ardından Suudi sivil savunma ekipleri gece boyunca teyakkuza geçti.
Başkent Riyad ile kentin doğusundaki El-Harj'da yaşayan vatandaşların cep telefonlarına, potansiyel hava saldırısı tehlikesine karşı acil durum uyarıları gönderildi. Riyad'ın Olaya bölgesinde art arda şiddetli patlama sesleri duyulurken, sabah saatlerinde tehlikenin geçtiği duyuruldu.
Saldırı iddiaları ve yükselen dumanlara ilişkin Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisinden henüz resmi bir teyit veya açıklama yapılmadığı öğrenildi.